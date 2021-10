0:20 | 09.10.2021

Business Wire News: Consensus Cloud Solutions, Inc. schließt Abspaltung von Ziff Davis, Inc. ab



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LOS ANGELES --(BUSINESS WIRE)--08.10.2021-- Consensus Cloud Solutions, Inc. ('Consensus') ein führender Anbieter von Services für die sichere Bereitstellung von Informationen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen seine angekündigte Abspaltung als unabhängiges, an der Börse notiertes Unternehmen von Ziff Davis, Inc. ('Ziff Davis') (vormals bekannt als J2 Global, Inc.) (Nasdaq: ZD) abgeschlossen hat. Stammaktien von Consensus werden ab heute unter dem Tickersymbol 'CCSI' regulär an der Nasdaq gehandelt. Stammaktien von Ziff Davis werden ab heute unter dem Tickersymbol 'ZD' regulär an der Nasdaq gehandelt. 'Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinen Kollegen bei Consensus unseren Weg als eigenständiges an der Börse notiertes Unternehmen zu beginnen', sagte Scott Turicchi, CEO von Consensus. 'Die harte Arbeit des Teams von Consensus hat uns in eine Führungsposition gebracht, da wir Lösungen für den sicheren Datenaustausch für die Gesundheitsbranche anbieten und Interoperabilität zwischen disparaten Systemen und Datenprotokollen fördern. Ich freue mich darauf, dass wir weiterhin dauerhaft Erfolg haben und unseren Anteilseignern als unabhängiges Unternehmen langfristiges Wachstum und Qualität liefern.' Die Abspaltung wurde über eine anteilige Ausschüttung von 80,1 % der im Umlauf befindlichen Aktien von Consensus an die Aktieninhaber von Ziff Davis am 7. Oktober 2021 realisiert. Über die Sonderausschüttung erhielten die Aktieninhaber von Ziff Davis für drei zu Geschäftsschluss am 1. Oktober 2021, dem Stichtag der Ausschüttung, im Umlauf befindliche Stammaktien von Ziff Davis jeweils eine Stammaktie von Consensus. Es wurden keine Teilaktien von Consensus ausgegeben, und die Aktieninhaber erhielten statt Teilaktien jeweils Bargeld. Über Consensus Consensus Cloud Solutions, Inc. (Nasdaq: CCSI) ist ein führender Anbieter von Services für die sichere Bereitstellung von Informationen und betreibt eine skalierbare Software-as-a-Service-Plattform ('SaaS'). Consensus bietet eFax, Consensus Unite, Consensus Signal und jSign an und arbeitet an Consensus Clarity und Harmony. Weitere Informationen über Consensus erhalten Sie auf www.consensus.com. 'Safe-Harbor'-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung hinsichtlich der geplanten Abspaltungstransaktion sind 'zukunftsgerichtete Aussagen' im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind vorbehaltlich zahlreicher Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, einschließlich von Markt- und anderen Bedingungen, und umfassen Unsicherheiten hinsichtlich der erwarteten Betriebsleistung und Finanzlage der Unternehmen nach der Abspaltung, der Kosten und zu erwartenden Vorteile der geplanten Transaktion sowie der zu erwartenden Steuerbehandlung der Transaktion. Es bestehen wesentliche Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen formuliert oder impliziert werden, einschließlich der Faktoren, die im Abschnitt 'Risikofaktoren' der in der Registrierungserklärung enthaltenen vorläufigen Erklärung beschrieben sind, wie von Consensus auf Formular 10 bei der SEC eingereicht. Consensus übernimmt keinerlei Verpflichtung zu einer Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20211008005588/de/ Kontakt:

Bevey Miner

Consensus Cloud Solutions, Inc.

investor@consensus.com



