MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. NASHVILLE, Tennessee --(BUSINESS WIRE)--18.08.2020-- Nachdem Concord im vergangenen Monat erstmals Unternehmens-Kreditratings von B1 und B+ von Moody's und S&P erhalten hat, hat das Unternehmen heute bekanntgegeben, dass es ein Fremdkapitalangebot für ein befristetes Darlehen (Term Loan B) über 600 Millionen USD abgeschlossen hat. Damit steht dem Unternehmen zusätzlich zu seiner bestehenden revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 450 Millionen USD ein Fremdkapital in Höhe von insgesamt 1 Milliarde USD zur Verfügung. Dies stärkt seine Position als weltweit bedeutendstes unabhängiges Unternehmen für Musik- und Aufführungsrechte. Das Angebot eines befristeten Darlehens (Term Loan B), das von J.P. Morgan an 90 Investmentfirmen vergeben wurde, wurde aufgrund einer Überzeichnung um mehr als das Sechsfache nach einem zweiwöchigen Vermarktungsprozess gegenüber dem ursprünglich vorgeschlagenen Emissionsvolumen von 400 Millionen USD vergrößert. Die Einnahmen aus der Neuverschuldung sollen verwendet werden, um die revolvierende Kreditfazilität des Unternehmens teilweise zurückzahlen. Damit wird zusätzliches Kapital in bedeutender Höhe für zukünftige Übernahmen und Arbeitskapital verfügbar. Bob Valentine, CFO von Concord, stellte fest: 'Dieses äußerst erfolgreiche Fremdkapitalangebot ist eine weitere Bestätigung dafür, dass institutionelle Anleger an Concords langfristige Strategie für den Aufbau eines der überragenden unabhängigen Musikunternehmen der Welt glauben. Es zeigt zudem, dass diese Anleger unbedingt in zeitlose Musikinhalte mit globaler Ausstrahlung investieren wollen, die die Verbraucher überall auf legitime Weise abrufen und genießen können - auf vielfältigere Weise und bequemer als je zuvor. Wir wissen insbesondere die anhaltende Unterstützung unseres Finanzierungspartners seit über 20 Jahren, J.P. Morgan, bei der Weiterentwicklung unseres Unternehmens zu schätzen, und freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit ihnen einen weiteren Meilenstein erreichen.' 'Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat J.P. Morgan das Vergnügen, mit Concord zusammenzuarbeiten und die Entwicklung des Unternehmens zu dem überragenden unabhängigen Musikunternehmen mitzuverfolgen, das es heute ist', sagte David Shaheen, Leiter Unterhaltungsindustrie und Region West für den Geschäftsbereich Banking für Unternehmenskunden und Spezialbranchen bei J.P. Morgan. 'Der Erfolg von Concord ist Zeugnis der Qualität der Führungsqualitäten und der Stärke des Sponsorings des Unternehmens. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen beim Aufbau auf seinen zahlreichen Erfolgen zu unterstützen.' Concord konnte seinen Umsatz in den letzten fünf Jahren fast um das Vierfache erhöhen. Dies war auf organisches Wachstum und strategische Übernahmen zurückzuführen, in die das Unternehmen seit 2017 über 1 Milliarde USD investiert hat. Im Januar übernahm Concord eine erhebliche Eigenkapitaldecke an der PULSE Music Group, einem der aktuell angesagtesten Musikverlage. Das steht für die Hinwendung des Unternehmens hin zu chartsorientiertem A&R. Von PULSE-Künstlern stammten in diesem Jahr vier Nr. 1-Hits der Hot 100. Unter Vertrag sind u. a. Kehlani, Starrah, Ty Dolla $ign, BloodPop, Flo Milli und Trevor Daniel, dessen neue Single 'Falling' auf Platz 1 im Top 40 Radio war und von der RIAA zweimal mit Platin ausgezeichnet wurde. Im vergangenen Monat schloss Concord eine exklusive weltweite Co-Verlagsvereinbarung mit Songwriting-Superstar Hillary Lindsey hinsichtlich ihrer zukünftigen Werke ab, kaufte außerdem einen Anteil an ihrem Back-Katalog und gründete ein neues Joint Venture zur Weiterentwicklung neuer Country-Songwriter. Lindsey hat u. a. elf Nr. 1-Singles mit Carrie Underwood sowie Chartbreaker für Luke Bryan, Lady A, Taylor Swift, Keith Urban u. a. geschrieben. Gestern erst gab Concord den Kauf des veröffentlichten Katalogs des Pop-Rock-Kolosses Imagine Dragons bekannt - einschließlich vier Singles, die jeweils 1 Milliarde Streams auf Spotify erreicht haben, darunter die RIAA Diamant-Single 'Radioactive'. 'Wir sind hocherfreut über die Ergebnisse, die das Team von J.P. Morgan mit dieser Transaktion für uns erzielen konnte. Die Umsetzung verlief reibungslos, und es ist sehr zufriedenstellend, beobachten zu können, dass die engagierte Arbet und das strategische Wachstum von Concord in den letzten paar Jahren von einer so großen Gruppe anspruchsvoller Finanzinstitute so gut aufgenommen wurde', kommentierte Scott Pascucci, CEO von Concord. Diese Transaktionen im Jahr 2020 folgen auf die aktuellen Übernahmen diverser genrebestimmender Tonträgerunternehmen und Musikverlage wie Musart, Fania, Independiente, Varese Sarabande, Victory Records und Sikorski Music Publishing. In den letzten drei Jahren hat Concord außerdem ein branchenführendes Unternehmen für Aufführungsrechte gegründet, Concord Theatricals. Dafür wurden The Rodgers and Hammerstein Organization, übernommen im Rahmen der branchentransformierenden Übernahme von Imagem durch das Unternehmen im Jahr 2017, die legendären Werke von Andrew Lloyd Webber und die Lizenzierungsfirmen Tams-Witmark und Samuel French zusammengelegt. DLA Piper hat Concord bei dieser Transaktion repräsentiert. ÜBER CONCORD Concord ist ein nicht börsennotiertes Unternehmen, das mit langfristigem institutionellem Kapital sowie durch Mitglieder der Concord-Unternehmensleitung finanziert wird. https://concord.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200818005814/de/ Kontakt:

