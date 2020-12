7:40 | 22.12.2020

Business Wire News: Bulk Infrastructure meldet strategische Partnerschaft mit BentallGreenOak und erhält 1,5 Mrd. NOK (140 Mio. EUR) zur Förderung des künftigen Wachstums nachhaltiger digitaler Infrastruktur



22.12.2020 / 07:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LONDON und OSLO, Norwegen --(BUSINESS WIRE)--22.12.2020-- Bulk Infrastructure Holding AS, Betreiber von Rechenzentren in den nordischen Ländern, Entwickler und Betreiber von Glasfasernetzwerken und Projektträger von Logistikimmobilien, meldete eine neu gegründete Partnerschaft mit BentallGreenOak (BGO), einem weltweit tätigen Immobilien-Investmentmanager, als strategischem Partner und Investor. BentallGreenOak hat 1,5 Milliarden norwegische Kronen (NOK) (ca. 140 Mio. Euro) zugesagt, um das künftige Wachstum der Kerngeschäftslinien von Bulk Infrastructure zu unterstützen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201221005809/ de/ N01 Data Center Campus (Photo: Business Wire) N01 Data Center Campus (Photo: Business Wire) BentallGreenOak kommt zu den Hauptaktionären Bulk Industrier und Geveran hinzu, um Kapital für das künftige Wachstum des Unternehmens sicherzustellen. Zu diesem Zweck erfolgt ab Januar 2021 eine Reihe von Kapitalspritzen von BGO und bestehenden Aktionären. John Carrafiell, Senior Managing Partner und Mitbegründer von BentallGreenOak, erhält einen Sitz im Verwaltungsrat von Bulk Infrastructure, und Unternehmensgründer Peder Nærbø und sein Unternehmen Bulk Industrier arbeiten weiterhin aktiv mit dem Unternehmen zusammen. Nærbø ist weiterhin der Hauptinvestor und verbleibt als Verwaltungsratsvorsitzender im Amt. Die kapitalintensiven Investitionen von Bulk Infrastructure fördern skalierbare, nachhaltige Lösungen in den Bereichen Infrastruktur und Immobilien, die in naher Zukunft einen anhaltenden positiven Einfluss auf die Umwelt ausüben sollen. Im Rahmen der Partnerschaft mit BentallGreenOak will Bulk Infrastructure in die weitere Entwicklung seines N01 Data Center Campus in Südnorwegen investieren. Mit einer Fläche von 3 Millionen Quadratkilometern und bis zu 1 GigaWatt IT-Strom soll der N01 Campus der weltweit größte Rechenzentrumscampus werden, der zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Der Rechenzentrumscampus bietet integralen Zugang zu dem unlängst von Bulk Infrastructure fertiggestellten Havfrue-Glasfaserkabel, dem ersten transatlantischen Unterseekabelsystem in die nordischen Länder seit fast zwei Jahrzehnten. Dieses soll beispiellose Konnektivität zwischen Nordeuropa und den USA bereitstellen. Das von Bulk Infrastructure unter dem Namen Leif Erikson geplante neue Kabelprojekt zwischen Norwegen und Atlantic Canada soll die Konnektivität weiter verbessern und auf die starke Position und Tradition von BGO im kanadischen Markt aufbauen. 'Wir möchten das Potenzial des Nordens erschließen und die hier verfügbare erneuerbare Energie in nachhaltiger digitaler Infrastruktur nutzen', erklärte Peder Nærbø, Gründer von Bulk Infrastructure. 'Mit einem vorrangigen internationalen Investor wie BentallGreenOak in unserem Unternehmen können wir schneller wachsen und unsere Chancen in größerem Umfang wahrnehmen. Das gibt uns eine großartige Plattform, um unsere Vorstellungen einer nachhaltigen Infrastruktur für ein globales Publikum zu verwirklichen und die größten und anspruchsvollsten Kunden dieses Bereichs zu bedienen', ergänzte Nærbø. 'Diese Partnerschaft mit Bulk Infrastructure passt perfekt zu BGO', so Senior Managing Partner und Mitbegründer von BentallGreenOak, John Carrafiell. 'BGO konzentriert sich seit 2013 auf den europäischen Logistikmarkt und betrachtet - ebenso wie der Entwicklung von Bulk selbst zu entnehmen ist - Rechenzentren als logische Erweiterung der Immobilien-Investitionsstrategie des Unternehmens. Das Engagement von Bulk Infrastructure für den Ausbau der natürlichen Vorteile der nordischen Region, um starke wirtschaftliche und umweltbezogene Leistungen in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur zu erzielen, steht ganz im Einklang mit den eigenen Investitionsprioritäten von BGO. Wir freuen uns sehr über die Erschließung spannender neuer Wege im Namen unserer Investoren, die leistungsorientierte Anlagechancen bieten, welche auch der lokalen Wirtschaft zugutekommen und einen Fokus auf umweltschonende Nachhaltigkeit beibehalten.' 