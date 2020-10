3:50 | 07.10.2020

Business Wire News: Cayman Finance begrüßt die Anerkennung der Kooperationsbereitschaft der Kaimaninseln durch die EU



07.10.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. GEORGE TOWN, Grand Cayman --(BUSINESS WIRE)--07.10.2020-- Jude Scott, CEO der Cayman Finance, kommentiert: 'Die Anerkennung der Kooperationsbereitschaft der Kaimaninseln durch die EU, sowohl in Bezug auf Transparenz als auch auf faire Besteuerung, ist eine wichtige Bestätigung des Engagements der Kaimaninseln für eine verantwortungsvolle Politik der Steuerneutralität, die anderen Ländern keinen Schaden zufügt. Die EU schließt sich damit zahlreichen anderen renommierten internationalen Organisationen wie der OECD an, indem sie die Kaimaninseln als transparente Gerichtsbarkeit ohne schädliche Steuerregelungen ausweist. Wir schätzen die langjährige Zusammenarbeit und Arbeitsbeziehung der Regierung der Kaimaninseln mit der EU, die zu diesem Ergebnis beigetragen hat.' 'Cayman Finance und die Finanzdienstleistungsbranche der Kaimaninseln unterstützen aktiv die Bemühungen der Regierung der Kaimaninseln, um die Progressivität unseres steuerneutralen Systems zu erhalten und auch in Zukunft die höchsten globalen Richtlinien für Transparenz und den Austausch von Steuerinformationen zu erfüllen. Unser Engagement für diese Standards unterscheidet uns von anderen internationalen Finanzzentren und ist einer der wichtigsten Gründe dafür, dass institutionelle Anleger globale Anlagemöglichkeiten bevorzugt über kollektive Investitionsvehikel (CIVs) wahrnehmen, die auf den Kaimaninseln ansässig sind.' 'Als kooperative Jurisdiktion bietet die führende Rolle des Finanzdienstleistungssektors der Kaimaninseln im globalen Finanzsystem weiterhin Vorteile für die EU-Regierungen und ihre Bürger, wenn sie sich von den wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 erholen. Milliarden von Euro an Investitionskapital aus der ganzen Welt werden über CIVs auf den Kaimaninseln gepoolt und in Europa investiert, wodurch eine dringend benötigte Liquidität zur Unterstützung von Innovation, Forschung und Entwicklung, Arbeitsplätzen und Umweltinitiativen sowie zur Förderung von Wirtschaftswachstum und Erholung bereitgestellt wird. Europäische Rentenfonds nutzen die Kaiman-CIVs, um einen effizienteren Zugang zu den globalen Märkten zu erhalten und den Rentnern, die auf sie angewiesen sind, bessere Renditen zu sichern. Wie die EU jetzt bestätigt hat, bietet die Finanzdienstleistungsbranche der Kaimaninseln europäischen Investoren auch weiterhin wirtschaftliche Vorteile und erfüllt und bewahrt gleichzeitig die höchsten Prinzipien einer verantwortungsvoller Steuerpolitik.' Über Cayman Finance: Cayman Finance ist der Verband des Finanzdienstleistungssektors der Kaimaninseln, einem führenden globalen steuerneutralen Finanzzentrum, das gesetzestreue Nutzer und Anbieter von Investitionskapital und Finanzierungen auf der ganzen Welt zusammenführt. Cayman Finance vertritt erstklassige Dienstleister in den Segmenten Investmentfonds und Vermögensverwaltung, Banken, Versicherungen, Rückversicherungen, Kapitalmärkte und Trusts sowie führende Anbieter von Treuhand-, Rechts- und Rechnungslegungsdienstleistungen. Darüber hinaus vertritt Cayman Finance 15 Industrieverbände. Nähere Informationen unter: www.caymanfinance.ky Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201006006148/de/ Kontakt:

Ben Meade, Communication und Public Relations Manager ben.meade@caymanfinance.ky | (345) 769-6203/924-0652



