21:00 | 29.03.2020

Business Wire News: Basic Tutorials Ostergewinnspiel 2020 mit Gewinnen im Wert von fast 4000 Euro



29.03.2020 / 21:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. BERLIN --(BUSINESS WIRE)--29.03.2020-- Basic Tutorials, ein Portal für News, Tutorials und Testberichte zu den Themen Gaming, Hardware und Konsumerelektronik, freut sich, trotz der aktuellen Krise, auch in diesem Jahr wieder seine Ostergewinnspiele zu veranstalten. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200329005024/ de/ (Photo: Business Wire) (Photo: Business Wire) Am 1. April 2020 beginnt das erste der täglichen Gewinnspiele. 18 Tage in Folge gibt es dann täglich ein neues Gewinnspiel. Insgesamt werden Preise im Wert von etwa 4.000 Euro verlost. Es lohnt sich also jeden Tag vorbeizuschauen und an den Gewinnspielen teilzunehmen. Es handelt sich bei den Gewinnen nicht um langweilige Schokohasen, sondern spannende Technikprodukte. Teilnehmer können sich auf Gaming-Stühle, WLAN-Lautsprecher, SSDs, Tastaturen, Mäuse, Headsets, Gehäuse, Smartphones und vieles mehr freuen. Die Produkte werden dabei größtenteils von renommierten Herstellern gestellt, doch auch Basic Tutorials steuert einige Produkte aus dem Testgerätepool bei. Die Sponsoren der Ostergewinnspiele 2020 lauten: Alpenföhn, AVM, Backforce, be quiet!, Corsair, Creative, Digiarty, Fractal Design, Gamewarez, IKEA, Inter-Tech, Samsung und SteelSeries. Die Ostergewinnspiele laufen vom 1. April 2020 0:00 Uhr bis zum 18. April 2020 23:59 Uhr. Weitere Informationen und die Teilnahmemöglichkeit finden sich unter: https:// basic-tutorials.de/ostergewinnspiel-2020/ [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200329005024/de/ Kontakt:

Basic Tutorials

Simon Lüthje

Hefnersteig 4

13629 Berlin

+491723491727

simon.luethje@basic-tutorials.de

https://basic-tutorials.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



29.03.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1009883 29.03.2020