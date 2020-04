9:50 | 07.04.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Cognite Data Fusion (CDF) für die Operationalisierung von Daten, die Optimierung von Betriebsabläufen und die Wertmaximierung der Digitalisierung ausgezeichnet OSLO, Norwegen --(BUSINESS WIRE)--07.04.2020-- Cognite, ein globales industrielles DataOps- und KI-Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen, wurde als Google Cloud Technology Partner des Jahres 2019 im Bereich Fertigung ausgezeichnet. Cognite unterstützt derzeit die umfassende digitale Transformation von Unternehmen im Bereich der Schwerindustrie auf der ganzen Welt und ermöglicht es Industrieunternehmen, Kosten zu sparen, den ökologischen Fußabdruck zu verringern, die Nachhaltigkeit zu verbessern und ihre Gewinne zu steigern. Dies wird durch Cognite Data Fusion (CDF) ermöglicht. Mit dieser internationalen Preisvergabe wird ein Partner ausgezeichnet, der mehrere Google-Cloud-Technologien implementiert hat, um zu demonstrieren, wie diese problemlos zusammenarbeiten. So können Lösungen auf der Grundlage individueller Kundenanforderungen bereitgestellt werden. 'Wir schätzen es sehr, dass wir für die Wertschöpfung mittels unserer Softwareprodukte ausgezeichnet werden, indem wir historische und industrielle Echtzeitdaten in Einblicke überführen. Wir haben eine Reihe unserer Kunden aus der Fertigungsindustrie gesehen, die neue digitale Dienste entwickeln und bereitstellen und sogar ihr Geschäftsmodell mit Hilfe von Cognite Data Fusion verändern konnten', sagte Dr. John Markus Lervik, Co-Founder und CEO von Cognite. 'Es ist für uns sehr wichtig, einen echten Einfluss auf unsere Kunden zu nehmen und gleichzeitig die digitale Zukunft der größten und bedeutendsten Industrien der Welt zu gestalten.' 'Da Cognite Echtzeit- und kontextbezogene Daten bereitstellt, sind wir bei Framo, einem Unternehmen von Alfa Laval, in der Lage, unsere eigenen Software-Anwendungen zu erstellen, um den Zustand unserer Anlagen vorherzusagen und so eine effiziente Wartung zu planen. Das neue System übermittelt intelligente Daten bezüglich unserer Pumpen, so dass wir vorhersagen können, wie die Pumpen in Zukunft arbeiten werden. Dadurch konnten wir mit unserem Kunden Aker BP einen zukunftsweisenden, langfristigen und intelligenten Vertrag abschließen', erklärt Trond Petter Abrahamsen, Managing Director von Framo Services AS. 'Wir sind stolz darauf, Cognite als unseren Technologiepartner des Jahres im Bereich der Fertigung auszuzeichnen', sagt Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem von Google Cloud. 'Die Datenfähigkeiten von Cognite, die auf der Google Cloud laufen, können Herstellern dabei helfen, Daten zur Prozessoptimierung zu nutzen und effizienter zu arbeiten. Wir freuen uns auf eine fortgesetzte Partnerschaft mit Cognite, um Fertigungsunternehmen bei der digitalen Transformation mit Google Cloud zu unterstützen.' Cognite Data Fusion ist eine industriell spezialisierte DataOps- und KI-Plattform zur intelligenten Optimierung von Produktionsanlagen durch die Reduzierung von Ausfallzeiten, die Verbesserung der Anlageneffektivität und die Optimierung von Prognoseverfahren. Durch integrierte hybride KI-Analysetools, fortschrittliche Visualisierungstechniken mit Echtzeit-Dashboards und Entwicklungsdienste für Anwendungen mit geringem Codeanteil ermöglicht Cognite Data Fusion Kunden aus dem Bereich der Schwerindustrie die operative Umsetzung und Skalierung ihrer digitalen Programme, um einen skalierbaren ROI zu erzielen. Cognite hat in der Schwerindustrie bewährte Ergebnisse erzielt, die etwa 20-30 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts ausmacht und deren Hauptbranchen Energie, Öl und Gas, Energie- und Versorgungsunternehmen sowie die Fertigungsindustrie sind. Die Betriebskosten wurden durch die Digitalisierung der industriellen Anlagen und Arbeitsprozesse um 15-18 % gesenkt. Cognite Data Fusion nutzt Google Cloud Services wie Cloud Bigtable, Kubernetes Engine, Stackdriver, Pub/Sub, Cloud Spanner, Cloud Storage, Cloud SQL, Auto ML und ML Engine. Über Cognite Cognite ist ein global tätiges Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz für Industrieanwendungen, das Schwerindustrien auf der ganzen Welt dabei unterstützt, eine vollumfängliche digitale Transformation zu vollziehen. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Cognite Data Fusion (CDF), befähigt Unternehmen mit kontextualisierten OT/IT-Daten, Industrieanwendungen voranzutreiben, die zu mehr Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz führen und die Umsätze ankurbeln. www.cognite.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200407005351/de/ Kontakt:

