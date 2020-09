22:00 | 14.09.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. CHICAGO --(BUSINESS WIRE)--14.09.2020-- BAI, eine gemeinnützige, unabhängige Organisation zur Bereitstellung der am besten umsetzbaren Einblicke für Finanzdienstleister hat heute bekanntgegeben, dass ab sofort Bewerbungen für die BAI Global Innovation Awards eingereicht werden können. In der vergangenen Dekade hat BAI Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor ausgezeichnet, deren innovative Lösungen Grenzen gesprengt, die Branche verändert und ihren Kunden, Communitys und Unternehmen Mehrwert und größeren Nutzen geboten haben. Jedes Jahr bemühen sich Hunderte von Finanzdienstleistern um eine Nominierung bei den BAI Global Innovation Awards, um als Finalist oder Gewinner Anerkennung zu erhalten. Das Programm ist eine ganzjährige Community- und Content-Plattform, auf der die innovativsten Produkte, Dienstleistungen, Geschäftsprozesse und Unternehmen der Branche gewürdigt werden, die für positive Veränderungen in den Bereichen Kundenerfahrung, Effizienz und Profitabilität gesorgt haben. In der Vergangenheit zählten unter anderem Citi, RBC, CaixaBank, Fifth Third Bank und USAA zu den Preisträgern. BAI hat eine aus den weltweit führenden Innovatoren der Branche bestehende Jury ausgewählt, die 2020 über die Vergabe der Awards entscheiden wird. 'Innovation ist von zentraler Bedeutung, wenn man Kunden und Communitys erfolgreich bedienen will, deren Bedarf und Erwartungen sich ständig ändern', sagte Debbie Bianucci, Präsidentin und CEO von BAI. 'In den letzten 10 Jahren haben wir einige der bedeutendsten Innovationen im Finanzdienstleistungsbereich gewürdigt. In diesem Jahr werden wir das Gleiche tun. Dazu zählen viele wichtige neue Ansätze, die im Rahmen der Reaktionen auf die COVID-19-Pandemie auf den Weg gebracht wurden. BAI wird die führenden Akteure und Unternehmen würdigen und auszeichnen, die Innovationen zugunsten positiver Veränderungen für ihre Kunden und Communitys umgesetzt haben.' Die Kategorien bei den Awards sind 2020: * Produkte oder Services für Verbraucher * Kundenerlebnis

* Humankapital

* Verbesserungen von internen Prozessen * Marketing

* RegTech

* Produkte oder Services für kleine Unternehmen * Auswirkungen auf die Gesellschaft und Communitys Nominierungen werden bis zum 13. November 2020 angenommen. Die Finalisten werden im Januar 2021 bekanntgegeben und die Würdigung der Gewinner erfolgt im Februar 2021. Das Nominierungsformular finden Sie unter www.bai.org/ globalinnovations. Über BAI Als gemeinnützige, unabhängige Organisation stellt BAI seit mehr als 95 Jahren die am besten umsetzbaren Einblicke für die Finanzdienstleistungsbranche bereit und ermöglicht es Führungskräften, tagtäglich intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen. Wir führen für mehr als 40 der führenden US-amerikanischen Banken tiefgreifende eigenständige Recherchen durch, unterstützen mehr als 2.000 Finanzdienstleister bei Schulungen für Compliance und professionelle Entwicklung, haben mit unseren BAI Banking Strategies-Berichten, Podcasts und Webinars eine anerkannte, relevante Vordenkerrolle übernommen und bieten außerdem spezielle Veranstaltungen und Programme an. Weitere Informationen finden Sie unter www.bai.org. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200914005830/de/ Kontakt:

