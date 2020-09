23:40 | 17.09.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Interaktive digitale Plattform zur Vorstellung neuer Kollektionen von Designern HONGKONG --(BUSINESS WIRE)--17.09.2020-- Die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) organisierten CENTRESTAGE virtuellen Runway Shows haben heute (17. September) Premiere und laufen noch bis Samstag (19. September). In sechs einzigartigen Runway Shows, die traditionelle Fashion Shows mit computergenerierten Bildern kombinieren, werden die neuesten Kollektionen von mehr als 40 Designern aus Hongkong und Asien gezeigt. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200917005995/ de/ (Photo: Business Wire) (Photo: Business Wire) In seinem fünften Jahr präsentiert CENTRESTAGE 'A World of PHYGITAL' als zentrales Thema für das Jahr 2020. Angesichts der Unsicherheiten, die die COVID-19-Pandemie mit sich bringt, hat sich CENTRESTAGE vorgenommen, die Art und Weise, wie Fashion Shows präsentiert werden, durch die Kombination von physischen und digitalen Elementen neu zu definieren. Entstanden ist eine 'Fashion Extravaganza', die es Marken ermöglicht, geografische und zeitliche Schranken zu überwinden, um Käufern und Fashionistas ihre neuesten Designs zu präsentieren. Zusätzlich zu den virtuellen Runway Shows hat das HKTDC in Zusammenarbeit mit Vogue Hongkong eine brandneue digitale Plattform aufgebaut, die Designer und ihre Marken und Kollektionen vorstellt. Die CENTRESTAGE-Website hat 240 Marken aus 23 Ländern und Regionen zusammengeführt, darunter 130 neue Teilnehmer. Benjamin Chau, Deputy Executive Director des HKTDC, kommentierte: 'In diesem Jahr durchleben Wirtschaft und Unternehmen auf der ganzen Welt eine sehr schwierige Zeit. Trotz der durch die Pandemie verursachten Unterbrechungen schreitet die Modebranche weiter voran. Als Reaktion auf die aktuelle Situation hat sich CENTRESTAGE erfolgreich zu einer digitalen Modeplattform mit einer Reihe von virtuellen Runway Shows gewandelt, auf denen die neuesten Kollektionen von Marken aus Hongkong und Asien Modefans und Medien aus der ganzen Welt präsentiert werden. Ich freue mich zu sehen, wie Designer Herausforderungen meistern, indem sie kreative Antworten auf die 'neue Normalität' geben und ihre Kollektionen auf der Online-Plattform des HKTDC vorstellen, um ihre Bekanntheit zu steigern und ihre Netzwerke zu erweitern.' Klicken Sie HIER, um sich 'Introduction of the CENTRESTAGE 2020 - A New Age of Fashion' anzusehen. Premieren-Zeitplan der Fashion Shows

(Die Shows können nach der Premiere über die Website angesehen werden.) Fashion Hong Kong / 17. Sept. / 15.00 Uhr (WEZ +8) Next in Cheongsam / 17. Sept. / 15.15 Uhr (WEZ +8) FASHIONALLY Collection #15 / 18. Sept. / 15.00 Uhr (WEZ +8) Taipei in Style / 18. Sept. / 15:15 Uhr (WEZ +8) Hong Kong en Vogue / 19. Sept. / 15.00 Uhr (WEZ +8) Hong Kong Young Fashion Designers' Contest 2020 / 19. Sept. / 20.45 Uhr (WEZ +8) Website: www.centrestage.com.hk Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200917005995/de/ Kontakt:

