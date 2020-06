9:40 | 10.06.2020

Business Wire News: CKH IOD wählt CSG zur Stärkung des digitalen Großhandels und des IoT-Kundenerlebnisses



10.06.2020 / 09:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LONDON --(BUSINESS WIRE)--10.06.2020-- CSG(R) (NASDAQ: CSGS) gab heute eine neue Zusammenarbeit mit CKH Innovations Opportunities Development (CKH IOD) bekannt, einer Geschäftseinheit der Telekom-Abteilung von CK Hutchison, um eine Cloud-gestützte, auf Mikro-Services basierende Online-Abrechnungslösung für seine Kunden der Bereiche Großhandel und Internet der Dinge (IoT) bereitzustellen. CSG unterstützt seit 2002 den Start, das Wachstum und die Transformation der Netzwerkbetreiber der 3Group von CK Hutchison in aller Welt. Als Teil dieses neuen Vertrages wird CSG seine Ascendon-Lösung einsetzen, um CKH IOD eine Plattform für zentralisierte, in der Gruppe anfallende Fakturierung und Bezahlung bereitzustellen, die Kunden der Bereiche Mobilfunkprovider und IoT unterstützt. CKH IOD bietet eine einzige Anlaufstelle, über die Kunden mit multinationalen Anforderungen Zugang zu seiner globalen Präsenz erhalten. Zudem hat CKH IOD erfolgreich mehrere zentrale Plattformen und Kapazitäten eingeführt, die die Netzwerkbetreiber der 3Group nutzen, um neue Ertragsflüsse in Gang zu setzen. CSG Ascendon wird den mit CKH IOD zusammenarbeitenden Unternehmen der Bereiche Großhandel und IoT ermöglichen, auf nahtlose Weise große Datensätze zu sammeln und zu integrieren und dabei die Verwaltung verschiedener multinationaler Kanal-Partner sowie digitaler Angebote zu vereinfachen. Und schließlich wird Ascendon CKH IOD in die Lage versetzen, neue Dienste rascher einzuführen und gleichzeitig über eine zentrale und kostengünstige Cloud-basierte Plattform neue, innovative Geschäftsmodelle zu unterstützen. Die allumfassende Lösung wird auch durch CSG Intermediate für die Vermittlung innerhalb von Unternehmensnetzwerken gestärkt, durch CSG Interconnect zur Verwaltung von Großhandel, für Abrechnungen und die Zuweisung von Kosten/ Erträgen, sowie durch CSG Managed Services, das laufende Fakturierungsvorgänge unterstützt. 'CKH IOD ist rasch gewachsen, weil wir weltweit Kunden aus den Bereichen Großhandel und IoT modernste digitale Lösungen zur Verfügung stellen', so James Kirby, Leiter des EMEA-Geschäftsbereichs von CSG. 'CKH IOD erweist sich als eines der führenden Unternehmen im Bereich IoT und wir sind stolz darauf, als zuverlässiger Partner zur Verfügung zu stehen, der modernste, skalierbare Technologie bereitstellt, die einen neuen Wachstumsschub bei digitaler Vernetzung ermöglicht.' CSG ist ein weltweit führender Anbieter von BSS-Lösungen für Kommunikationsund Medienmärkte mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Fakturierung und Bezahlung, digitales Partner-Management, digitaler Großhandel, Routing, Service-Gewährleistung und Betrugsschutz. Das Unternehmen bedient über 300 Betreiber und Telefongesellschaften weltweit, darunter mehr als die Hälfte der Unternehmen, die zum ITW Global Forum gehören. Auch wurde CSG im Gartner Magic Quadrant als führendes Unternehmen für Integrated Revenue and Customer Management (Integrierte Verwaltung von Erträgen und Kunden) für CSP-Firmen (Anbieter von Cloud-Diensten) aufgeführt. Über CSG Seit mehr als 35 Jahren vereinfacht die CSG die Komplexität von Geschäften und bietet innovative Lösungen zur Kundenbindung, die Unternehmen dabei unterstützen, Kunden zu gewinnen, zu monetarisieren, zu binden und zu halten. CSG ist in mehr als 120 Ländern weltweit tätig und verwaltet jährlich Milliarden kritischer Kundeninteraktionen. Mit seiner preisgekrönten Softwareund Service-Suite können Unternehmen aus Dutzenden von Branchen ihre größten geschäftlichen Herausforderungen bewältigen und in einem sich ständig verändernden Marktumfeld erfolgreich sein. CSG ist ein bewährter Partner, der digitale Innovationen für Hunderte der weltweit führenden Marken voranbringt, darunter AT&T, Charter Communications, Comcast, DISH, Eastlink, Formula One, MTN und Telstra. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter csgi.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter. Copyright (c) 2020 CSG Systems International, Inc. und/oder seine Partner ('CSG'). Alle Rechte vorbehalten. CSG(R) ist ein eingetragenes Markenzeichen von CSG Systems International, Inc. Sämtliche Markenzeichen, Service Marks und/oder Produktnamen Dritter, die in diesem Dokument genannt sind, sind Eigentum der jeweiligen Besitzer, und alle Rechte daran sind vorbehalten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200610005261/de/ Kontakt:

Brad Jones

Public Relations

CSG

+1 303 200 3001

brad.jones@csgi.com David Banks

Investor Relations

CSG

+1 303 200 3127

david.banks@csgi.com



