1:40 | 16.12.2021

Business Wire News: Cequence Security mobilisiert 60 Millionen Dollar in der Serie-C-Finanzierung, um die steigende Nachfrage nach seiner innovativen API-Sicherheitsplattform zu decken



16.12.2021 / 01:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Die neue Finanzierungsrunde unter der Leitung von Menlo Ventures wird Cequence dabei helfen, die globale Präsenz und das Produktangebot zu erweitern und gleichzeitig neue Talente einzustellen SUNNYVALE, Kalifornien (USA) --(BUSINESS WIRE)--16.12.2021-- Cequence Security, der führende Anbieter im Bereich API-Sicherheit, gab heute den Abschluss einer Serie-C-Finanzierung in Höhe von 60 Millionen USD unter der Leitung des neuen Investors Menlo Ventures bekannt. Weitere Beteiligungen kommen von den neuen Investoren ICON Ventures, Telstra Ventures und HarbourVest Partners. Bestehende Investoren wie Shasta Ventures, Dell Technologies Capital und T-Mobile Ventures haben sich ebenfalls an dieser Finanzierungsrunde beteiligt. Mit der jüngsten Finanzierungsrunde erhöht sich die Gesamtinvestition in das Unternehmen auf 100 Millionen USD. Diese neue Finanzierungsrunde folgt auf ein Rekordwachstum für Cequence, das von Fortschritten bei den Geschäftsanwendungen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie angetrieben wurde. Branchenübergreifend haben Unternehmen ihre digitalen Transformationsprojekte vorangetrieben und eine wachsende Zahl neuer APIs implementiert, dabei aber traditionelle Sicherheitsprüfungen und Governance-Best-Practices außer Acht gelassen. Die API-Sicherheitslösung von Cequence ist die umfassendste Plattform auf dem Markt. Der Erfolg dieser Lösung, die täglich 2 Milliarden API-Transaktionen schützt, ist unübertroffen. Cequence arbeitet unablässig daran, Unternehmen dabei zu helfen, ihre APIs und ihr Geschäft mit API-Bestandsüberwachung, -Risikobewertung und -Bedrohungsabwehr zu schützen - alles nativ und im laufenden Betrieb ausgeführt. Diese harte Arbeit hat sich als erfolgreich erwiesen, denn Cequence betreut weltweit über 85 Marken, darunter mehrere Fortune-500- und Fortune-100-Unternehmen aus den Bereichen Bankwesen, Kosmetik, Einzelhandel und mobile Verbraucheranwendungen. Mark O'Neill und Jeremy D'Hoinne, VP Analyst bei Gartner, betonen in ihrem 2021 Gartner(R) 'Hype Cycle(TM) for Application Security, 2021'-Bericht: 'Vielen Unternehmen mangelt es an der Sichtbarkeit ihrer APIs, da viele APIs als Teil von Web- oder mobilen Anwendungen verwendet und nicht direkt veröffentlicht werden. Dies bedeutet, dass eine wichtige Voraussetzung für den Schutz vor API-Bedrohungen die Erkennung von APIs ist, denn wie jeder Sicherheitsexperte weiß, kann man nicht schützen, was man nicht kennt.' ^1 'Als aktiver Cybersecurity-Investor habe ich mir unzählige Anbieter von API-Sicherheitslösungen angesehen, aber ich setze auf Cequence-genau wie der Markt. In der eindrucksvollen Kundenliste von Cequence finden sich mehrere bekannte Namen und Fortune-500-Organisationen. Das spricht für die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der größten und anspruchsvollsten Unternehmen an den API-Schutz zu erfüllen', so Venky Ganesan, Partner bei Menlo Ventures. 'Ein Grund für die Attraktivität ist die hervorragende Produktarchitektur. Cequence kann eigenständig arbeiten: Es handelt sich um die einzige Lösung, die Transparenz und Inline-Reaktionsabwehr bei Angriffen auf APIs bietet. Es ist die einzige Lösung auf dem Markt, die keine anderen Produkte zur Abwehr von Angriffen einbeziehen muss.' Die Finanzierung wird neue Verbesserungen der API-Sicherheitslösungen von Cequence und die Erweiterung des Produktangebots ermöglichen. Außerdem wird sie dem Unternehmen helfen, neue Regionen in den Vereinigten Staaten und Europa sowie neue Märkte in Asien und Australien zu erschließen. Im Gegenzug wird Cequence in diesen Regionen aggressiv neue Mitarbeiter einstellen und das Team vergrößern. Als Teil der Transaktion wird Venky Ganesan von Menlo Ventures dem Vorstand des Unternehmens beitreten. 'Von sozialen Netzwerken über Online-Shopping bis hin zu Finanzdienstleistungen hängen so viele Aspekte unseres Lebens und unserer digitalen Erfahrungen mit APIs zusammen. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, den gesamten API-Bestand zu managen, um Sicherheitslücken zu schließen und sich vor den zunehmenden API-Bedrohungen zu schützen, die zu Betrug und Datenverlust führen können', sagt Larry Link, CEO von Cequence Security. 'Wir freuen uns sehr, dass unsere neuen und bestehenden Investoren diesen wachsenden Bedarf des Marktes erkennen und unsere Mission zum Schutz von Unternehmen und Nutzern in dieser digitalen Welt bereitwillig unterstützen.' Um mehr über die API-Visibilität und die Schutzfunktionen von Cequence zu erfahren oder einen Termin für eine Demo zu vereinbaren, besuchen Sie bitte folgende Website: https://www.cequence.ai/ ^1 Gartner, 'Hype Cycle(TM) for Application Security, 2021, Joerg Fritsch, 12. Juli 2021. Haftungsausschluss von Gartner: GARTNER und HYPE CYCLE sind eingetragene Markenzeichen und Dienstleistungsmarken des Unternehmens Gartner, Inc., und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier in diesem Dokument mit Genehmigung verwendet. Über Cequence Security Unternehmen setzen auf Cequence Security, um ihre APIs und Webanwendungen mit der effektivsten und anpassungsfähigsten Abwehr gegen Online-Betrug, Business-Logic-Angriffe, Sicherheitslücken und unbeabsichtigte Datenlecks zu schützen und so in der sich ständig verändernden Geschäfts- und Bedrohungslandschaft widerstandsfähig zu bleiben. Cequence ist die einzige API-Sicherheitsplattform, die API-Erkennung, Bestandsüberwachung, Risikoanalyse und -behebung mit bewährtem Echtzeit-Schutz vorsich ständig weiterentwickelnden Online-Angriffen vereint. Erfahren Sie mehr unter www.cequence.ai. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20211215006127/de/ Kontakt:

Merritt Group für Cequence Security

Ashley Long

cequence@merrittgrp.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



16.12.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1258492 16.12.2021