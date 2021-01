0:00 | 08.01.2021

Business Wire News: Crown Bioscience baut Genomik- und Next Generation Sequencing (NGS)-Kapazitäten aus, um translationale Biomarkerforschungsprozesse zu optimieren



08.01.2021 / 00:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN DIEGO --(BUSINESS WIRE)--07.01.2021-- Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, gab heute die Erweiterung seiner hochmodernen NGS-Fähigkeiten und die Einführung von firmeneigenen NGS-Panel-Diensten bekannt. Damit stehen den Pharma-Partnern des Unternehmens mehr Möglichkeiten zur Verfügung, ein besseres Verständnis der Wirkmechanismen zu erlangen und prädiktive Biomarker für ihre Medikamentenkandidaten zu entwickeln. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210107005921/ de/ (Graphic: Business Wire) (Graphic: Business Wire) Das neu erstellte, umfassende Paket von NGS-Möglichkeiten bietet Kunden einen optimierten Multi-omik-Workflow hochwertiger Dienstleistungen und ermöglicht so ein umfassendes Verständnis auf Genomebene, das globale Genexpression, Mutationen und genomische Strukturen miteinschließt. Hierbei handelt es sich um eine erhebliche Erweiterung des gegenwärtigen präklinischen und translationalen Dienste-Angebots von CrownBio, die Kunden des Unternehmens tiefere Einblicke in Krankheitsmechanismen, Wirkmechanismen und ansprechende Patientengruppen eröffnet und damit letztendlich die erfolgreiche Entwicklung wirksamer Therapien beschleunigt. Die erweiterten Dienste wurden im Center of Translational Science des Unternehmens in Suzhou, China, eingerichtet, um der verstärkten Nachfrage nach Genomsequenzierung (WGS) nachzukommen. Das Angebot schließt Novaseq 6000 von Illumina und die MGISEQ-2000-Plattform der zweiten Generation von BGI mit ein. Die Sequel .¡-Sequenzier-Plattform von PacBio ermöglicht Long-read-NGS mit hohem Durchsatz und hoher Genauigkeit, das Saphyr^(R) Genome Imaging von Bionano die Analyse großer Strukturvarianten und Genom-Mapping. Weiterhin wurden umfassende Datenanalyse-Pipelines erstellt, die zusammen hochempfindliche Genomassemblierungs- und -forschungsalgorithmen möglich machen. 'Mit unserer Palette an validierter Diensten können wir Arzneimittelentwickler in ihren Bemühungen unterstützen, die Genauigkeit, Sensitivität und Geschwindigkeit zu verbessern, mit der sie ihre Programm zu neuen Wirkstoffen mithilfe von Wirkmechanismus-Forschung und prädiktiven Biomarkern voranbringen', so Henry Li, PhD, Chief Scientific Officer bei CrownBio. 'Diese Art von Multi-omik-Daten trägt entscheidend zum Verständnis der klinischen Patientengruppen, die auf ein Krebsmittel ansprechen, und zum Fortschritt in der Krebstherapie bei.' Neben seinen validierten kommerziellen Plattformen hat CrownBio auch leistungsstarke biomedizinische Anwendungen entwickelt, die NGS-Plattformen verwenden, darunter NGS-Panels für die Bio-Proben-Authentifizierung, Erfassung und Quantifizierung von Verunreinigungen, Dienste für die Maus-Tumormikroumgebungs-Profilerstellung und die Metagenom-Sequenzierung für die Mikrobiomanalyse. Außerdem sind kundenspezifische NGS-Dienste für Auftraggeber erhältlich, die das Know-how und die große Modell-Biobank von CrownBio nutzen möchten. 'Hochwertige Downstream-Applikationen sind für die Maximierung des ganzen Potenzials der Ergebnisse von In-vivo -Studien unabdingbar. Dazu gehört auch unsere Fülle von historischen Modell- und Therapiedaten', so Sheng Guo, PhD, Head of Bioinformatics bei CrownBio. 'Diese werden von einem sehr erfahrenem Team und einem firmeneigenem, veröffentlichtem Algorithmus effektiv dafür genutzt, wichtige Dienste für die Biomarkerforschung und die Wirkmechanismus-Erkundung bereitzustellen.' Diese NGS-Dienste können von Kunden ab sofort in Anspruch genommen werden. Dazu gehört auch unser neu eingeführter gezielter RNA-seq-Panel für die Maus-I/ O-Profilerstellung. Das Panel ermöglicht die detaillierte Profilerstellung der Immungenomik muriner Tumor-Immun-Interaktionen, da eine einzige Probe für die Messung von 1080 Transkripten ausreichend ist. Über Crown Bioscience Inc. Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein globales Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Arzneimittelforschung und -entwicklung, das translationale Plattformen zur Förderung der Forschung in den Bereichen Onkologie, Entzündungen und Stoffwechselkrankheiten bereitstellt. Mit einem umfangreichen Portfolio an relevanten Modellen und Vorhersageinstrumenten ermöglicht Crown Bioscience seinen Kunden, überlegene klinische Kandidaten zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter - https://www.crownbio.com - https://www.jsrlifesciences.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210107005921/de/ Kontakt:

Medienanfragen:

Richard Pearce

pr@crownbio.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



08.01.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1159249 08.01.2021