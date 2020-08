19:50 | 19.08.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. BEIJING --(BUSINESS WIRE)--19.08.2020-- Im Rahmen seiner Inspektionstour erreichte der chinesische Präsident Xi Jinping am Dienstag die ostchinesische Provinz Anhui. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200819005643/ de/ Xi, der gleichzeitig der Generalsekretär des Zentralkomitees der kommunistischen Partei Chinas ist, besuchte die Hochwasserschleuse am Damm Wangjiaba am Fluss Huaihe und andere von der Überflutung betroffene Gebiete im Bezirk Funan, Stadt Fuyang. Er sah sich außerdem ein 'Zhuangtai', ein Wohngebäude auf erhöhtem Grund in einem höhergelegenen Gebiet, an, das als Schutzbereich vor Flussüberflutungen fungiert. Anhui ist seit Juni von Überflutungen und Erdrutschen betroffen, ausgelöst durch langanhaltende, starke Regenfälle. Der Präsident traf sich außerdem mit lokalen Beamten und Anwohnern und informierte sich über Flutprävention und Katastrophenhilfe und den Fortschritt der Bergungsarbeiten. Es handelt sich um Präsident Xis jüngste Inspektionstour in diesem Jahr. Zuvor hatte er die Provinz Yunnan, den Stadtbezirk Beijing, die Provinz Hubei, die Provinz Zhejiang, die Provinz Shaanxi, die Provinz Shanxi, die autonome Region Ningxia Hui und die Provinz Jilin besucht. Arbeiten mit dem Menschen im Fokus 'Um die Bewohner überflutungsgefährdeter Gebiete mache ich mir häufig Sorgen', so Xi beim Treffen mit den Anwohnern. Er fügte hinzu, dass er beruhigt sei, zu sehen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben und die Produktion wieder aufgenommen werden konnte. Im Sommer wurden viele Regionen Chinas von schweren Stürmen heimgesucht, wodurch Flüsse über die Ufer traten. Laut dem Ministerium für Notfallversorgung (MEM) sind 54,8 Millionen Menschen in 27 Regionen von Provinzgröße betroffen. Die chinesische Führung ruft zu unablässigem Engagement beim Sichern von Menschenleben und Besitztümern auf. Am 17. Juli betonte Präsident Xi während einer KPC-Versammlung, dass Menschenleben und Besitztümer stets Vorrang haben sollten und mehr Anstrengungen unternommen werden sollten, um Überflutungen unter Kontrolle zu bringen und Katastrophenhilfe zu leisten. China hat durch massive Mobilisierungen, Evakuationen und Katastrophenhilfe erster Güte in mehreren schwer getroffenen Provinzen umfassende Maßnahmen eingeleitet. Wie das MEM bekannt gab, konnte die Zahl der Toten und Vermissten im Überflutungsgebiet durch die landesweite Zusammenarbeit im Vergleich mit dem nationalen Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre um 53,9 Prozent gesenkt werden. Die Zahl evakuierter Personen stieg außerdem um 36,7 Prozent. Mehr Kapazitäten zur Bewältigung von Naturkatastrophen Wie Xi am Dienstag erwähnte, bekämpft China schon seit Jahrtausenden Naturkatastrophen, jedoch betonte er auch, wie wichtig ein respektvoller Umgang mit der Natur, die Harmonie zwischen den Menschen und ihrer Umwelt und eine Erhöhung der Kapazitäten zur Bewältigung von Naturkatastrophen sei. 'Wir sollten unsere Kräfte zur Verhinderung und Bekämpfung von Naturkatastrophen im Rahmen des Aufbaus eines modernen sozialistischen Landes grundlegend modernisieren', fügte Xi hinzu. Die Hochwasserschleuse des Damms Wangjiaba ist als die 'wichtigste Hochwasserschleuse am Fluss Huaihe' bekannt und gilt als gutes Beispiel zur Verhinderung von Überflutungen in China. Die Hochwasserschleuse wurde 1953 erbaut und am 20. Juli zum 16. Mal geöffnet, um Wasser aufzunehmen. Bis zur Schließung am 23. Juli wurden so 375 Millionen Kubikmeter potentiellen Flutwassers abgefangen. Beim Treffen der Führung der KPC am 17. Juli wurde außerdem hervorgehoben, dass China die Kapazitäten zur Katastrophenverhütung umfassend ausbauen sollte und dieser Ausbau Teil des 14. Fünfjahresplans für den Zeitraum 2021-2025 sein wird. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200819005643/de/ Kontakt:

