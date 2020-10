23:10 | 27.10.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Accel kann auf eine drei Jahrzehnte der Unterstützungg bahnbrechender Technologieunternehmen wie Facebook, Slack, Atlassian, DocuSign und UiPath zurückblicken. OSLO, Norwegen --(BUSINESS WIRE)--27.10.2020-- Cognite, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Software-Innovation, gab heute bekannt, dass es einen Partnerschaftsvertrag mit dem weltweit führenden Risikokapitalunternehmen Accel unterzeichnet hat. Dank Accels umfassendem Netzwerk und Sachverstand bei der erfolgreichen Skalierung von Softwareunternehmen wird diese Partnerschaft Cognite ermöglichen, seine globalen Wachstumsinitiativen in allen industriellen Vertikalmärkten zu beschleunigen sowie die Markteinführungsaktivitäten und die Produktentwicklung auszuweiten. Im Rahmen dieses Vertrags erhält Accel einen Sitz im Verwaltungsrat von Cognite. 'Cognite hat bewiesen, dass das Unternehmen eine Vorreiterrolle bei der industriellen Software-Innovation einnimmt', so Matthew Weigand, Partner bei Accel. 'Wir freuen uns darauf, Cognite zu unterstützen. sich als globales Powerhouse für industrielle Software zu etablieren, indem wir die neue Software-Kategorie der DataOps definieren, während das Unternehmen wächst und skaliert.' Data Ops ist eine aufkommende Kategorie industrieller Software, die von Gartners Branchenanalysten als Hub für die Erfassung, Kontextualisierung und Orchestrierung industrieller Daten beschrieben wird. Dr. John Markus Lervik, CEO und Mitbegründer von Cognite, sagte: 'Accels umfassende Erfahrung bei der globalen Skalierung von Best-in-Class-Softwareunternehmen wird die tiefgreifenden Branchenkenntnisse, die unser Mehrheitsaktionär Aker mitbringt, optimal ergänzen. Diese Partnerschaft ist eine Bekräftigung und Bestätigung der bewährten Technologie von Cognite, die das industrielle Datenmanagement neu definieren und die digitale Transformation globaler Industrien vorantreiben wird.' Warum Cognite Laut Accel haben die Vorteile von Daten und KI in einem industriellen Umfeld ein enormes Potenzial, aber Industrieunternehmen haben Schwierigkeiten, Daten aus unterschiedlichen IT- und OT- (betrieblichen) Quellen freizusetzen und sinnvoll zu nutzen. Der erste Schritt zur Erschließung dieses Potenzials ist eine moderne industrielle DataOps-Plattform, wie das Vorzeigeprodukt von Cognite, Cognite Data Fusion (CDF). Cognite Data Fusion digitalisiert gegenwärtig anlagenintensive Industrien weltweit, indem industrielle Daten für Mensch und Maschine zugänglicher und aussagekräftiger gemacht werden, so dass Kunden durch KI-basierte Anwendungen und Lösungen Mehrwert schaffen können. CDF ist derzeit weltweit bei Kunden von Cognite im Einsatz, darunter: BP, Saudi Aramco, Aker BP, ExxonMobil, Hess, Yokogawa, NTT Comware, Alfa Laval, Statnett, Hafslund E-CO, Scatec Solar, Hydro und PGS. Cognite wurde im Januar 2017 gegründet und hat 450 Mitarbeiter in Niederlassungen in Oslo, Norwegen, Houston und Austin, Texas (USA), und Tokio, Japan. Über Accel Accel ist eine globale Risikokapitalgesellschaft und ein bevorzugter Partner für herausragende Teams rund um die Welt - von der Gründung bis hin zu allen Phasen des Wachstums von Privatunternehmen. Atlassian, Braintree, Cloudera, Crowdstrike, DJI, DocuSign, Dropbox, Etsy, Facebook, Flipkart, Freshworks, Jet, Pillpack, Qualtrics, Slack, Spotify, Supercell, Tenable, UiPath und Venmo gehören zu den Unternehmen, die Accel in den letzten mehr als 35 Jahren unterstützt hat. Wir helfen ehrgeizigen Unternehmern dabei, weltbekannte Unternehmen mit Kultstatus aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.accel.com oder www.twitter.com/accel. Über Cognite Cognite ist ein globales industrielles Software-as-a-Service (SaaS) -Unternehmen, das die vollständige digitale Transformation anlagenintensiver Industrien auf der ganzen Welt unterstützt. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Cognite Data Fusion (CDF), befähigt Unternehmen mit kontextualisierten OT/ IT-Daten, Industrieanwendungen voranzutreiben, die zu mehr Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz führen und die Umsätze ankurbeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.cognite.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201027006248/de/ Kontakt:

Michelle Holford

Global PR Lead

+1 512-744-3420 (USA)

+47 48 29 04 54 (Norwegen)

michelle.holford@cognite.com



