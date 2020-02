3:00 | 20.02.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. * Mit der Kombination der Technologie von Mallya und der App von iSage Rx bieten die beiden Unternehmen Diabetes-Patienten die vollständigste Umgebung für die Überwachung und Nachkontrolle ihrer Erkrankung. ISSOIRE, Frankreich & WILMINGTON, Delaware --(BUSINESS WIRE)--20.02.2020-- BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 - ALCOR / PEA/KMU-qualifiziert), ein französisches Unternehmen mit Spezialisierung in der Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten und intelligenten Systemen zur Arzneimittelverabreichung, gab heute bekannt, dass es mit iSage Rx, LLC., einem auf digitale Therapeutika spezialisierten Unternehmen mit Fokus auf Insulindosisoptimierung, eine Partnerschaft eingegangen ist. Im Rahmen des Bündnisses kombinieren die beiden Unternehmen ihre jeweiligen Technologien, um die Insulindosiserfassung und -optimierung zu vereinfachen. Die Integration von Mallya (ein vernetztes Gerät für Insulinpens mit CE-Kennzeichnung) in die iSage-App (eine klinisch validierte Insulintitrationsplattform mit FDA-Zulassung ) soll Patienten mit Typ-2-Diabetes zu einem einfacheren Insulin-Management verhelfen. So können Diabetiker Informationen über ihre Insulininjektionen nahtlos erfassen, aufzeichnen und speichern und gleichzeitig automatisierte Anleitungen zur Anpassung ihrer Insulindosis im Verlauf ('Titration') erhalten. Ryan Sysko, President und CEO bei Amalgam Rx, Inc, kommentierte: 'Für freuen uns sehr über diese Partnerschaft, im Rahmen derer Mallya mit unser iSage-App verbunden wird. Durch die Kombination der beiden Lösungen entsteht die bisher leistungsstärkste Umgebung für digitale Diabeteskontrolle und Unterstützung der Patienten. Zusammen können wir den häufig komplizierten und für den Patienten verwirrenden Beginn einer Therapie mit Basalinsulin vereinfachen.' Éric Dessertenne, CEO von BIOCORP, sagte abschließend: 'Patienten mit Diabetes bietet die Integration von Mallya und iSage einen zusätzlichen Informationsbaustein, der ihre Lebensqualität verbessert. Für Diabetes-Fachkreise stellt diese Integration eine leistungsstarke Serviceplattform dar, die alle klinischen und verhaltensbezogenen Bedürnisse der Patienten berücksichtigt.' ÜBER ISAGE RX iSage Rx ist der Hersteller der iSage App, der ersten FDA 510(k)-zugelassenen, verschreibungspflichtigen mobilen App für die automatische Titration von Basalinsulin. iSage bietet Ärzten die Möglichkeit, zwischen mehreren klinisch validierten Basalinsulin-Algorithmen auszuwählen und die Algorithmen an die speziellen Bedürfnisse der Typ-2-Diabetes-Patienten anzupassen. iSage Rx ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Amalgam Rx. Weitere Informationen finden Sie unter http://isageapp.com. ÜBER AMALGAM RX Amalgam Rx erstellt maßgeschneiderte digitale Therapien, die durch eine Kombination von klinischen und verhaltensbezogenen Maßnahmen und Interventionen das Selbstmanagement des Patienten anregt, unterstützt und verbessert. Amalgam Rx wird von einem erfahrenen Team von Ärzten, Verhaltensexperten, Technikern und Vorreitern im Bereich der digitalen Gesundheit geleitet und verfolgt das Ziel, mit technologischen Mitteln schneller den Einfluss und Umfang der Medizin zum Wohle von Millionen von chronisch kranken Menschen zu vermehren. Um die F&E und Vermarktung von digitalen Therapeutika zu beschleunigen, arbeitet Amalgam mit führenden Life-Science-Unternehmen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter http://amalgamrx.com/. ÜBER BIOCORP Das für seine Expertise in der Entwicklung und Herstellung von medizinischen Geräten und Verabreichungssystemen bekannte Unternehmen BIOCORP hat mit Mallya eine führende Position im Segment der vernetzten Medizintechnologien erlangt. Dieser intelligente Sensor für Insulin-Injektions-Pens ermöglicht eine zuverlässige Überwachung der injizierten Dosis und bietet damit eine bessere Compliance bei der Behandlung von Diabetikern. Mallya kommt 2020 in den Handel und ist das führende Produkt im BIOCORP-Portfolio innovativer vernetzter Lösungen.

BIOCORP ist seit Juli 2015 an der Euronext notiert (FR0012788065 - ALCOR). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.biocorpsys.com. Folgen Sie uns auf Twitter: @BIOCORPSystems Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200219006075/de/ Kontakt:

