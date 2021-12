18.12.2021 / 09:20



Der Bericht deckt ein Jahr mit neuen Angeboten, Partnerschaften und Engagements für ein nachhaltigeres Internet ab

SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--18.12.2021--

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen, das für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit steht und zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, hat heute seinen ersten jährlichen Impact Report veröffentlicht, in dem das Unternehmen seinen Einsatz für ein besseres, prinzipienfestes, für alle zugängliches und nachhaltiges Internet darlegt. Im Jahr 2021 hat Cloudflare damit begonnen, Informationen über die Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt, Soziales und Governance (Environment, Social and Governance, ESG) öffentlich zu berichten. Das Unternehmen konzentrierte sich auf die Erstellung eines Konzepts für ein emissionsfreies Internet, die Verbesserung der Effizienz des globalen Netzwerks, das bereits zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien gespeist wird, und die Einführung neuer Tools, die anderen Unternehmen dabei helfen, Nachhaltigkeit in ihre Anwendungen zu integrieren. Darüber hinaus dokumentiert der Bericht die Initiativen des Unternehmens, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, indem es gefährdete Gruppen vor Cyberangriffen schützt, kostenlose Internetverbindungen für unterversorgte Gemeinden bereitstellt und Impfstoffdistributoren hilft, die hohe Terminnachfrage weltweit zu decken.

'Unsere Mission ist es, ein besseres Internet zu schaffen. Während der gesamten Pandemie ist es mehr als deutlich geworden, dass wir alle eine Verantwortung haben, zu helfen, wo wir können. Deshalb haben wir die Infrastruktur von Cloudflare, einem der größten Netzwerke der Welt, genutzt, um diese Anstrengungen in den Vordergrund zu rücken', sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. 'Wir sind der Meinung, dass jeder Zugang zu einem zuverlässigen, sicheren und nachhaltigen Internet haben sollte. Und wir sind hier, um unseren Teil dazu beizutragen, dass dies geschieht.'

Zu den Highlights des 2021 Cloudflare Impact Report gehört unter anderem der Beitrag des Unternehmens zu folgenden Themen:

Hilfe für ein effizienteres Internet

Der schnellste Weg, die Treibhausgasemissionen des Internets zu reduzieren, besteht darin, weniger Energie zu verbrauchen. Das Cloudflare-Netzwerk wurde von Grund auf so konzipiert, dass es auf allen Ebenen effizienter ist: dezentrales Design sowie dezentrale Hardware, Protokolle, Systeme und Dienste. Neben dem Einsatz von 100 Prozent erneuerbarer Energie hat sich Cloudflare im Jahr 2021 verpflichtet, bis zum Jahr 2025 den gesamten historischen CO2-Ausstoß des globalen Netzwerks seit seiner Gründung zu beseitigen. Außerdem wurden neue Arm(R) NeoverseTM-basierte Prozessoren eingesetzt, um die Effizienz bei der Bearbeitung von Internetanfragen im Edge-Bereich um mehr als 50 Prozent zu steigern. Insgesamt verarbeitet das globale Netzwerk von Cloudflare jetzt pro verbrauchtem Watt 10-mal so viele Internetanfragen wie noch im Jahr 2013.

Cloudflare hilft seinen Kunden über das eigene Netzwerk hinaus dabei, Nachhaltigkeit in ihre eigenen Anwendungen zu integrieren. Mit Green Compute on Cloudflare Workers können Unternehmen den Datenverkehr auf intelligente Weise durch mit erneuerbarer Energie betriebene Rechenzentren leiten. Mit dem Carbon Impact Report können Kunden auch ihren individuellen CO2-Fußabdruck und die ungefähren Einsparungen durch das Netzwerk von Cloudflare im Vergleich zum Internet-Durchschnitt nachvollziehen und quantifizieren. Darüber hinaus werden Organisationen, die Websites auf Cloudflare Pages bereitstellen, automatisch auf Basis erneuerbarer Energien arbeiten und eine grüne Zertifizierung von The Green Web Foundation erhalten, die durch eine geprüfte Plakette gekennzeichnet ist.

Unterstützung von mehr als 100 Organisationen in 10 Ländern bei der Planung von etwa 100 Millionen Impfungen im Rahmen des Project Fair Shot Im Februar 2021 hat Cloudflare das Project Fair Shot ins Leben gerufen, um allen Regierungen, Krankenhäusern, Apotheken oder Organisationen, die bei der Verteilung von COVID-19-Impfstoffen helfen, kostenlosen Zugang zum 'Waiting Room'-Service (Wartezimmer-Service) zu ermöglichen. Project Fair Shot baut auf der globalen Infrastruktur von Project Fair Shot auf und kann damit unabhängig von der Nachfrage skalieren, ohne dass die Organisationen ihre begrenzten IT-Ressourcen auf Code-Änderungen verwenden müssen.