'Diese Partnerschaft bietet uns eine solide finanzielle Plattform, da Bulk Infrastructure reich an Gelegenheiten in allen drei Geschäftsbereichen ist. Wir sehen beispielsweise Chancen für bedeutende Kapazitätserweiterungen in unseren drei bestehenden Campus-Rechenzentren sowie an anderen nordischen Standorten. Die von Bulk Infrastructure angestrebte Kombination von zuverlässigem und kostengünstigem Zugang zu vollumfänglich 'grünem' Strom aus erneuerbaren Quellen, einem kalten Klima, einem stabilen Wirtschaftsumfeld und einem gut positionierten Glasfasernetzwerk ist in der einzigartigen Lage, einen erheblichen Anteil des schnell wachsenden europäischen und globalen Rechenzentrumsmarkt erobern zu können', sagte Bulk Infrastructure CEO Jon Gravråk. Arctic Securities, Pareto Securities, PwC und Schjødt agierten als Berater von Bulk Infrastructure zu dieser Partnerschaft. BentallGreenOak wurde von Wiersholm und EY beraten. Über Bulk Infrastructure Bulk Infrastructure ist ein führender Anbieter von nachhaltiger digitaler Infrastruktur in den nordischen Ländern. Wir sind ein Industrieinvestor, Projektträger und Betreiber von Industrieimmobilien, Rechenzentren und unbeschalteten (dark fiber) Netzwerken. Wir engagieren uns für Wertschaffungsgelegenheiten, die entstehen, wenn wir die digitale Gesellschaft vollumfänglich auf Nachhaltigkeit umstellen. Unser Ziel besteht darin, der bevorzugte Partner aller Unternehmen zu sein, die die nordische Region für ihre Datenverarbeitungsanforderungen der Zukunft nutzen wollen. Wir blicken auf eine Erfolgsgeschichte in der Bereitstellung hochwertiger und kostengünstiger Kundenlösungen mit kurzen Markteinführungszeiten zurück. Daher unsere Vision, einer schnellen Bereitstellung nachhaltiger Infrastruktur für ein globales Publikum. Bulk Industrial Real Estate verfügt über einen Landbestand strategischer Standorte für industrielle Immobilienprojekte in Norwegen, Schweden und Dänemark. Auf der Basis von Standarddesigns erschließen, bauen und betreiben wir Lagerhäuser, Cross-Docking-Terminals und andere Industrieanlagen. Bulk Data Centers stellt strategisch gelegene Rechenzentren in der nordischen Region bereit und engagiert sich für Spitzenservice, der Kunden in die Lage versetzt, mit super-flexiblen, stark vernetzten und skalierbaren Lösungen die Kosten und Umweltauswirkungen zu reduzieren. Bulk Fiber Networks verbindet die nordische Region mit den weltweit bedeutendsten Märkten über Glasfasernetzwerke mit niedrigen Latenzzeiten und hohen Kapazitäten. Wir bauen und betreiben internationale und intranordische Glasfaserinfrastruktur, die für die umfangreichen Datenverkehrsanforderungen der Zukunft konzipiert wurden. Über BentallGreenOak BentallGreenOak ist ein führender, weltweit tätiger Immobilien-Investment- und -Management-Berater und ein global angesehener Anbieter von Immobiliendienstleistungen. BentallGreenOak betreut die Interessen von mehr als 750 institutionellen Kunden mit verwalteten Vermögenswerten von rund 50 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2020) und Kompetenzen in der Vermögensverwaltung von Büro-, Logistik-, Einzelhandels-, und Multiwohnimmobilien in der ganzen Welt. BentallGreenOak verfügt über Niederlassungen in 24 Städten in zwölf Ländern mit tiefgreifender Erfahrung, lokalen Marktkenntnissen und ausgedehnten Netzwerken in den Regionen, wo wir investieren und Immobilienwerte für unsere Kunden verwalten. In Europa ist BentallGreenOak ein führender Investmentmanager mit mehr als 50 Fachleuten und verwalteten Vermögenswerten von 5,2 Milliarden US-Dollar in Form von Anleihen und Eigenkapital. Seine Strategien erstrecken sich von Kerngeschäften auf Wertsteigerung und Erschließung mit eigenen unternehmensinternen Betriebskompetenzen. Die Firma hat seit 2015 über 133 Logistikwerte mit 4,8 Millionen Quadratmetern übernommen oder erschlossen. Die Investmentvehikel von BentallGreenOak haben einen umfangreichen und diversifizierten Landbestand in Europa zusammengestellt und besitzen oder kontrollieren derzeit eine Landfläche von 4,4 Millionen Quadratmetern (auf denen Raumflächen von 2,2 Millionen Quadratmetern gebaut werden können), die für Logistik, Rechenzentren und Kühllager eingeteilt sind. BentallGreenOak gehört zu SLC Management, dem institutionellen Asset-Management-Geschäftsbereich von Sun Life für alternative und traditionelle Vermögenswerte. Zu den oben genannten verwalteten Vermögenswerten gehören Immobilien und Hypotheken-Investments, die von der BentallGreenOak-Unternehmensgruppe und verbundenen Unternehmen verwaltet werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bentallgreenoak.com Über Geveran Geveran Trading Co. Limited ('Geveran'), ein Unternehmen unter der indirekten Kontrolle von Treuhandgesellschaften, die von John Fredriksen zum Nutzen seiner unmittelbaren Familienangehörigen gegründet wurden, investierte 2018 in Bulk Infrastructure und besitzt derzeit einen Anteil von rund 14 Prozent. Über Bulk Industrier Bulk Industrier AS ist ein industrielles Investmentunternehmen des norwegischen Unternehmers Peder Nærbø. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen, die nachhaltige Lösungen mit skalierbaren Auswirkungen schaffen. Bulk Industrier ist der Mehrheitsaktionär von Bulk Infrastructure AS, wo Nærbø eine aktive Führungsrolle als Geschäfts- und Industrieprojektträger ausübt. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201221005809/de/ Kontakt:

Ansprechpartner für Medien

Herr Lars Hognestad

Senior Manager Group Communications

Bulk Infrastructure

lars.hognestad@bulk.no Herr Rahim Ladha

Vice President, Corporate Communications BentallGreenOak

media@bentallgreenoak.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



22.12.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1156815 22.12.2020