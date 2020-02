05.02.2020 / 13:40



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

Curio Collection und Tapestry Collection by Hilton haben sich mit weiteren 120 einzigartigen Hotels in ihren weltweiten Pipelines einem authentischen, unabhängigen Aufenthaltserlebnis verschrieben

MCLEAN, Virginia --(BUSINESS WIRE)--05.02.2020--

Ob versteckte malerische Inseln oder reizvolle Kleinstädte - die Marken Curio Collection by Hilton und Tapestry Collection by Hilton haben im vergangenen Jahr 40 einzigartige Hotels an begehrten Reisezielen eröffnet. 2020 sind die Entwicklungsziele der Marken von besonderen Meilensteinen geprägt, darunter der 100. Hoteleröffnung der Curio Collection und dem Debüt der Tapestry Collection in Europa.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200205005388/ de/

Lobby at The Fellows House Cambridge, Curio Collection by Hilton (Photo: Business Wire)

Lobby at The Fellows House Cambridge, Curio Collection by Hilton (Photo: Business Wire)

'Curio Collection und Tapestry Collection bieten den Reisenden in mehr als 100 Hotels auf der ganzen Welt jetzt unverwechselbare Erlebnisse - so können sie im Baker's Cay Resort Key Largo im Rahmen des Dock-to-Dish-Programms lokal erzeugte Meeresfrüchte aus den umliegenden Ozeangewässern genießen oder die besondere Architektur der Schokoladenfabrik im Wilbur Lititz in der Nähe des historischen Hershey in Pennsylvania bewundern', so Jenna Hackett, Global Head der Collection-Marken von Hilton. 'Die Collection-Marken von Hilton versprechen unseren Gästen ein bereicherndes Reiseerlebnis. Durch die Aufnahme einzigartiger Hotels in unser wachsendes globales Portfolio können wir dieses Versprechen noch umfassender einlösen, da weitere Eröffnungen an Reisezielen wie Lissabon, Paris und Madrid geplant sind.'

Im kommenden Jahr werden die Curio Collection und die Tapestry Collection um folgende Hotels ergänzt:

Eröffnungen der Curio Collection

* The Emerald House Lisbon, Curio Collection by Hilton (3. Quartal 2020): Das Emerald House Lisbon wird derzeit für mehrere Millionen Dollar renoviert. Es liegt im Herzen Lissabons, nur wenige Schritte entfernt von zahlreichen Top-Attraktionen der Stadt und den historischen Vierteln Chiado und Baixa, die für ihre lebhafte Restaurantszene, Boutiquen und die lokale Kultur bekannt sind. Das Hotel wird 67 Gästezimmer, ein Fitnesscenter, ein Restaurant und eine Bar für Gäste und Anwohner bieten. * Navy Pier Chicago, Curio Collection by Hilton (3. Quartal 2020): Als zweites Objekt der Curio Collection in Chicago und erstes Hotel am Navy Pier werden die bodentiefen Fenster der 222 Gästezimmer des Navy Pier Chicago einen atemberaubenden Blick auf die berühmte Skyline der Stadt, den Lake Michigan und den Pier bieten. Den Gästen werden zudem ein energiereiches Restaurant im ersten Stock, ein hochmodernes Fitnesscenter und ein unvergleichliches Dachrestaurant, eine Bar und Veranstaltungsräume auf einer Fläche von 2.800 Quadratmetern geboten. * The Fellows House Cambridge, Curio Collection by Hilton (3. Quartal 2020): Das Fellows House Cambridge bewahrt das Erbe von Cambridge als Sitz einer der renommiertesten Universitäten Großbritanniens. Angefangen bei den Innenräumen des Hotels bis hin zu seinem Namen, erinnert alles in geschmackvoller Weise an die großen Köpfe, die die Stadt im Laufe der Jahrhunderte geprägt haben. Mit Poesie, wissenschaftlichen Zeichnungen und berühmten Zitaten versehen, bietet das Hotel seinen Gästen, inspiriert von Stil und Kultur der Stadt, wahrlich einen Ort zum Verweilen, Essen und Trinken.

Eröffnungen der Tapestry Collection

* Atocha Hotel Madrid, Tapestry Collection by Hilton (1. Quartal 2020): Als erstes Hotel der Tapestry Collection in Spanien wird das Atocha Hotel Madrid sowohl den Einheimischen als auch Besuchern das Erlebnis der Tapestry Collection bieten. Das Hotel mit seinen 46 Zimmern in der Calle Atocha ist nur wenige Meter vom Bahnhof Madrid Atocha, dem meistfrequentierten Spaniens, entfernt. Beliebte Touristenattraktionen wie das Goldene Dreieck der Kunstmuseen, der Platz Puerta del Sol mit der berühmten Uhr und die Plaza Mayor mit ihrer großartigen spanischen Architektur sind fußläufig erreichbar. * Le Belgrand Hotel Paris Champs Elysees, Tapestry Collection by Hilton (1. Quartal 2020): Als erstes Hotel der Tapestry Collection in Frankreich wird das Le Belgrand Hotel Paris Champs Elysees nach einer umfassenden Renovierung ein einzigartiges Ambiente erzeugen und das Erbe des Gebäudes widerspiegeln. Die Gäste genießen einen Lobby-/Barbereich und durchdachte Akzente im gesamten Gebäude. Dazu zählen Originalkunstwerke, die exklusiv für das Hotel kuratiert wurden und in allen Zimmern und öffentlichen Bereichen platziert sind, und bekannte französische Künstler zeigen. * Bermudiana Beach Resort, Tapestry Collection by Hilton (4. Quartal 2020): Auf einer Klippe mit Blick auf den unberührten rosafarbenen Sandstrand und das türkisfarbene Wasser gelegen, wird das Bermudiana Beach Resort die Gäste in 90 voll möblierten Hotelresidenzen begrüßen. Als erstes Objekt von Hilton auf den Bermudas wird das Resort eine Reihe von sprühenden Annehmlichkeiten bieten, darunter einen familienfreundlichen Swimmingpool und Infinity-Pool, ein Wohlfühl-Spa, einen unberührten und einsamen Strand sowie eine Terrasse mit einem Signature-Restaurant, einer Bar und Meeresblick.

Zusammengenommen verfügen die Pipelines der Curio Collection und Tapestry Collection über mehr als 120 Objekte. Von Städtezielen wie Washington, D.C. bis hin zu kulturellen Hotspots wie Taipeh werden beide Marken ihr Angebot weiterentwickeln und die einzigartige Identität und Geschichte der einzelnen Hotels präsentieren, die lokale Kultur integrieren und jedem Gast ein reichhaltiges, authentisches Erlebnis am Reiseziel bieten.

Die Gäste der Curio Collection und Tapestry Collection Hotels haben die Möglichkeit, das preisgekrönte Gästebonusprogramm Hilton Honors der 18 unverkennbaren Hotelmarken von Hilton in Anspruch zu nehmen. Mitglieder, die direkt buchen, genießen Sofortvorteile wie den flexiblen Zahlungsschieber, mit dem bei der Zimmerreservierung nahezu jede Kombination von Punkten und Geld offensteht, einen exklusiven Mitgliederrabatt, kostenloses Standard-WLAN und die mobile Hilton Honors App.

Neuigkeiten zur Curio Collection by Hilton finden Sie unter newsroom.hilton.com /curio. Neuigkeiten zur Tapestry Collection by Hilton finden Sie unter newsroom.hilton.com/tapestry.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen mit einem Portfolio von 18 Weltmarken mit über 6.100 Häusern und über 971.000 Zimmern in 119 Ländern und Regionen. Bei der Erfüllung seiner Mission, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein, hat Hilton in seiner 100-jährigen Geschichte mehr als 3 Milliarden Gäste begrüßt, im Jahr 2019 einen Spitzenplatz auf der Liste der besten Arbeitsplätze der Welt erobert und 2019 als weltweiter Branchenführer in den Dow Jones Sustainability Indices gepunktet. Über das preisgekrönte Gästebonusprogramm Hilton Honors können mehr als 103 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Hotelaufenthalte und Erlebnisse sammeln, die man mit Geld nicht kaufen kann. Zudem genießen sie Sofortvorteile wie den digitalen Check-in mit freier Zimmerwahl, Digital Key und Connected Room. Weitere Informationen finden Sie unter newsroom.hilton.com. Folgen Sie Hilton auch auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Über Curio Collection by Hilton

Curio Collection by Hilton ist ein weltweites Portfolio von rund 80 einzigartigen Hotels und Resorts mit gehobenem Standard. Die Häuser der Curio Collection bieten Reisenden authentische, kuratierte Erlebnisse in Form von besonderen lokalen Angeboten und ungeahnten Annehmlichkeiten und gleichzeitig die Vorzüge des preisgekrönten Gästebonusprogramms Hilton Honors von Hilton. Lesen Sie die neuesten Marken- und Hotel-Storys unter newsroom.hilton.com/curio und folgen Sie der Curio Collection auf Facebook, Instagram und Twitter.

Über Tapestry Collection by Hilton

Tapestry Collection by Hilton wurde 2017 eingeführt. Das Portfolio gehobener, besonderer Hotels mit einzigartigem Stil und dynamischer Persönlichkeit regt die Gäste zur Erkundung des lokalen Reiseziels an. Eine weltweite Expansion ist in Planung. Jedes Objekt der Tapestry Collection zeichnet sich neben den Vorzügen des preisgekrönten Programms Hilton Honors durch die mit dem Namen Hilton verbundene Zuverlässigkeit aus. Mehr über die im gehobenen Segment positionierte Hilton-Marke Collection erfahren Sie unter newsroom.hilton.com/ tapestry und folgen Sie der Tapestry Collection auf Facebook, Instagram und Twitter. EUR¯

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200205005388/de/

Kontakt:

Lauren DeBettencourt

Hilton

+1 703 883 5824

Lauren.DeBettencourt@Hilton.com

Amar Sejpal

Hilton - EMEA

+44 (0)207 856 8118

Amar.Sejpal@hilton.com