Business Wire News: Binary Tree zum Finalisten beim Microsoft Security 20/20 M365 Security Deployment Partner of the Year Award ernannt



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. KENDALL PARK, New Jersey --(BUSINESS WIRE)--08.01.2020-- Binary Tree gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Finalist für den Microsoft Security 20/20 M365 Security Deployment Partner of the Year Award nominiert wurde. Binary Tree ist ein globaler Anbieter von Software- und SaaS-Lösungen, der Unternehmen auf der ganzen Welt bei ihrer Transformation unterstützt und ihnen hilft, ihren Wandel mithilfe der Microsoft Cloud zu managen. Das Unternehmen wurde zusammen mit einer Reihe von weltweit führenden Microsoft-Partnern aufgrund seiner hervorragenden Leistungen in den Bereichen Innovation, Integration und Implementierung von Kundenlösungen mit Microsoft-Technologie geehrt. 'Diese Würdigung bestätigt, dass Binary Tree weiterhin branchenführend im Unterstützen von Unternehmensorganisationen beim Planen, Modernisieren und Verwalten ihrer Microsoft-Umgebungen unter gleichzeitiger Einhaltung der höchsten Sicherheitsstandards ist', wie Nick Wilkinson, CEO von Binary Tree, hierzu bemerkt. 'Wir werden weiter gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich sein, während sie ihre Innovationen mit Investitionen in die Microsoft-Plattform realisieren.' Bei der ersten Verleihung der Microsoft Security 20/20 Partner Awards ehren wir Finalisten in 16 Kategorien. Zu ihnen gehören Partner für die Sicherheitsintegration, Systemintegratoren und Anbieter von Managed Security Services. Binary Tree wurde als Finalist für die Auszeichnung 'M365 Security Deployment Partner of the Year' nominiert. 'Die Schwerpunkte der neuen Microsoft Security 20/20 Partner Awards sind Vision und Klarheit. Für Microsoft Security dreht sich alles um den Schutz unserer Kunden und es gibt keine Vision für die Zukunft ohne Sicherheitspartner', so Rob Lefferts, CVP, Microsoft Threat Protection. 'Wir veranstalten die erste Microsoft Security 20/20 Partner Awards-Gala, um Sicherheitspartner zu ehren, die auf der Basis von technologischer Entwicklung und Kundenbefähigung wesentliche Ergebnisse erzielen.' Nur durch Zusammenarbeit können Organisationen ihren Kunden helfen, Klarheit zu gewinnen und sicherer zu werden. Das Sicherheitsökosystem muss zusammenarbeiten, um eine Vision für die Zukunft zu schaffen, in der Menschen, Informationen und Unternehmen sicherer gemacht werden. Microsoft Security 20/20 bietet eine Möglichkeit, Microsoft-Partner auszuzeichnen, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft-gestützte Lösungen und Services entwickelt und geliefert haben. Über Binary Tree Binary Tree bietet Software und SaaS-Lösungen, die Unternehmen überall auf der Welt bei ihrer Transformation unterstützen und ihnen helfen, die Änderungen mit Hilfe der Microsoft Cloud zu managen. Durch seinen Business-First-Ansatz hat Binary Tree über 50 % der Fortune-500-Unternehmen und 10.000 globalen Unternehmen beim Planen, Modernisieren und Managen von Transformationen unterstützt, die Microsoft 365, Office 365, Azure, Geschäftsanwendungen und fusionierende Unternehmen betreffen. Das Unternehmen ist Microsoft Gold-Partner und ein weltweit bevorzugter Anbieter mit Hauptsitzen außerhalb von New York City sowie globalen Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Malaysia, Singapur, Schweden und Großbritannien. Besuchen Sie www.binarytree.com für weitere Informationen. Die hier erwähnten Produkt- oder Servicenamen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber darstellen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200108005793/de/ Kontakt:

