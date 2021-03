2:40 | 18.03.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. HOUSTON --(BUSINESS WIRE)--18.03.2021-- Brookfield Renewable Ireland Limited ('BRIL' oder 'Brookfield Renewable') hat die PCI Enterprise Platform in Betrieb genommen, um seine Anforderungen an Kundenabrechnungen im irischen Energiemarkt zu verwalten. Im Rahmen der Partnerschaft mit Brookfield Renewable setzte PCI seine maßgeschneiderte, cloudbasierte integrierte Plattform ein, um das Altsystem des irischen Unternehmens und mehrere interne Anwendungen zu ersetzen. Die neue von PCI implementierte Kundenabrechnungslösung ermöglicht Brookfield Renewable: * Die Verwaltung komplexer bilateraler Verträge, einschließlich Stromabnahmevereinbarungen (Power Purchase Agreements, PPAs). * Die Nutzung der PCI Geschäftsregel-Engine für die Abrechnungskalkulation zur Durchführung der Rechnungszuordnung. * Die Durchführung von Prüfungen der Gegenpartei und Zählerdatenmanagement (Meter Data Management, MDM).

* Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen (physisch, telemetrisch und buchhalterisch).

* Den Erhalt einer umfassenden Revisionssicherheit bei allen Datenversionen. * Die Automatisierung der Arbeitsabläufe bei der Rechnungserstellung und -verwaltung.

* Die Aufschlüsselung und schnelle Datenextraktion zur Erstellung von Berichten. Ciaran O'Brien, Chief Commercial Officer von BRIL, sagte: 'Wir freuen uns über die Einführung unseres neuen cloudbasierten Kundenabrechnungssystems, das unser Geschäft mit erneuerbaren Energien grundlegend verändern wird, indem es mehr Flexibilität bringt und weiteres Wachstum mit einer skalierbaren Best-in-Class-Lösung unterstützt.' Und weiter: 'Wir sind stolz darauf, bei diesem Projekt mit PCI zusammenzuarbeiten und schätzen die professionelle Zusammenarbeit mit unserem Team für eine pünktliche und budgetkonforme Lieferung.' 'Mit Brookfield Renewable haben wir einen tollen Partner gefunden, der ein passendes Ethos und eine kundenzentrierte Denkweise hat. Der erfolgreiche Go-Live ist ein wichtiger Meilenstein für die globalen, dezentralen Software-Implementierungen von PCI, die einen Betrieb rund um die Uhr ermöglichen', sagt Shailesh Mishra, Vice President von PCI. Als Teil der nächsten Phase dieses Projekts beabsichtigt das Irlandgeschäft von Brookfield Renewable, die PCI-Plattform zu nutzen, um seinen Kunden eine spezielle Anwendung für den On-Demand-Zugriff auf Energiedaten und ein erweitertes Reporting zu bieten. Die Plattform von PCI bietet einzigartige Funktionen für Marktteilnehmer aus dem Bereich der erneuerbaren Energien zur Optimierung ihrer Portfolios, einschließlich der Co-Optimierung von Energiespeichersystemen (Energy Storage Systems, ESS) auf den Großhandelsstrommärkten. PCI arbeitet mit zahlreichen Anbietern erneuerbarer Energien zusammen, darunter BHE Renewables, RWE Renewables, Iberdrola, Acciona, Xcel Energy, DTE Energy und weiteren. Über Brookfield Renewable Brookfield Renewable betreibt eine der weltweit größten öffentlich gehandelten, ausschließlich auf erneuerbare Energien ausgerichteten Plattformen. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus Wasserkraft-, Windkraft-, Solar-, dezentralen Erzeugungs- und Speicheranlagen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien mit einer installierten Gesamtkapazität von rund 20.000 Megawatt und einer Entwicklungspipeline von rund 23.000 Megawatt. Das irische Onshore-Windportfolio von Brookfield Renewable ist ein voll integriertes Entwicklungs-, Betriebs- und Lösungsgeschäft für erneuerbare Energien mit 365 MW Betriebskapazität und einer beträchtlichen Entwicklungspipeline für Onshore-Windanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter www.brookfield.com/our-businesses/renewable-power. Über Power Costs, Inc. (PCI) PCI ist der führende Anbieter von Energiehandelssoftware, hervorragendem Kundensupport und Mehrwertdiensten für Energieunternehmen weltweit. Gegründet 1992 entwickelt PCI kontinuierlich neue Lösungen, die den sich ständig ändernden Anforderungen seiner Kunden gerecht werden. Hinzu kommen private, kommunale und genossenschaftliche Versorgungsunternehmen, Unternehmen für erneuerbare Energien, Energievermarkter und -händler sowie unabhängige Stromerzeuger. PCI optimiert mehr als die Hälfte des in Nordamerika erzeugten Stroms und mehr als 60 % der Fortune-500-Versorgungsunternehmen in den USA sind PCI-Kunden. Das Unternehmen ist in Privatbesitz und hat seinen Sitz in Norman, Oklahoma, mit regionalen Niederlassungen in Houston, Texas, in Raleigh, North Carolina, und in Mexiko-Stadt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.powercosts.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210317005919/de/ Kontakt:

Stuart Wright

Power Costs, Inc. (PCI)

+1 303 917 3565

swright@powercosts.com



