* Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) hat eine positive Stellungnahme zu CT-P17 (Adalimumab-Biosimilar) für die Behandlung verschiedener chronischer Entzündungskrankheiten abgegeben

* Die positive Stellungnahme basiert auf den Daten einer Phase-I/III-Studie, die die Äquivalenz von CT-P17 zum Adalimumab-Referenzpräparat hinsichtlich Wirksamkeit, Pharmakokinetik (PK) und Gesamtsicherheit untersucht * Im Falle einer Zulassung wäre CT-P17 das erste und einzige Adalimumab Biosimilar in einer zitratfreien, höher konzentrierten Formulierung mit kleinerem Volumen (40mg in nur 0.4ml).

Celltrion Healthcare gab heute bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eine positive Stellungnahme zur Zulassung eines Adalimumab-Biosimilar-Kandidaten zum Referenzpräparat Humira^(R)1, CT-P17, abgegeben hat, in der die Zulassung für alle existierenden Indikationen empfohlen wird.

Die positive Stellungnahme des CHMP wird nun von der Europäischen Kommission (EK) geprüft, die für die Zulassung von Medikamenten in der Europäischen Union (EU) zuständig ist. Die Entscheidung der Europäischen Kommission über die Zulassung wird voraussichtlich im ersten Quartal 2021 erfolgen. Damit würden Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA), juveniler idiopathischer Arthritis (JIA), axialer Spondyloarthritis (AS), psoriatischer Arthritis (PsA), Psoriasis (Ps), pädiatrischer Plaque-Psoriasis (pPs), Hidradenitis suppurativa (HS), Morbus Crohn (CD), pädiatrischem Morbus Crohn (pCD), Colitis ulcerosa (UC), Uveitis (UV) und pädiatrischer Uveitis (pUV) noch weitere Behandlungsalternativen zur Verfügung stehen.

'Im Fall einer Zulassung von CT-P17 durch die EU-Kommission wird Celltrion das erste Unternehmen sein, das ein Adalimumab-Biosimilar mit hochkonzentrierter und citratfreier Formulierung auf den Markt bringt', sagte HoUng Kim, Head of Medical and Marketing Division bei Celltrion Healthcare. 'Mit dieser Portfolioerweiterung werden wir unserer Mission gerecht, den Zugang zu Biologika zu verbessern. Unser Ziel ist es, mit der dualen Formulierung von Remsima^(R) - der IV- und der SC-Darreichungsform - ein breites Spektrum von Anti-TNF-Therapiealternativen für Patienten mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen anzubieten.'

Diese positive Stellungnahme basiert auf den Phase-I/III-Studien, in denen Pharmakokinetik (PK), Wirksamkeit und Sicherheit von CT-P17 mit dem Adalimumab-Referenzpräparat verglichen wurden.^2,3 Die klinischen Daten stützen die Schlussfolgerung, dass eine Biosimilarität des geplanten Biosimilars und Adalimumab zum Referenzpräparat in Bezug auf Sicherheit, Wirksamkeit, PK/PD und Immunogenität existiert.

Auf der ACR Convergence 2020 wurde eine randomisierte, doppelblinde Phase-III-Studie mit RA-Patienten vorgestellt, die eine Vergleichbarkeit hinsichtlich der Wirksamkeit, Pharmakokinetik (PK) und Sicherheit, einschließlich der Immunogenität, über einen Zeitraum von 24 Wochen zeigte.^4 CT-P17 erreichte das primäre Ziel einer äquivalenten Wirksamkeit, und es zeigte sich ein Sicherheitsprofil, das mit dem des Adalimumab-Referenzpräparats vergleichbar ist.

Überdies wurde in einer randomisierten, doppelblinden Phase-I-Studie mit einer Einzeldosis die Vergleichbarkeit von PK und Sicherheit von CT-P17 gegenüber dem in der EU zugelassenen Adalimumab (EU - Adalimumab) und dem in den USA lizenzierten Adalimumab (US - Adalimumab) bei gesunden Probanden über einen Zeitraum von bis zu 10 Wochen nachgewiesen. Das Gesamtsicherheitsprofil war vergleichbar. Ebenso war die Anzahl der Probanden mit positiven ADA- und neutralisierenden ADA (NAb)-Ergebnissen in den drei Behandlungsgruppen vergleichbar.^2

Professor Edward Keystone, Senior Consultant Rheumatologist, Mount Sinai Hospital, Toronto, Kanada, sagte: 'Die positive Stellungnahme des CHMP ist sehr ermutigend, da CT-P17 vielversprechende Studienergebnisse hinsichtlich der Wirksamkeit, der PK und des Sicherheitsprofils im Vergleich zum Adalimumab-Referenzpräparat gezeigt hat. Außerdem wäre eine hochkonzentrierte und citratfreie Verabreichungsform weniger schmerzhaft für die Patienten und würde damit zu einer besseren Lebensqualität führen.'

Die Europäische Kommission trifft bindende Entscheidungen über die Zulassung von Medikamenten, die in der gesamten EU gültig sind. Ihre Entscheidungen basieren auf wissenschaftlichen Beurteilungen des CHMP, die sicherstellen, dass die Arzneimittel hohen Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards entsprechen. Sobald die zentralisierte Genehmigung für das Inverkehrbringen durch die Europäische Kommission erteilt wurde, gilt sie in allen EU-Mitgliedstaaten sowie den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) Island, Liechtenstein und Norwegen.

Über CT-P17 (Biosimilar-Adalimumab)

CT-P17 ist das erste geplante hochkonzentrierte Adalimumab-Biosimilar. Im Falle der Erteilung einer Zulassung wird CT-P17 für die Behandlung von Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA), juveniler idiopathischer Arthritis (JIA), axialer Spondyloarthritis (AS), psoriatischer Arthritis (PsA), Psoriasis (Ps), pädiatrischer Plaque-Psoriasis (pPs), Hidradenitis suppurativa (HS), Morbus Crohn (CD), pädiatrischem Morbus Crohn (pCD), Colitis ulcerosa (UC), Uveitis (UV) und pädiatrischer Uveitis (pUV) indiziert sein. CT-P17 ist ein rekombinanter humaner monoklonaler Antikörper, der den Wirkstoff Adalimumab enthält. Adalimumab ist ein vollständig humaner monoklonaler Anti-Tumornekrosefaktor Α± (anti-TNFΑ±). CT-P17 hat aufgrund der citratfreien Formulierung schmerzlindernde Eigenschaften, d.h. seine Injektion ist weniger schmerzhaft.

Über Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer und kostengünstiger Medikamente, um Patienten den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu erleichtern. Die Produkte von Celltrion Healthcare werden in hochmodernen Säugetierzellkultur-Produktionsanlagen hergestellt, die gemäß den cGMP-Richtlinien der FDA in den USA und den GMP-Standards der EU konzipiert und errichtet wurden. Celltrion Healthcare bietet hochwertige, kosteneffektive Arzneimittel über ein umfangreiches globales Netzwerk an, das mehr als 120 Länder umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter https:// www.celltrionhealthcare.com/en-us

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über unsere zukünftige Geschäfts- und Finanzlage sowie über zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen im Zusammenhang mit Celltrion/Celltrion Healthcare, die nach geltendem Wertpapierrecht zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können.

Diese Aussagen können an Wörtern wie 'bereitet vor', 'hofft zu', 'bevorstehend', 'plant zu', 'vorhaben', 'eingeführt werden', 'erstellt zur Zeit', 'sobald erhalten', 'könnte', 'mit dem Ziel', 'möglicherweise', 'sobald identifiziert', 'wird', 'arbeiten darauf hin', 'ist fällig', 'wird erhältlich', 'hat das Potenzial', deren Verneinungen oder anderen Variationen dieser Wörter bzw. vergleichbaren Formulierungen zu erkennen sein.

Darüber hinaus können unsere Vertreter mündlich zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und verschiedenen Annahmen des Managements von Celltrion/Celltrion Healthcare, die zu großen Teilen außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um potenziellen Investoren die Möglichkeit zu geben, die Annahmen und Meinungen der Geschäftsleitung in Bezug auf die Zukunft zu verstehen, sodass sie diese Annahmen und Meinungen als einen Faktor zur Beurteilung einer Investition heranziehen können. Diese Aussagen sind keine Garantien für künftige Ergebnisse und daher mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung und die Finanzergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit genannten oder implizit enthaltenen Prognosen über die künftige Leistung oder das künftige Ergebnis abweichen.

Obwohl die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf nach Ansicht des Managements von Celltrion/Celltrion Healthcare vernünftigen Annahmen beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen vorweggenommenen abweichen können. Celltrion/Celltrion Healthcare übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, wenn sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.



