29.01.2020 / 22:00



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

Debüt einer globalen Werbekampagne

NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--29.01.2020--

Calvin Klein, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PVH Corp. [NYSE: PVH], und Calvin Klein Fragrances, ein Geschäftsbereich der Coty Inc. [NYSE: COTY], enthüllte heute die neue Unterwäsche- und Jeans-Kollektion CK ONE und CK EVERYONE, einen reinen Duft, die beide vom rauen und rebellischen Geist des ursprünglichen CK ONE inspiriert sind. Die Kollektion und der Duft werden in einer weltweiten Werbekampagne vorgestellt, in der verkündet wird: 'Ich bin einer, ich bin viele. Ich liebe jeden von mir'.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200129005753/ de/

(Photo: Business Wire)

(Photo: Business Wire)

Die von Glen Luchford aufgenommene Kampagne ist eine Hommage an die Individualität und die Freiheit des Selbstausdrucks. Zu den Stars der Kampagne gehört eine Gruppe moderner Multi-Hyphenates-Künstler, darunter der Musiker und Schauspieler Eliot Sumner, der Skater und Fotograf Evan Mock, der Musiker und Make-up-Artist MLMA, der Rapper und Tänzer Priddy the Opp, und die Models Cara Taylor und Parker Van Noord. Die energischen, rätselhaften Visuals erforschen die vielen Aspekte des Selbst, die mit Mut und Stolz der Welt eine kollektive Individualität und die Zerschlagung des Status quo vor Augen führen. Es ist ein kraftvolles Fest für diejenigen, die sich nicht durch Grenzen, Geschlechternormen und Definitionen einschränken lassen. Die Werbekampagne wird weltweit vorgestellt und von digitalen, sozialen, hochwirkungsvollen Außenstandorten, Print- und Fernsehsendungen unterstützt.

Die neue Modekollektion und das neue Parfum schlagen das nächste Kapitel der ikonischen CK ONE-Geschichte auf. Zu Jeans und Unterwäsche gehören Kleidungsstücke mit genderfreier Ausstrahlung. Die CK ONE Unterwäsche kommt mit grafischen Aufdrucken mit Monogramm-Logos in Fettschrift, wiederholt verwendeten Rosenmotiven und neuen Farbwellen in den angesagtesten Baumwollund Mikrofaser-Styles. Camo-Prints, Colorblocking-Styles mit einem gerippten, von Socken inspirierten Bund und eine Recycle-Kapsel mit Unterwäsche und T-Shirts aus recycelten Plastik-Wasserflaschen werden im Laufe der Saison ebenfalls hinzukommen. Die CK ONE Jeans-Kollektion umfasst Logo-T-Shirts, grafische Kapuzenpullis und zeitlose Denim-Silhouettes wie übergroße Trucker-Jacken, Denim-Westen und Mom-and-Dad-Jeans sowie Röcke und Shorts mit rauem Saumschnitt.

Calvin Klein stellt seinen ersten sauberen, genderfreien und umweltbewussten Duft CK EVERYONE vor. CK EVERYONE wird mit natürlich gewonnenen Ingredienzen, natürlich gewonnenem Alkohol formuliert, ist vegan, wiederverwertbar und wird in einer Faltschachtel geliefert, die zu 30 % aus Post-Consumer-Recycling-Materialien besteht. CK EVERYONE ist ein kühner neuer Duft für jede Generation, inspiriert von authentischen und jugendlich gesinnten Menschen. Alberto Morillas, Meisterparfumeur und Schöpfer des Originalduftes CK ONE, hat einen reinen und genderfreien Duft geschaffen, der Frische ausströmt. Der Duft besteht zu 79% aus natürlichen Inhaltsstoffen und ignoriert die traditionellen geschlechtlichen Bedeutungsträger, was das Abweichen des Duftes und der Kampagne von vertrauten Entsprechungen hervorhebt. Ein Zitrusduft, der durch das würzige Bio-Orangenöl aufgefrischt wird, gepaart mit einem Blautee-Einklang und einer lebhaften Zedernholzbasis, die die perfekte Kombination aus reiner Frische, lieblicher Sinnlichkeit und provokativer Kante bilden. CK EVERYONE kombiniert zwei Ikonen und huldigt damit dem ikonischen CALVIN KLEIN UNDERWEAR -Bund mit einem wiederverwendbaren, charakteristischen Gummiband auf der Flasche.

