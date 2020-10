17:20 | 23.10.2020

Business Wire News: Bentley Systems verkündet Gewinner der Year in Infrastructure 2020 Awards



23.10.2020 / 17:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. EXTON, Pa --(BUSINESS WIRE)--23.10.2020-- Bentley Systems, Incorporated, (Nasdaq: BSY), dasInfrastruktur-Engineering-Software-Unternehmen, hat die Gewinner der Year in Infrastructure 2020 Awards bekanntgegeben. Mit dem jährlichen Preisverleihungsprogramm werden die außerordentlichen Leistungen von Bentley-Anwendern gewürdigt, die den Entwurf, den Bau und den Betrieb von Infrastrukturprojekten auf der ganzen Welt voranbringen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201023005382/ de/ Alle Gewinner des Year in Infrastructure 2020 Awards, Finalisten und Nominierten werden in das Infrastruktur-Jahrbuch 2020 aufgenommen, das Anfang 2021 veröffentlicht werden soll. (Photo: Business Wire) Alle Gewinner des Year in Infrastructure 2020 Awards, Finalisten und Nominierten werden in das Infrastruktur-Jahrbuch 2020 aufgenommen, das Anfang 2021 veröffentlicht werden soll. (Photo: Business Wire) Sechzehn unabhängige Jurys haben die 57 Finalisten aus über 400 Nominierungen ausgewählt, die von mehr als 330 Unternehmen aus mehr als 60 Ländern eingereicht wurden. Bentley Systems hat 19 Year in Infrastructure 2020 Gewinner sowie 14 Special Recognition Award Preisträger, denen eine besondere Anerkennung zuteil geworden ist, am 21. Oktober während der Year in Infrastructure 2020 Konferenz bestätigt, die erstmalig virtuell stattgefunden hat. Um zu sehen, wie die Finalisten der Year in Infrastructure 2020 Awards ihre Projekte vorstellen, klicken Sie hier. Die Gewinner des Preises mit besonderer Anerkennung der Year in Infrastructure 2020 Awards sind: Fortschritte bei der Modellierung der Anlagenleistung von Brücken Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) Eine Smartwatch auf der Brücke

Ulsan, Ulju-gun, Südkorea Fortschritte bei der Modellierung der Leistung von Industrieanlagen The Institute of Engineering and Ocean Technology/Oil and Natural Gas Corporation Limited

Herausforderungen bei Maßnahmen zur Lebensdauerverlängerung alternder Plattformen vor der Westküste Indiens

Mumbai, Indien Fortschritte bei der Langlebigkeit von Projekten und Anlagen HDR

Marc-Basnight-Brücke

Dare County, North Carolina, Vereinigte Staaten Umfassende Erstellung digitaler Zwillinge des industriellen Bereiches Volgogradnefteproekt, LLC

Unterstützung beim Bau eines ethanhaltigen Gasverarbeitungskomplexes Ust-Luga, St. Petersburg, Russland Umfassende Erstellung digitaler Zwillinge des Verkehrsbereiches PT. WASKITA Karya (Persero) Tbk

Eisenbahnanlage von Manggarai nach Jatinegara: Paket A - Phase II ( Hauptstrecke II )

Süd-Jakarta, Jakarta, Indonesien Umfassende Erstellung digitaler Zwillinge des städtischen Bereiches JSTI Group Co, Ltd.

Projekt zur raschen Umstrukturierung der Hengjiang Avenue Nanjing, Jiangsu, China Vollständigkeit in einer vernetzten Datenumgebung Straßen- und Verkehrsbehörde (RTA)

Implementierung eines kollaborativen Informationssystems - Gemeinsame Datenumgebung über den gesamten Lebenszyklus hinweg Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Fortschrittliche Virtualisierung durch digitale Zwillinge Network Rail

Bewältigung der sich während des Lockdowns wegen COVID-19 ergebenden Herausforderungen

Wales and Western Region, Vereinigtes Königreich Weiterentwicklung von Mixed Reality Arbeitsabläufen Liaoning Water Conservancy and Hydropower Survey and Design Research Institute Co., Ltd.

Projekt der unterirdischen Pumpstation Chaoyang des LXB-Wasserversorgungsprojekts Phase II

Chaoyang, Liaoning, China Weiterentwicklung der modellbasierten Projektabwicklung durch digitale Zwillinge

Verkehrsministerium von New Jersey

Modellbasiertes Contracting - NYS RT 28 über den Esopus Mount Tremper, New York, Vereinigte Staaten Verbesserung der Nachhaltigkeit durch digitale Zwillinge Shanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering Co. Shanghai Electric Environmental Protection Group Technology - Renovierungs- und Erweiterungsprojekt für die thermoelektrische Müllverbrennung in Nantong Nantong, Jiangsu, China Weiterentwicklung einer nachhaltigen Architektur Swatch AG, Shigeru Ban, Itten+Brechbühl AG Hauptsitz des Unternehmens Swatch

Biel, Bern, Schweiz Erzielen von Fortschritten bei nachhaltiger Energie Guangdong Hydropower Planning & Design Institute Pumpspeicherkraftwerk Guangdong Yangjiang Yangjiang, Guangdong, China Erzielen von Fortschritten bei nachhaltigem Wasser Jacobs

Stauwerk San Jose

San Jose, Kalifornien, Vereinigte Staaten Die Gewinner der Year in Infrastructure 2020 Awards für digitale Fortschritte in der Infrastruktur sind: Digitaler 4D-Bau

DPR-Bau

2019 Technische Aufrüstung LSM DS

Durham, North Carolina, Vereinigte Staaten Brücken

Chongqing Communications Planning, Survey & Design Institute Co., Ltd., Guizhou Communications Construction Group Co., Ltd, Guizhou Bridge Construction Group Co., Ltd. Digitale Planung und Bau der Taihong-Jangtse-Flussbrücke Chongqing, China Gebäude und Campus

Voyants Solutions Private Limited

Regionales Wasserstraßenverkehrsprojekt Bangladesch 1 - Binnenschifffahrtsterminal Shasanghat (Neu Dhaka) Dhaka-Shasanghat, Narayanganj, Chandpur und Barisal; Bangladesch Digitale Städte

Stadt Helsinki

Digitale Stadt der Synergie

Helsinki, Finnland Geotechnisches Engineering

Golder Associates Hongkong Ltd.

Verbindungstunnel Tuen Mun-Chek Lap Kok, Südseite Hongkong Land- und Standortentwicklung

AAEngineering Group

Dzhamgyr-Mine - Projektdurchführung unter extremen Bedingungen Gebiet Talas, Kirgisistan Fertigung

MCC Capital Engineering & Research Incorporation Ltd. Auf BIM-Technologie basierter Bau einer digitalen Anlage für das Eisen- und Stahlzentrum in Lingang, Laoting der HBIS Group Co., Ltd. Tangshan, Hebei, China Bergbau- und Offshore-Technik

AAEngineering Group

Digitaler Zwilling der AKSU-Anlage: Vom Konzept bis zur Inbetriebnahme Aksu, Region Akmola, Kasachstan Energieerzeugung

Shanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering Co. Shanghai Electric Environmental Protection Group Technology - Renovierungs- und Erweiterungsprojekt für die thermoelektrische Müllverbrennung in Nantong Nantong, Jiangsu, China Projektabwicklung

Sweco

Sweco | Digitalisierung mit BIM

Vereinigtes Königreich Bahnverkehr und Transportwesen

POWERCHINA Huadong Engineering Corporation Limited Innovative Anwendung digitaler Technik für das Engineering im Bereich Bauen für den Bahnverkehr und das Transportwesen in Shaoxing Shaoxing, Zhejiang, China Reality Modeling

Khatib and Alami

Tipps und Tricks zum geoaktivierenden Realitätsmodell Muscat, Oman Anlagenleistung im Straßen- und Bahnverkehr Straßen- und Verkehrsbehörde (RTA)

Implementierung eines kollaborativen Informationssystems - Gemeinsame Datenumgebung über den gesamten Lebenszyklus hinweg Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Straßen und Autobahnen

Sichuan Road and Bridge (Group) Co., Ltd. Anwendung der BIM-Technologie auf der Schnellstraße Chengdu-Yibin Chengdu, Sichuan, China Bauingenieurwesen

WSP

WSP bewältigt komplexe Herausforderungen mit der Technologie von Bentley zur Lieferung des Principal Tower

London, England, Vereinigtes Königreich Versorgungsunternehmen und Kommunikation Sterlite Power Transmission Limited

Sterlite BIM

Tripura, Indien Leistung von Versorgungsunternehmen und Industrieanlagen Das QGC-Geschäft von Shell

Entwicklung von Engineering-Daten, Dokumenten und Informationsmanagement Brisbane, Queensland, Australien Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen

Hatch

Kläranlage Ashbridges Bay Vorfluter

Toronto, Ontario, Kanada Wasser-, Abwasser- und Regenwassernetze DTK Hydronet Solutions

Planung des digitalen Wasserversorgungsnetzes und der Anlagenverwaltung des Wasserversorgungsprojekts von Dibrugarh Dibrugarh, Assam, Indien Alle Finalisten der Awards und Gewinner Detaillierte Beschreibungen aller nominierten Projekte sind in der gedruckten und digitalen Version des Infrastruktur-Jahrbuchs 2020 von Bentley enthalten, das Anfang 2021 veröffentlicht werden soll. Um die vorher erschienenen Ausgaben dieser Publikation einzusehen, rufen Sie Infrastruktur-Jahrbücher von Bentley auf. Abbildung: Preis der YII 2020 Awards und Jahrbuch Bildunterschrift: Alle Gewinner des Year in Infrastructure 2020 Awards, Finalisten und Nominierten werden in das Infrastruktur-Jahrbuch 2020 aufgenommen, das Anfang 2021 veröffentlicht werden soll. Über Bentley Systems Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir stellen innovative Software zur Verfügung, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen - und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu unterstützen. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für die Planung, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, Eisenbahn und Transit, Wasser und Abwasser, öffentlichen Arbeiten und Versorgungseinrichtungen, Gebäuden und Campus sowie Industrieanlagen eingesetzt. Zu unserem Angebot gehören MicroStation-basierte Anwendungen für die Modellierung und Simulation, ProjectWise für die Projektabwicklung, AssetWise für die Anlagen- und Netzwerkleistung und die iTwin -Plattform für digitale Zwillinge in der Infrastruktur. Bentley Systems beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von über 700 Millionen US-Dollar in 172 Ländern. www.bentley.com (c) 2020 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo, AssetWise, iTwin, MicroStation und ProjectWise sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer seiner direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201023005382/de/ Kontakt:

Pressekontakte:

Christine Byrne

+1 203 805 0432

Christine.Byrne@bentley.com

Follow us on Twitter:

@BentleySystems



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



23.10.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1142845 23.10.2020