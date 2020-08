18:10 | 06.08.2020

Business Wire News: Blackstone erreicht entscheidende Meilensteine für gedruckte Batteriezellen der nächsten Generation



06.08.2020 / 18:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. BAAR, Schweiz --(BUSINESS WIRE)--06.08.2020-- Baar, 5. August 2020. Blackstone Resources AG (SWX: BLS) freut sich bekannt zu geben, dass einige wichtige Meilensteine erreicht wurden, um gedruckte Batterie-Zellen herzustellen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200806005686/ de/ Die weltweit ersten funktionsfähigen Batteriezellen mit gedruckten Elektroden wurden erfolgreich getestet (Foto: Business Wire) Die weltweit ersten funktionsfähigen Batteriezellen mit gedruckten Elektroden wurden erfolgreich getestet (Foto: Business Wire) Die Gesellschaft hat, durch ihre Tochtergesellschaf Blackstone Technology GmbH, in die nächste Generation der Batterie-Technologie investiert. Dies beinhaltet unter anderen patentierte 3D-Druck Technologien und Forschung was die Massenproduktion von Festkörper-Batterien betrifft. Dadurch wird grössere Energiedichte sowie eine grössere Anzahl von Ladungs-Zyklen erreicht. Die heutigen Batterie-Fabriken haben eine Schwachstelle: deren Batterie-Zellen Produktion erlauben nur eine Batteriezell-Art. Diese Systeme sind sehr speziell und auch sehr teuer. Die Herstellung ist sehr energieintensiv und gefährliche Lösungsmittel werden angewendet. Blackstone bietet eine viel flexiblere und kosteneffektive Produktionstechnologie an, basierend auf gedruckten Batterien. So wird eine grosse Anzahl von Zell-Formaten abgedeckt, indem verschiedene Kathoden- und Anoden-Chemikalien verwendet werden. Dadurch können fertige Batterien in einem automatisierten Format und im Sekundentakt hergestellt werden. Überdies stellt diese Druck-Technologie die Grundlage für zukünftige Produktionen aller Festkörper Batterien. Wir sehen ein riesiges Potential, um komplette Batterie-Module und -Systeme zu drucken. Das führt zu weiteren wesentlichen Reduktionen von Produktions-Kosten. Durch die enge Kooperation mit der europäischen Forschungs-Gemeinschaft wird die entsprechende Technologie weiter entwickelt und verfeinert, um die Massenproduktion voranzutreiben. Dies lässt ein einzigartiges Know-How entstehen, welches unserer eigenen Batteriezellen dienlich sein wird. Wichtige Meilensteine im Juli 2020 erreicht: 1. Die weltweit ersten funktionablen Vollzellen mit dicken, gedruckten Elektroden (C/LFP) wurden hergestellt und erfolgreich getestet. Bei allen gängigen Kathodenchemien kann die Energiedichte damit um ca. 20% erhöht werden.

2. Beide Elektroden basieren auf umweltfreundlichen, wasserbasierten Bindersystemen. Die Fertigung der Elektroden ist vollkommen schadstofffrei und reduziert die Produktionskosten nachhaltig. 3. Der Fertigungsschritt des Kalandrierens von Elektroden ist nicht mehr notwendig. Die notwendige Porosität wird beim Drucken einfach eingestellt. Holger Gritzka, CEO der Blackstone Technology GmbH sagt: «Das kurzfristige Ziel ist, eine Serienfertigung aufzubauen und damit den Nachweis der Massentauglichkeit zu erbringen. Die Planung einer ersten Fertigungsanlage hat bereits begonnen. Als konsequenter Schritt wird parallel dazu auch das Drucken von Festkörperzellen erprobt. Mittelfristig werden bei Blackstone Technology komplette Batteriezellen inklusive Gehäuse in sehr hoher Geschwindigkeit gedruckt.» Blackstone Resources AG Blackstone Resources ist eine Schweizer Holding mit Sitz in Baar, Kanton Zug und konzentriert sich auf den Batteriemetallmarkt als Primärmetall. Darüber hinaus werden Raffinerien für Gold und Batteriemetalle errichtet, entwickelt und verwaltet. Es bietet direkten Einfluss auf die Revolution der Batteriemetalle, die durch die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ausgelöst wird, die grosse Mengen dieser Metalle benötigen. Dazu gehören Kobalt, Mangan, Molybdän, Graphit, Nickel, Kupfer und Lithium. Blackstone Resources hat den neuen Batteriecode BBC entwickelt. Darüber hinaus hat Blackstone Resources ein Forschungsprogramm zu neuen Batterietechnologien für Festkörperbatterien und deren Herstellungsverfahren gestartet. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter: www.blackstoneresources.ch Der Haftungsausschluss ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Pressemitteilung. Bitte lesen Sie den Haftungsausschluss durch, um den Inhalt vollständig zu verstehen. http://www.blackstoneresources.ch/investors/disclaimer/ [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200806005686/de/ Kontakt:

Blackstone Resources AG

Doris Suta

T: +41 41 449 61 63

F: +41 41 449 61 69

info@blackstoneresources.ch Investor Relations

ir@blackstoneresources.ch Medien Anfragen

media@blackstoneresources.ch