1.600 Organisationen aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich werden vor durchschnittlich 53 Millionen Cyber-Bedrohungen pro Tag geschützt Das 2014 gegründete Project Galileo von Cloudflare bietet qualifizierten Gruppen des öffentlichen Interesses wie Künstlern, Anwälten, humanitären Organisationen und politisch Andersdenkenden, die in unverhältnismäßig hohem Maße mit Cyber-Bedrohungen konfrontiert sind, kostenlosen Cyber-Sicherheitsschutz. Cloudflare blockierte im Durchschnitt 53 Millionen Cyber-Bedrohungen pro Tag, und allein im Jahr 2021 stieg die Zahl der teilnehmenden Organisationen um mehr als 50 %. Während der Pandemie hat Cloudflare außerdem damit begonnen, das Produkt Cloudflare for Teams anzubieten, um diese Organisationen bei der schnellen und sicheren Umstellung auf Fernarbeit zu unterstützen, damit sie ihre Tätigkeiten und ihre Arbeit bei der Förderung von Menschenrechten, des Journalismus und von gemeinschaftsbasierten Aktivitäten aufrechterhalten können.

Bereitstellung neuer Tools für Organisationen aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich zur Überwachung von Internetabschaltungen Im Jahr 2021 kündigte Cloudflare ein neues Programm an, das seinen zivilgesellschaftlichen Partnern im Rahmen von Project Galileo helfen soll, Abschaltungen des Internets zu überwachen und zu dokumentieren und demokratische Wahlen auf der ganzen Welt vor Cyberangriffen zu schützen. Radar Alerts warnen zivilgesellschaftliche Organisationen, wenn Cloudflare einen signifikanten Rückgang des Datenverkehrs festgestellt hat, der typischerweise mit einer Abschaltung des Internets einhergeht, in der Hoffnung, dass die Informationen genutzt werden, um zu dokumentieren, nachzuverfolgen und Institutionen für diese Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung zu ziehen.

Hilfe für mehr Gemeinden beim Zugang zum Internet durch das Project Pangea Das im Juli 2021 gestartete Project Pangea bietet kostenlose Internetverbindungen für ländliche, gemeinnützige und lokale Gemeindenetzwerke - vor allem in unterversorgten Gebieten. Cloudflare kann Gemeinden bei der Lösung der Netzwerkherausforderungen helfen, die mit der Weiterleitung des Datenverkehrs zum und vom Internet im Namen des lokalen oder gemeinschaftlichen Netzwerks einhergehen, und bietet gleichzeitig modernste Sicherheit, Datenschutz und Performance.

Cloudflare ist ein Mitunterzeichner des UN Global Compact und hat sich zu den Zehn Prinzipien der UN verpflichtet. Um den Cloudflare Nachhaltigkeitsbericht 2021 zu lesen, klicken Sie hier. Ausführlichere Informationen über den Einsatz des Unternehmens für das Gemeinwohl und als Impulsgeber für globale Nachhaltigkeit finden Sie unter cloudflare.com/impact.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare), hat es sich zum Auftrag gemacht, beim Aufbau eines besseren Internets mitzuhelfen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift 'Entrepreneur' 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von 'Fast Company' 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt. Cloudflare hat seinen Hauptsitz in San Francisco (Kalifornien) und Niederlassungen in Austin (Texas), Champaign (Illinois), New York (New York), San Jose (Kalifornien), Seattle (Washington), Washington (D.C.), Toronto, Lissabon, London, München, Paris, Peking, Singapur, Sydney und Tokio.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen bringen erhebliche Risiken und Unsicherheiten mit sich. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie 'evtl.', 'werden', 'sollte', 'erwarten', 'untersuchen', 'vorhaben', 'davon ausgehen', 'könnte', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'prognostizieren', 'überlegen', 'glauben', 'schätzen', 'vorhersagen', 'potentiell' oder 'weiterhin' oder anderen ähnlichen Begriffen oder Ausdrücken erkennen, die unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten betreffen. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch an diesen Wörtern zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden, gehören unter anderem Aussagen zu den Fähigkeiten, der Effektivität und der Nachhaltigkeit der Produkte und Technologien von Cloudflare, den Vorteilen, die Cloudflare-Kunden durch die Nutzung der Produkte und Technologien von Cloudflare erzielen, der erwarteten Funktionalität, Performance und Nachhaltigkeit der Produkte und Technologien von Cloudflare, der technologischen Entwicklung von Cloudflare, den zukünftigen Betriebsabläufen, dem Wachstum, den Initiativen oder Strategien sowie den Kommentaren des CEO von Cloudflare und anderen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dies ist auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, so u. a. Risiken, die in den von Cloudflare bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Jahresberichts von Cloudflare auf Formblatt 10-Q, der am 5. November 2021 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare regelmäßig bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf zum Zeitpunkt ihrer Äußerung aktuelle Ereignisse. Cloudflare verpflichtet sich nicht zur Aktualisierung der in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ereignen, oder aufgrund neuer Informationen oder anderer unerwarteter Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare kann die in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlichten Pläne, Vorhaben oder Erwartungen u. U. nicht umsetzen, und Sie sollten sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen von Cloudflare verlassen.

(c) 2021 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen von Cloudflare, Inc., in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen Markenzeichen und Namen, auf die hier Bezug genommen wird, können Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Kontakt:

Daniella Vallurupalli

press@cloudflare.com