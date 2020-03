23:00 | 03.03.2020

Business Wire News: Black Shark präsentiert weltweit erste 5G Gaming Smartphones Black Shark 3, Black Shark 3 Pro und Black Shark Bluetooth Earphones 2



03.03.2020 / 23:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. * Die globale Einführung der ersten^ 5G Gaming Smartphones Black Shark 3 und Black Shark 3 Pro, die auf dem chinesischen Festland bereits erhältlich sind, erfolgt im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Black Shark und Tencent Games

* Black Shark lanciert Ophidian, die Bluetooth Gaming-Ohrhörer mit der geringsten Latenz weltweit, auf Indiegogo mit einem Rabatt von 30 % in den ersten 72 Stunden BEIJING --(BUSINESS WIRE)--03.03.2020-- Nach der Einführung seiner jüngsten Markenprodukte gemäß dem Motto 'Gaming is Real' gibt Black Shark, Anbieter führender Gaming-Technologie, jetzt mit Stolz die Verfügbarkeit der weltweit ersten Modellreihe von 5G Gaming Smartphones auf dem chinesischen Markt bekannt: Black Shark 3 und Black Shark 3 Pro. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200303006051/ de/ Black Shark 3 Pro (Photo: Business Wire) Black Shark 3 Pro (Photo: Business Wire) Mit seiner Hardware, seiner Software und seinen Services will Black Shark unübertroffene und einzigartige Gaming-Erfahrungen bieten und die beste Gaming-Welt mit globalen Gamern aufbauen. Black Shark setzt dank seiner außergewöhnlichen F&E-Innovationskraft mit dem neuen Black Shark 3 und Black Shark 3 Pro einmal mehr Branchentrends. Weltweit erste 5G Gaming Smartphones mit beeindruckender Leistung * Die erste^ Welle der mit dem potenten SoC Qualcomm Snapdragon 865 ausgestatteten Smartphones bietet höchste Performance dank der KI-Engine der 5.^ Generation und Elite Gaming. Black Shark 3 und Black Shark 3 Pro unterstützen die SA- und NSA 5G-Architektur und sind somit die ersten Smartphones, die Gaming im 5G-Netz ermöglichen. * 'Sandwich'-Flüssigkühlsystem: Das innovative Flüssigkühlsystem der 4.^ Generation verfügt über eine neuartige 'Sandwichstruktur' mit länglichen Kühlleitungen an beiden Seiten des Mainboards. Als führender Anbieter von Flüssigkühltechnologie ist Black Shark nun auch der erste Hersteller, der ein Smartphone mit einem Flüssigkühlsystem ausgestattet hat. Diese äußerst kreative 'Sandwichstruktur' kühlt den Core, sorgt für optimalen Betrieb des Snapdragon 865 und ist selbst für anspruchsvolles Gaming bestens gewappnet. Doppelakku mit 65W-Hyperladegerät: Black Shark 3 und Black Shark 3 Pro sind mit dem weltweit ersten Doppelakku ausgestattet, der serielles Aufladen und paralleles Entladen ermöglicht. Der serielle Ladevorgang der beiden Akkus sorgt für eine extrem schnelle 65-W-Ladegeschwindigkeit, während das parallele Entladen eine lange und stabile Lebensdauer der Akkus gewährleistet. Laut den F&E-Prüfaufzeichnungen benötigen das Black Shark 3 mit einem 4.720-mAh-Akku und das Black Shark 3 Pro mit einem 5.000-mAh-Akku nur 12 Minuten, um zu 50 % aufzuladen, und 38 Minuten für eine Vollladung. * USF 3.0 + LPDDR 5: Für ein überlegenes Gaming-Erlebnis und flüssigen, schnellen Datentransfer verfügen Black Shark 3 und Black Shark 3 Pro über UFS 3.0 RAM und LPDDR 5 ROM. Diese Features sorgen für zügiges Laden oder Umschalten von Spielen. * Dual 'X' Antenne: Das überarbeitete X-förmige Antennendesign und das doppelte 'X' auf der Rückseite schreiben auch in der neuen Black Shark 3-Reihe die Black Shark-Designsprache fort. Damit ist nicht nur der Wiederkennungswert des typischen Black Shark-Designs gegeben, sondern die X-Struktur verhindert auch die Blockierung von Signalen in der horizontalen Betriebsposition. Weitere spektakuläre Ausstattungsmerkmale unterstreichen das 'Real Gaming'-Erlebnis: Die symmetrischen Stereofrontlautsprecher an den Rändern des Black Shark 3 und des Black Shark 3 Pro garantieren eine ausgeglichene Lautstärke während des Spielens. Dank des nach vorn ausgerichteten Designs wird der Sound beim Halten mit der Hand nicht gedämpft, sodass der Gamer jederzeit fesselnde Audioerlebnisse in Stereo genießt. Über den 3,5-mm-Kopfhöreranschluss können Gamer die Anfragen ihrer Mitspieler auf der ganzen Welt empfangen. Neben der herkömmlichen USB-Typ-C-Lademöglichkeit unterstützen 4 magnetische Ladestecker an der Rückseite 18-W-Schnellladevorgänge, damit Gamer beim Laden problemlos weiterzocken können. Das Black Shark 3 und das Black Shark 3 Pro sind mit der gleichen Triple-Kamera mit 64 (Hauptkamera, Weitwinkel), 13 (Ultra-Weitwinkel) und 5 (Tiefensensor) Megapixeln ausgestattet. Der Super-Nachtmodus in RAW Domain garantiert klare und lebhafte Aufnahmen bei Nacht. Der nur im Black Shark 3 Pro verbaute X-Achsen-Linearmotor sorgt für ein optimales haptisches Erlebnis. Die verschiedenen Vibrationsarten für unterschiedliche Spieleszenarien erschließen eine neue Kommunikationsdimension für mobiles Gaming. Unübertroffene Steuerungsmöglichkeiten * Master Button: Dieses extrem Gaming-orientierte mechanische Element findet sich nur am Black Shark 3 Pro. Diese schulterseitigen Trigger-Tasten lassen sich nach eigenen Wünschen als Hot-Keys konfigurieren, eignen sich hervorragend bei Multitype-Spielen und katapultieren das mobile Gaming auf ein gänzlich neues Niveau. * Mit ihrer weltweit führenden Abtastrate für Touch-Eingaben von 270 Hz verfügen das Black Shark 3 und das Black Shark 3 Pro über die geringste Touch-Latenz (24 ms) weltweit- ein weiterer Weltrekord, mit dem Black Shark seine Führungsposition verteidigt. Das empfindliche Display und die minimale Latenz bedeuten für den Gamer schnelleres Feuern, schnellere Reaktionen und damit den Sieg in jedem Spiel. * Master Touch 3.0: Dank der Aktualisierung von Master Touch auf Version 3.0 verfügen das Black Shark 3 und das Black Shark 3 Pro über 4 druckempfindliche Sensoren und damit über einen um 48 % größeren Druckbereich. Die Geräte reagieren außerdem auf verschiedene Druckstufen. Ausgezeichnete Displayqualität * Das 7,1' AMOLED 2K Display mit einer Auflösung von 3.120x1.440 (Black Shark 3 Pro) und das 6,67' FHD+ AMOLED Display (Black Shark 3) versprechen brillante Spielerfahrungen. * 'TÜV Eye-Comfort'-Zertifikat: Black Shark 3 und Black Shark 3 Pro bieten augenschonendes Spielen bei allen Lichtbedingungen dank der fünften Generation der optischen Prozessoren und Software von Pixelworks mit einzigartiger Bewegungsverarbeitung, Always-HDR-Modus und selbstlernender Displaytechnologie mit Active DC Dimming. Das Black Shark 3 erhielt außerdem das 'TÜV Eye-Comfort'-Zertifikat. * Da sowohl das Black Shark 3 als auch das Black Shark 3 Pro mit der MEMC-Technologie des unabhängigen Bild-Chipsatzes ausgestattet sind, lassen sich beide Smartphones von 25 Hz auf 90 Hz aufrüsten. Erweitertes Spielerlebnis mit Bluetooth-Ohrhörer Ophidian Zeitgleich mit der Einführung der neuen Black Shark 3-Reihe auf dem chinesischen Markt hat Black Shark einen neuen Bluetooth Ohrhörer, Black Shark Bluetooth Earphones 2 (Black Shark Ophidian Gaming Earbuds) auf der bekannten Crowdfunding-Plattform Indiegogo präsentiert. Dank der weltweit niedrigsten Latenz von 50 ms genießen Gamer mit dieser Innovation eine vollständig synchronisierte akustische und visuelle Wiedergabe des Spielgeschehens. Mit den weltberühmten Knowles Balanced Armature-Treibern, einer 10-mm-Schwingspule und LHDC mit einer drei Mal größeren Bandbreite als die meisten Bluetooth Ohrhörer garantiert Ophidian ein überlegenes Klangerlebnis. Stil und Komfort standen bei dem Design von Black Shark Ophidian im Vordergrund. Das elegante Design der mit nur 22 g sehr leichten, kugelförmigen Ohrhörer wird durch helle und satte RGB-Leuchten ergänzt, sodass sich das Gerät perfekt für jede Gaming-Umgebung eignet. Die Ohrhörer lassen sich in 90 Minuten über den USB-C-Stecker vollständig aufladen und bieten dann ohne RGB-Leuchten eine Wiedergabezeit von 14 Stunden. Verfügbarkeit und Preise * Verfügbarkeit von Black Shark 3 und Black Shark 3 Pro auf dem chinesischen Festland: BLACK SHARK 3 BLACK SHARK 3 PRO Ab 3. März 2020 erhältlich Ab 10. März 2020 erhältlich 8+128G CNY 3499 8+256G CNY 4699 12+128G CNY 3799 12+256G CNY 4999 12+256G CNY 3999 / / Die internationale Markteinführung der Black Shark 3-Reihe erfolgt in naher Zukunft. * Black Shark Ophidian Gaming Earbuds sind ab dem 3. März 2020 mit einem Rabatt von 30 % auf den Neupreis erhältlich, d. h. sie werden in den ersten 72 Stunden für 69 Dollar auf der Indiegogo-Plattform angeboten. Weitere Informationen dazu: https://igg.me/at/black-shark-ophidian Über Black Shark Black Shark, ein Anbieter von branchenführender Gaming-Technologie, hat ein Gaming-Ökosystem auf Basis der Hardware, Software und Services etabliert, die sich heute hauptsächlich in Smartphones finden. Black Shark will unübertroffene und einzigartige Gaming-Erfahrungen bieten und die beste Gaming-Welt mit globalen Gamern aufbauen. Black Shark betreibt Niederlassungen in Beijing, Shanghai, Shenzhen und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie auf der globalen Website des Unternehmens unter: http://global.blackshark.com/ Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200303006051/de/ Kontakt:

Presse

liya.huang@blackshark.com

Liya Huang



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



03.03.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

989103 03.03.2020