Zeitgleich mit dem Start in Nordamerika findet in New York City die Veranstaltung I LOVE EVERYONE OF ME POP-UP statt. Von Donnerstag, 13. Februar bis Samstag, 15. Februar können die Besucher das neue Parfum CK EVERYONE sowie Unterwäsche und Jeans von CK ONE entdecken und kaufen. In einem speziellen Duftraum können die Besucher die verschiedenen Duftnoten entdecken. Gleichzeitig spielen immersive Fotomomente mit dem Konzept der Individualität, auf das die Werbekampagne Bezug nimmt. Dabei haben die Besucher auch die Möglichkeit, ihr Bild während der Aktivierung auf das berühmte Plakat der Marke in der Houston Street zu projizieren.

Über Calvin Klein, Inc.:

CALVIN KLEIN ist eine globale Lifestyle-Marke, die für mutige, fortschrittliche Ideale und verführerische und oft minimalistische Ästhetik steht. Wir möchten begeistern und unser Publikum inspirieren, während wir provokante Bilder und herausragende Designs verwenden, um die Sinne anzuregen.

Seit der Gründung 1968 durch Calvin Klein und seinen Geschäftspartner Barry Schwartz haben wir uns einen Ruf als führendes amerikanisches Modehaus durch unsere klare Ästhetik und unsere innovativen Designs aufgebaut. Der globale Einzelhandel von CALVIN KLEIN-Markenprodukten erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von mehr als 8 Milliarden US-Dollar über 110 Länder verteilt. Calvin Klein beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter weltweit. Wir haben PVH Corp. 2003 übernommen.

Über COTY Inc.

Coty ist eines der größten Kosmetikunternehmen der Welt mit einem Umsatz von etwa 9 Milliarden US-Dollar. Ziel des Unternehmens ist, die vielfältige Schönheit der Verbraucher zu feiern und zu befreien. Cotys starkes unternehmerisches Erbe hat ein ikonisches Portfolio mit führenden Beauty-Marken geschaffen. Coty ist weltweit führend im Bereich Parfüm, eine starke Nummer zwei bei professioneller Salon-Haarfarbe und -Styling und die Nummer drei bei Farbkosmetik. Coty betreibt drei Abteilungen - Coty Consumer Beauty konzentriert sich auf Farbkosmetik, Haarfärbe- und Stylingprodukte für den Einzelhandel, Körperpflege und Massendüfte, die vor allem über Massenvertriebskanäle mit Marken wie Bourjois, Max Factor, Rimmel, Wella, Adidas und Guess verkauft werden; Coty Luxury konzentriert sich auf Prestigeparfüms und Hautpflege mit Marken wie Gucci, Hugo Boss, Calvin Klein, Chloe, Bottega Veneta und Alexander McQueen. Coty Professional Beauty konzentriert sich auf die Betreuung von Salonbesitzern und Fachleuten sowohl im Haar- als auch im Nagelbereich mit Marken wie Wella Professionals, System Professional, OPI und ghd. Coty zählt weltweit etwa 20.000 Kollegen, und die Produkte des Unternehmens werden in über 130 Ländern verkauft. Coty und seine Marken engagieren sich für eine Reihe von sozialen Anliegen und versuchen, ihre Umweltauswirkungen zu minimieren. Weitere Informationen über Coty Inc. finden Sie unter www.coty.com.

I LOVE EVERYONE OF ME POP-UP:

666 Broadway, NY, NY 10012

13. bis 15. Februar^ /11-20 Uhr

WERBE-CREDITS:

Creative: Ferdinando Verderi und CALVIN KLEIN

Kampagne-Videos: Sam de Jong

Werbeaufnahmen: Glen Luchford

REDAKTIONELLER CREDIT:

Fragrance - CK EVERYONE

Fashion - CK ONE Unterwäsche, Jeans

SOCIAL MEDIA: #CKONE #CKEVERYONE

instagram.com/calvinklein; twitter.com/calvinklein;

youtube.com/calvinklein; facebook.com/calvinklein;

pinterest.com/calvinklein;

Markenkern: @calvinklein

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200129005753/de/

Kontakt:

Erin Leary, Director Corporate Communications, CALVIN KLEIN erinleary@ck.com

Jessica Jenkins, Director Communications and Influence, CALVIN KLEIN jessicajenkins@ck.com

Ariel Dunne, Senior Director Influencer Marketing, COTY Ariel_Dunne@cotyinc.com