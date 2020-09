1:30 | 23.09.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. DURHAM, North Carolina --(BUSINESS WIRE)--22.09.2020-- Bioventus, eines der weltweiten führenden Unternehmen im Bereich Innovations For Active Healing, begeht den Meilenstein von mehr als 2 Millionen Behandlungen weltweit mit DUROLANE, seinem Produkt für Einzelinjektionen mit Hyaluronsäure (HA), das für die Behandlung von Schmerzen bei Osteoarthritis (OA) verwendet wird. DUROLANE ist die einzige Originaltherapie mit einer Einzelinjektion mit Hyaluronsäure, hat Patienten in fast 30 Ländern geholfen und ist bei der Behandlung von OA eine bewährte Therapie für Kliniker. DUROLANE ist nachgewiesenermaßen sicher und effektiv. Es gibt dafür mehr klinische Studien als für jede andere in den USA zugelassene HA-Einzelinjektion. Es ermöglicht außerdem erwiesenermaßen eine größere Linderung von Knieschmerzen bei OA als Synvisc-One^(R).^1,2 Die Schmerzlinderung hält länger an als mit einer Steroidinjektion, es ist sicher, und durch eine wiederholte Gabe von DUROLANE erhöht sich die Inzidenz von Nebenwirkungen nicht.^3,4 DUROLANE ist in der Originalspritze mit 3 ml zur Behandlung großer Gelenke sowie in einer 1 ml-Spritze, der DUROLANE SJ, zur Behandlung kleiner Gelenke, erhältlich.* Beide werden mittels einer natürlichen, sicheren und bewährten Technologie namens NASHA^(R) hergestellt. Dieser Prozess liefert stabilisiertes HA mit einem hohen Molekulargewicht - ein natürlich vorkommendes Molekül, das für die Schmierung und Dämpfung in einem normalen Gelenk sorgt. 'Aufgrund der Markteinführung von DUROLANE in den USA im Jahr 2018 hat sich unser Wachstum auf mehr als 2 Millionen Behandlungen erhöht, und wir sind stolz auf diesen Meilenstein. Doch nach wie vor müssen viele weitere Patienten erreicht werden', sagte John Nosenzo, Chief Commercial Officer von Bioventus. 'In den USA leiden mehr als 14 Millionen Menschen an Knie-OA, und insgesamt leiden weltweit mehr als 240 Millionen an Osteoarthritis.^5,6 Unsere Verpflichtung für den Markt ist es, Menschen wieder zu einem aktiven Lebensstil zu verhelfen, und wir freuen uns, dass DUROLANE dem Bedarf von Klinikern und der von ihnen behandelten OA-Patienten gerecht wird.' Über Bioventus Bioventus liefert klinisch geprüfte, kostengünstige Produkte, mit deren Hilfe Menschen schnell und sicher genesen können. Die Mission des Unternehmens besteht darin, Patienten wieder zu befähigen, ein aktives Leben zu führen. Die Innovations For Active Healing von Bioventus umfassen Angebote für Osteoarthritis, chirurgische und nicht-chirurgische Knochenheilung. Aufbauend auf der Verpflichtung zu hohen Qualitätsstandards, evidenzbasierter Medizin und einem starken ethischen Verhalten ist Bioventus ein vertrauenswürdiger Partner für Ärzte weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf www.bioventus.com, und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn und Twitter. Bioventus, das Bioventus-Logo und DUROLANE sind eingetragene Warenzeichen von Bioventus LLC. NASHA ist eine eingetragene Marke. Synvisc-One und Synvisc sind eingetragene Warenzeichen der Genzyme Corporation. *DUROLANE SJ ist nicht erhältlich in den USA. Zusammenfassung der Indikation zur Verwendung: DUROLANE ist indiziert für die Behandlung von Schmerzen bei Osteoarthritis (OA) im Knie bei Patienten, bei denen eine herkömmliche nichtpharmakologische Therapie oder einfache Analgetika wie Paracetamol nicht genügend gewirkt haben. Injizieren Sie DUROLANE nicht Patienten mit Infektionen der Kniegelenke, Hautkrankheiten oder sonstigen Infektionen im Bereich der Injektionsstelle. Verabreichen Sie es nicht Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit oder Allergie gegen Präparate mit Hyaluronsäure. Zu den Risiken können vorübergehende Schmerzen oder Schwellungen an der Injektionsstelle zählen. DUROLANE wurde nicht bei schwangeren oder stillenden Frauen oder bei Kindern getestet. Die vollständigen Verschreibungsinformationen können Sie in der Produktbeilage unter www.DUROLANE.com oder telefonisch beim Kundendienst unter +1-800-836-4080 in Erfahrung bringen. ANMERKUNG: Die oben genannten Indikationen gelten für den US-amerikanischen Markt. Die Indikationen können jeweils nach Land variieren. Kontaktieren Sie Ihre lokale Bioventus-Vertretung, oder besuchen Sie www.durolane.com/uk/ selection für die für Ihren Markt spezifischen Verschreibungsinformationen. 1. McGrath AF, McGrath AM, Jessop ZM, et al. A comparison of intra-articular hyaluronic acid competitors in the treatment of mild to moderate knee osteoarthritis. J Arthritis. 2013; 2(1):108. doi:10.4172/2167-7921.1000108. 2. DOF RPT-001111 3. Leighton R, Œkermark C, Therrien R, et. al. NASHA hyaluronic acid vs methylprednisolone for knee osteoarthritis: a prospective, multi-centre, randomized, non-inferiority trial. Osteoarthritis Cartilage. 2014; 22(1):17-25. 4. DUROLANE [package insert]. Durham, NC: Bioventus LLC; 2017. 5. Arthritis Foundation. What is osteoarthritis? Accessed February 9, 2019. www.arthritis.org/about-arthritis/types/osteoarthritis/ what-is-osteoarthritis.php 6. Hawker GA. Osteoarthritis is a serious disease. Clin Exp Rheumatol. 2019;37 Suppl 120(5):3-6. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. 