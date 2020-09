10:00 | 24.09.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. BERLIN --(BUSINESS WIRE)--24.09.2020-- Gaming und Technik - das sind die beiden Kernaspekte, die basic-tutorials.de genauestens unter die Lupe nimmt. Dabei beleuchten die Redakteure nicht nur tagesaktuelle News, sondern probieren neueste Technik im Rahmen von ausführlichen Testberichten aus. Zusätzlich dazu wird den Usern mithilfe von Tutorials rund um die Themen Windows, Linux, Android & iOS, Office, Internet und Games bei typischen Problemen weitergeholfen. Was für Gründer Simon Lüthje als einfaches Nebenprojekt und Hobby begann, hat sich mittlerweile zu seiner Haupteinnahmequelle gemausert. In Folge dessen gab der Inhaber von Basic Tutorials sein Angestelltenverhältnis auf und konzentrierte sich voll und ganz auf das Projekt. Und das hat sich gelohnt. Tag für Tag wächst die Reichweite der Internetseite, die als kleiner Blog ihren Anfang nahm. Die selbst gewählte Content-Strategie von Lüthje geht also voll und ganz auf. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200924005331/ de/ [4k-2] Besonders wichtig ist es für den Gründer und Inhaber, nicht auf der Stelle stehen zu bleiben. Die ständige Weiterentwicklung von Basic Tutorials steht immer im Fokus. Das betrifft nicht nur den Inhalt, sondern auch die Optik. So besitzt die Webseite seit kurzem ein Dark Theme. Dieses kommt nicht nur auf der regulären Webseite, sondern auch im Forum zum Einsatz. Letzteres erfreut sich immer wachsender Beliebtheit. Es wird freudig diskutiert und kommentiert. Mittlerweile werden die News, Tests und Tutorials längst nicht mehr nur im deutschsprachigen Raum verfolgt. So startete Lüthje im letzten Jahr mit der Veröffentlichung von englischsprachigen Inhalten. Befanden sich diese bis vor kurzem noch mit auf der deutschsprachigen Webseite, sind diese nun auf der ausschließlich englischsprachigen Webseite basic-tutorials.com zu finden. Doch nicht nur die Sprach- und Farbvielfalt hat der Gründer mit einer Extraportion Unternehmergeist erweitert. Darüber hinaus startete er das Unterprojekt SSD-Guru.de. Dort wird alles rund um das Thema Speichermedien beleuchtet. Es ist vor allem die Zusammenarbeit mit der Community, die Basic Tutorials so erfolgreich und sympathisch macht. Das gilt nicht nur für das Forum, sondern auch für die Auftritte in den sozialen Medien. Schließlich ist Basic Tutorials auch auf allen gängigen Kanälen wie Facebook, Instagram und YouTube vertreten. Doch die User können nicht nur ihre Meinung abgeben, sondern auch etwas gewinnen. So ergab sich dieses Jahr im Rahmen mehrerer Gewinnspiele die Möglichkeit, das ein oder andere Technik-Highlight abzustauben. Zur Weihnachtszeit wird es eine Neuauflage des beliebten Adventskalenders geben, bei dem jeden Tag eine andere Überraschung auf die Teilnehmer wartet. Interessierte Kooperationspartner können sich hierzu gerne melden. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200924005331/de/ Kontakt:

Basic Tutorials

Simon Lüthje

Hefnersteig 4

13629 Berlin

+491723491727

simon.luethje@basic-tutorials.de

https://basic-tutorials.de



