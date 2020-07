23:10 | 14.07.2020

Brightcove erweitert Global Partner Programm von Weltformat



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Das Programm versetzt die Partner von Brightcove in die Lage, den Erhalt der ausgereiften Video-Technologie zu erleichtern, um die Ära der digitalen Transformation erfolgreich zu gestalten BOSTON --(BUSINESS WIRE)--14.07.2020-- Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), die weltweit führende Video Technologie-Plattform kündigte heute die Erweiterung des Brightcove Global Partner Programms an. Dieses Programm wurde entwickelt, um das globale Publikum im Hinblick auf seine Videos rasch und leicht erreichen zu können. Mit einem breitgefächerten Portfolio an Partnern, die sich insbesondere auf Medien- und Unternehmensorganisationen konzentrieren, erweitert das Brightcove Global Partner Programm die Reichweite der führenden Video-Technologielösungen von Brightcove, die nun dazu beitragen, Innovationen und transformative Geschäftsstrategien durch Videos weiter fördern zu können. Video-Content besitzt nun die Anforderung, sich zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell zu entwickeln. Durch das Global Partner Programm von Brightcove steht die Video-Technologie für Unternehmen stets und überall zur Verfügung und versetzt sie in die Lage, alles rasch mit Hilfe der Channels implementieren zu können, die sich am besten an ihre Geschäftsmodelle anpassen lassen. Durch den Aufbau einer Gemeinschaft von Weltklasse-Partnern demokratisiert Brightcove den Konsum von Video-Content zusätzlich und versetzt Unternehmen rund um den Globus in die Lage, ihre Geschichten an jedem beliebigen Ort zu den Zuschauern zu bringen. Das neu erweiterte Programm bedient zukunftsorientierte Unternehmen, die bestrebt sind, Kunden und Endverbrauchern allerbeste Erlebnisse zu ermöglichen. Das Programm besteht aus drei Arten von Partnerschaften: * Referral Partners: Partner, die ihre Kunden für eine vollständige Video-Lösung direkt an Brightcove verweisen. * Solution Partners: Systemintegratoren und Vertriebspartner, die auf vollständige Video-Management-Lösungen für ihre Unternehmens- und Medienkunden bauen.

* Master License Partners: Partner, welche die Video-Technologie und -Lösungen von Brightcove als Managed Service Provider für Kunden aller Größen bereitstellen, um ihrer Nachfrage in puncto Qualität, Auswahl und Support von Brightcove gerecht zu werden. Das Master License Partner Programm stellt die vollständige Brightcove Plattform für Kunden aller Größen zur Verfügung. Dieses neuartige Programm versetzt die Master License Partner in die Lage, sich auf ihre Expertise verlassen zu können, um stets den Kundenwünschen gerecht zu werden und nun sind sie in der Lage, ihre Kunden mit Weltklasse-Videos von Brigthcove zu beliefern. Unabhängig von Größe, Content-Typ und Standort sind die Partner und Kunden in der Lage, führende Video-Technologie mit Unterstützung von Brightcove nutzen zu können. 'Da wir auch weiterhin Unternehmen unterstützen, ihren Video-Content online zu senden, möchten wir sicherstellen, dass wir ihnen die stabilsten und führenden Video-Lösungen bieten können, die auf dem Markt zur Verfügung stehen', so Blaise Kremer, Mitbegründer von NovaStream. 'Die Lösungen von Brightcove ermöglichen es allen Unternehmen mit denen wir zusammenarbeiten, den verbesserten Video-Content für ihre Zuschauer bereitzustellen. Dies führt zu einer größeren Reichweite und außergewöhnlichen Zuschauererlebnissen. Wir sind hocherfreut, Teil des Partner Programms von Brightcove sein zu dürfen und freuen uns nun darauf, noch mehr Unternehmen zu unterstützen, von dem Nutzen von Videos profitieren zu können.' 'Wir sind hocherfreut, Partner des Global Partner Network von Brightcove sein zu dürfen und unsere Kunden unterstützen zu können, eine Vorreiterrolle mit Blick auf die Video-Revolution einzunehmen', so Nuthapong Temsiripong, CEO, Digital Solution International Co., Ltd. 'Wir verfügen über eine langjährige Beziehung zu Brightcove und haben eng zusammengearbeitet, um Medienunternehmen zu unterstützen, ihre Videostreaming-Kosten zu reduzieren und ihr Einkommen zu erhöhen. Da wir an dem neuen Partnerprogramm mit zusätzlichen Verbesserungen und Betriebsmitteln teilnehmen, sind wir nun hocherfreut zu sehen, wie unsere gemeinsamen Kunden weiterhin im Videobereich erfolgreich sind.' 'Brightcove ist bestrebt, einen starken Partner und ein Channel-Ökosystem bereitzustellen, um den anspruchsvollen Video-Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden', so Lynn D. Tinney, Vice President, Global Partners bei Brightcove. 'Unsere Kunden stehen stets an erster Stelle und wir haben unser Global Partner Programm verbessert, um außergewöhnliche Video-Erlebnisse bereitzustellen und die Zuschauererwartungen sogar noch zu übertreffen. Unsere Partner bieten Serviceleistungen und Lösungen, die sich an der Spitze der digitalen Transformation befinden und mit Brightcove als Kerntechnologie, die dieses Netzwerk ermöglicht, versetzen wir Unternehmen, die ernsthaft damit befasst sind, sicheren und zuverlässigen Inhalt für Video-Zuschauer rund um den Globus bereitzustellen, nun in die allerbeste Lage.' Weitere Informationen über das Brightcove Global Partner Programm finden Sie unter https://www.brightcove.com/en/become-a-partner Über Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV) Wir sind der führende Anbieter von Videotechnologie-Plattformen. Mit unseren preisgekrönten Technologien und Services unterstützen wir Unternehmen in über 70 Ländern bei der Bewältigung unternehmerischer Herausforderungen und beim Schaffen neuer Möglichkeiten, um ihre Zielgruppe durch Videos zu inspirieren, zu unterhalten und zu begeistern. Seit unserer Gründung 2004 haben wir immer wieder Grenzen verschoben und eine robuste, skalierbare und intuitive Videoplattform für professionelle Anwendungen geschaffen. Dank unserer globalen Infrastruktur, einem unerreichten Kundendienst, einem umfassenden Partnernetz und laufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung setzt Video von Brightcove Standards bei der professionellen Verwaltung, Verteilung und Monetarisierung von Videos. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightcove.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200714006033/de/ Kontakt:

