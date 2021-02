21:20 | 23.02.2021

C3 AI kündigt bevorstehende Veranstaltungen für die Akteure im Finanzwesen an



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. REDWOOD CITY, Kalifornien, USA --(BUSINESS WIRE)--23.02.2021-- C3 AI (NYSE: AI), ein führender Anbieter von KI-Software für Großunternehmen, wird bei folgenden Veranstaltungen Präsentationen für die im Finanzwesen tätigen Akteure durchführen: KeyBanc Annual Emerging Technology Summit Mittwoch, 24. Februar, um 09:15 Uhr Pacific Time Morgan Stanley Energy & Power Conference Dienstag, 2. März, um 09:00 Uhr Pacific Time JMP Securities Technology Conference

Dienstag, 2. März, um 12:00 Uhr Pacific Time Interessenten können die Live-Webcasts der Präsentationen von C3 AI auf diesen Veranstaltungen auf ir.c3.ai verfolgen. Aufzeichnungen der Webcasts werden anschließend noch weitere 90 Tage im Anschluss zum Abruf bereitstehen. Über C3.ai, Inc. C3.ai, Inc. (NYSE:AI) ist ein führender Anbieter von KI-Software für Unternehmen zur Beschleunigung der digitalen Transformation. C3 AI liefert eine Produktfamilie von vollständig integrierten Produkten: C3 AI^(R) Suite, eine End-to-End-Plattform für die Entwicklung, den Einsatz und den Betrieb umfangreicher KI-Anwendungen; C3 AI Applications, ein Portfolio branchenspezifischer SaaS-KI-Anwendungen; C3 AI CRM, eine Suite branchenspezifischer CRM-Anwendungen, die für KI und Machine Learning entwickelt wurden; und C3 AI Ex Machina, eine No-Code-KI-Lösung, um Datenwissenschaft auf alltägliche Geschäftsprobleme anzuwenden. Der Kern des Angebots von C3 AI ist eine offene, modellgesteuerte KI-Architektur, die die Datenwissenschaft und Anwendungsentwicklung drastisch vereinfacht. Erfahren Sie mehr unter: www.c3.ai Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210223006025/de/ Kontakt:

