MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Spezialisiertes europäisches biopharmazeutisches Unternehmen hält TMF ständig auf dem Laufenden, um für Inspektionen bereit zu bleiben und die Zusammenarbeit während Studien zu verbessern BARCELONA, Spanien --(BUSINESS WIRE)--29.09.2020-- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Biotest, ein deutsches biopharmazeutisches Unternehmen, das auf Plasmaproteine spezialisiert ist, Veeva Vault eTMF implementiert hat, um eine größere Sichtbarkeit seiner europäischen Studien zu erreichen. Vault eTMF ermöglicht es Biotest, alle Studiendokumente und Aktivitäten in Echtzeit zu verwalten, während das TMF generiert wird. Jetzt kann das Unternehmen einen konstanten Stand der Inspektionsbereitschaft aufrechterhalten und den Teams einen vollständigen Überblick über den TMF-Status zur schnelleren Studiendurchführung geben. 'Wir steigern unsere Effizienz und Inspektionsbereitschaft durch die verbesserte Zugänglichkeit der Studiendokumente mit Veeva Vault eTMF', sagte Daniela Zipp, Leiterin der Abteilung Operations, Klinische Systeme und Datenmanagement bei Biotest. 'Das lokale Veeva-Team in Deutschland hat uns enorm unterstützt, um uns schnell in Gang zu bringen. Wir verfügen jetzt über die Grundlagen und Metriken, um unsere Studienprozesse und die Aufsicht zu verbessern.' Vault eTMF ermöglicht ein aktives TMF-Management, sodass Biotest Studienprozesse und Dokumente in einem System in Echtzeit verwalten kann, während sie ausgeführt werden. Erweiterte Berichte und Dashboards bieten jederzeit Einblick in den Dokumenten- und Prozessstatus. Der vollständige Einblick in die Vollständigkeit des TMF ermöglicht es Sponsoren, CROs und Standorten, während der Studien besser zusammenzuarbeiten und die Durchführung zu beschleunigen. 'Unternehmen modernisieren ihre klinischen Abläufe, um effizientere Studien durchzuführen und die Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen', so Rik Van Mol, Vice President von Veeva Development Cloud in Europa. 'Veeva Vault eTMF bietet Biotest eine größere Transparenz der TMF-Qualität, um die Compliance und Zusammenarbeit während der gesamten Studiendurchführung zu verbessern.' Veeva Vault eTMF ist Teil der Veeva Vault Clinical Suite, der ersten Cloud-Plattform der Branche, die CDMS, CTMS, eTMF und den Studienstart umfasst, um das Management klinischer Daten und den klinischen Betrieb zu vereinheitlichen. Die vereinheitlichte Anwendungs-Suite von Veeva bietet einen globalen Überblick über die Studienaktivitäten und rationalisiert die klinischen End-to-End-Prozesse. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/Clinical. Weitere Informationen Weitere Informationen zu Veeva Vault finden Sie unter: veeva.com/eTMF Vernetzen Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_eu Liken Sie Veeva auf Facebook: facebook.com/veevasystems Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biologischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der präklinischen und klinischen Entwicklung bis zum weltweiten Vertrieb reicht, hat sich Biotest vor allem auf die Bereiche klinische Immunologie, Hämatologie und Intensivmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin auf der Basis von menschlichem Blutplasma. Diese werden bei Erkrankungen des Immunsystems und des blutbildenden Systems eingesetzt. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. Die Stammund Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard an der deutschen Börse notiert. Weitere Infos gibt es unter www.biotest.com. Über Veeva Systems Veeva Systems Inc. ist ein führender Anbieter von Cloud-Lösungen - einschließlich Daten, Software und Dienstleistungen - für die globale Biowissenschaftsbranche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 900 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der Gegend des San Francisco Bay, mit Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen (einschließlich der laufenden Auswirkungen von COVID-19), insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften 'Risk Factors' und 'Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations' in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2020 enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

