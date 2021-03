23:20 | 18.03.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Die Bedeutung der richtigen Handhygiene, des gründlichen Waschens und Trocknens der Hände, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden EAST LONGMEADOW, Massachusetts, USA --(BUSINESS WIRE)--18.03.2021-- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben vor kurzem eine Aktualisierung ihrer Richtlinien zum Händewaschen, eine Vereinheitlichung der Sprache und eine Aktualisierung des Bildmaterials vorgenommen. Zwar wurden von der Organisation schon immer Händetrockner empfohlen, doch war die Sprache rund um das Thema Händetrocknen in verschiedenen Branchen und bei den Materialien uneinheitlich. Dank der jüngsten Aktualisierungen ist die Haltung der CDC nun eindeutig: Händetrockner sind eine unterstützende Lösung zur Händetrocknung. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210318006027/ de/ The CDC supports hand dryers for hand hygiene. (Graphic: Business Wire) The CDC supports hand dryers for hand hygiene. (Graphic: Business Wire) CDC haben mitgeteilt, dass sich 'Keime leichter verbreiten, wenn die Hände nass sind' und empfiehlt gründliches Händetrocknen mit sauberen Handtüchern oder Händetrocknern, um die Keimübertragung und die Verbreitung von Viren wie COVID-19 zu verringern. Die robuste Mediathek der Organisation zur Händehygiene stellt nun sowohl Handtücher als auch Händetrockner als Mittel zum vollständigen hygienischen Händetrocknen in Materialien zur Unterstützung der 'Stop Germs! Wash Your Hands'-Kampagne, einschließlich Informationsblättern, Postern und anderen herunterladbaren Materialien zur Verfügung. Darüber hinaus werden in den CDC-FAQs zum Händetrocknen und in den Wiedereröffnungsrichtlinien für alle Branchen, einschließlich Schulen, Händetrockner unter den empfohlenen Vorräten ausdrücklich erwähnt. 'Händetrocknen ist eine wesentliche Maßnahme für die richtige Händehygiene. Sie hat jedoch nicht die gleiche Aufmerksamkeit in den Medien erhalten wie das Händewaschen während der Pandemie', so William Gagnon, Vize President Marketing und Vertrieb bei Excel Dryer. 'Wenn man jemanden fragt, wie lange man sich die Hände waschen sollte, wird er oder sie wahrscheinlich antworten: '20 Sekunden' oder 'so lange, wie es dauert, zweimal Happy Birthday zu singen'. Ich glaube nicht, dass dabei die Erkenntnis eine wesentliche Rolle spielt, wie wichtig das Händetrocknen ist. Ich hoffe, dass die aktualisierten Materialien dazu beitragen werden, die Verwirrung und damit die Verbreitung des Virus zu verringern.' Die sensorgesteuerten, berührungslosen Händetrockner von Excel Dryer werden seit langem von Einzelhandelsgeschäften, Flughäfen, Restaurants, Schulen und Universitäten, Stadien und Arenen, Krankenhäusern und Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie öffentlichen Sicherheitskomplexen - und allen kommerziellen Einrichtungen mit öffentlichen und/oder Mitarbeitertoiletten - für eine ordnungsgemäße Händehygiene eingesetzt. Die aktualisierten Richtlinien der CDC geben Facility Managern sowie Zuständigen des Öffentlichen Dienstes, die mit dem Bereich Händetrockner befasst sind, Sicherheit, wenn diese Standorte wieder geöffnet werden. 'Wir ermutigen politische Entscheidungsträger, Eigentümer, Betreiber und alle Entscheidungsträger oder Organisationen, die für gewerbliche Einrichtungen zuständig sind, die aktualisierten CDC-Hygieneressourcen zu konsultieren, wenn Wiederöffnungsrichtlinien formuliert werden', so Gagnon weiter. 'In einigen Fällen werden diese Richtlinien aktualisiert werden müssen, um falsche Anleitungen zur Verwendung von Händetrocknern zu korrigieren. Die CDC haben diesen Punkt klar herausgestellt: Händetrockner werden empfohlen.' Die CDC-Empfehlungen zum Händewaschen finden Sie unter: cdc.gov/handwashing/ when-how-handwashing.html. Um mehr über die Lösungen für eine hygienische Händetrocknung von Excel Dryer zu erfahren, besuchen Sie: exceldryer.com. Über Excel Dryer, Inc.

Excel Dryer stellt seit mehr als 50 Jahren die besten in Amerika hergestellten Händetrockner her. Das familiengeführte Unternehmen revolutionierte die Branche mit der Erfindung des patentierten XLERATOR^(R) Händetrockners, der die Kategorie der schnellen, energieeffizienten Händetrockner schuf und einen neuen Standard für Leistung, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit setzte. Excel Dryer ist stolz darauf, den besten Kundenservice zu bieten und hygienische, kostengünstige und nachhaltige Produkte herzustellen, auf die sich Menschen verlassen können. Die Produkte von Excel Dryer sind weltweit erhältlich und können über ein etabliertes Netzwerk von Vertriebsmitarbeitern erworben werden, die mehr als 5.000 Distributoren auf der ganzen Welt ansprechen. Erfahren Sie mehr über Excel Dryer unter exceldryer.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210318006027/de/ Kontakt:

