21:20 | 22.02.2021

Business Wire News: Brasilianisches ISP-Konsortium führt Upgrade auf Multi-DRM-Videosicherheits- und Monetarisierungslösung von Verimatrix durch



22.02.2021 / 21:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Beenius, ein Anbieter fortgeschrittener interaktiver TV-Lösungen, ist ein Pionier bei der Multi-DRM-Bereitstellung von MultTV für mehr als 40 Betreiber in Brasilien AIX-EN-PROVENCE, Frankreich, und SAN DIEGO, USA --(BUSINESS WIRE)--22.02.2021-- Nachrichten zu regulatorischen Angelegenheiten: Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), ein führender Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, meldete heute, dass MultTV, ein aus 13 brasilianischen ISPs bestehendes Konsortium, Verimatrix Multi-DRM als Teil eines jüngsten Upgrades seines bestehenden IPTV-Systems auf eine fortgeschrittene OTT-Lösung durchgeführt hat, und zwar unter Führung von Beenius, einem Verimatrix-Partner und internationalen Anbieter interaktiver TV-Lösungen. Verimatrix Multi-DRM ist eine skalierbare Multi-Screen-Lösung für Premium-Content-Sicherheit und Monetarisierung und bietet einmalige Flexibilität mithilfe eines kosteneffektiven Modells, das auch von Studios vorgeschriebene Sicherheitsstandards erfüllt. Die Bereitstellung stellt eine signifikante Verbesserung für das MultTV-Konsortium bei dessen kontinuierlichem Wachstum dar und basiert auf der vorherigen Nutzung des Verimatrix Video Content Authority Systems (VCAS), das ebenfalls über Beenius bereitgestellt wurde. Verimatrix Multi-DRM bietet eine einheitliche Benutzererfahrung über alle Geräte und Netze hinweg und fungiert als völlig flexible Lösung, die PlayReady von Microsoft, Widevine von Google und FairPlay von Apple unterstützt, um Inhalte effizient zu schützen, ganz egal von welchem Ort aus sie angesehen werden. 'Durch die Zusammenarbeit mit hervorragenden Partnern wie Verimatrix und Berücksichtigung der Forderungen von MultTV konnten wir eine optimale TV-Erfahrung liefern, die nicht durch Zeit und Ort beschränkt ist', so Martin Zorz, Vice President of Sales, Americas, bei Beenius. 'Es war uns ein echtes Vergnügen, mit MultTV zusammenzuarbeiten und dem Konsortium ein Upgrade seines bestehenden IPTV-Systems bereitzustellen.' 'Wir freuen uns, Mediensystemintegratoren wie Beenius als Partner zu haben, um den Content-Schutz ihrer Kunden kontinuierlich zu verbessern und gleichzeitig ein rapides Wachstum zu ermöglichen. MultTV ist ein hervorragende Beispiel für eine Organisation, die Verimatrix-Technologie erfolgreich einsetzt, um in ihrer gesamten Region weiter zu expandieren', sagte Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix. 'Durch Lieferung einer skalierbaren und reibungslosen Benutzererfahrung ermöglicht Verimatrix Multi-DRM Betreibern, Premium-Inhalte auf jedem Geräte auf einfache Weise zu schützen. Verimatrix ist stets bestrebt, dem Medien- und Unterhaltungssektor Innovationen zu bieten und unseren Kunden auf einfache und schnelle Weise neue Möglichkeiten zu eröffnen.' Über Beenius Beenius ist ein Mediensystemintegrator und Entwickler einer bewährten und einfach zu integrierenden Plattform für heterogene Betreiberumgebungen. Die Plattform unterstützt IPTV-, OTT- und DVB Hybrid-Services mit verschiedenen Möglichkeiten, um TV-Inhalte jederzeit, überall und auf jedem Gerät bereitzustellen. Beenius bietet auch Beratungsleistungen für E2E-Lösungen sowie Entwicklung, Integration, Herstellung und Wartung von schlüsselfertigen Lösungen. Besuchen Sie www.beenius.tv. Über Verimatrix Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen - von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210222005843/de/ Kontakt:

