BringCom Incorporated, ein führender Anbieter von Konnektivitätslösungen in Afrika, freut sich, Allen Chimhende als neuen Managing Director von Datanet zu begrüßen. Chimhende bringt umfassende Erfahrungen im Bereich Telekommunikation und Management in das Unternehmen mit, da er zuvor als Managing Director in mehreren ostafrikanischen Ländern, einschließlich Uganda, gearbeitet hat. Als Teil des strategischen Akquisitionsvorhabens von Datanet durch BringCom hat das Unternehmen 2020 seine Dienstleistungsabdeckung über Uganda hinaus ausgeweitet und bedient nun neue gewerbliche Kunden in Ost- und Westafrika. Chimhende wird bei der weiteren Ausführung dieser Strategie zur Seite stehen und zusätzliche Dienstleistungen in der Region einführen. Unter der Leitung von Chimhende blickt BringCom erwartungsvoll auf die Positionierung von Datanet als konkurrenzfähiger Anbieter von Kommunikationslösungen in der Region.

Über BringCom (www.bringcom.com)

BringCom Incorporated mit Hauptsitz in Sterling, Virginia, USA, ist ein führender Anbieter von Kommunikationslösungen in Afrika, der seit 1992 hochwertige internationale Telekommunikationsdienste sowie Anbindungslösungen auf der letzten Meile für Firmen- und Staatskunden in den USA, Europa, Asien und dem Nahen Osten anbietet. Der agile und zuverlässige durchgängige Kommunikationslebenszyklus basiert auf den Kernkompetenzen von BringCom: Cloudund Konnektivitätslösungen, Projektmanagement, Lieferantenmanagement, Risikomanagement für Afrika und Kundenzufriedenheit.

Über Datanet (www.datanet.ug)

Zur ersten Riege der regionalen Telekommunikationsbranche in Ostafrika zählend, erweitert Datanet sein vom MEF für CE 2.0 zertifiziertes Netz und führt neue Unternehmensdienste ein. Es steht in dem Ruf, verlässliche sichere Netzwerkdienste für Unternehmenskunden bereitzustellen, die geschäftskritische Anwendungen in Ostafrika betreiben.

