29.07.2020 / 00:00



Organisationen mit dieser Akkreditierung können lokalen und globalen Unternehmen, die in China geschäftlich tätig sind, Services zur Domainregistrierung und -verwaltung anbieten

WILMINGTON, Delaware --(BUSINESS WIRE)--28.07.2020--

CSC, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Geschäfts-, Rechts-, Steuer- und Domainsicherheit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Shanghai Communications Administration über das Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China (MIIT) als erster ausländischer Domainregistrator akkreditiert wurde. Diese Akkreditierung bescheinigt, dass CSC berechtigt ist, sowohl lokalen als auch globalen Unternehmen, die in China geschäftlich tätig sind, genehmigte Dienstleistungen anzubieten.

Am 1. November 2017 trat die überarbeitete 'Internet Domain Name Regulation' des MIIT in Kraft, um die Rechte und Interessen der Internetnutzer besser zu schützen und einen sicheren, stabilen Betrieb des Domainnamensystems in China zu gewährleisten. Das MIIT schreibt vor, dass jede Website auf einem inländischen Server eine ICP-Lizenz (Internet Content Provider) erhält und einen konformen Domainnamen verwendet, der durch akkreditierte Registrierungsstellen und Registratoren gemäß der überarbeiteten Verordnung registriert ist.

Obwohl bereits einige ausländische Registrierungsstellen für Domainnamen lizenziert wurden, haben bisher nur chinesische Registratoren die neue Lizenz gemäß der Verordnung erhalten. Die erfolgreiche Erlangung der Lizenz als ausländischer Registrator positioniert CSC als Anlaufstelle für globale Organisationen, die in China Geschäfte tätigen.

'Wir haben eng mit dem MIIT und der Shanghai Communications Administration zusammengearbeitet, um die Feinheiten ihrer Richtlinie zu klären und zu verstehen. Diese Akkreditierung ist für CSC von entscheidender Bedeutung, da wir nun weltweit tätige Unternehmen intern bei der Verwaltung ihres Domainportfolios in diesem kritischen Markt unterstützen können', so Alban Kwan, CSC Regional Director East Asia. 'Damit erhalten wir mehr Kontrolle bei der Unterstützung unserer Kunden in Fragen der Einhaltung von Vorschriften in China und demonstrieren unser tiefgreifendes Verständnis der chinesischen Politik und unser Engagement für den Markt.'

CSC ist ein weltweit akkreditierter Registrator, und diese MIIT-Akkreditierung stellt sicher, dass CSC in der Lage ist, umfassende Domainnamenregistrierungen über verschiedene Registrierungsstellen hinweg in Übereinstimmung mit den lokalen Anforderungen anzubieten. Unternehmen, die ihre Domainnamenportfolios über CSC verwalten, haben eine vollständige Übersicht über ihre Assets, und ihre Domains sind sicher.

Über CSC

CSC ist der vertrauenswürdige Anbieter der Wahl für die Forbes Global 2000 und die 100 Best Global Brands^(R) in den Bereichen Unternehmensdomainnamen, Domainnamensystem (DNS), Verwaltung digitaler Zertifikate sowie digitaler Marken- und Betrugsprävention. Globalen Unternehmen, die beträchtliche Investitionen in ihre Sicherheit tätigen, kann CSC dabei helfen, die bekannten toten Winkel der Sicherheit zu verstehen und ihre digitalen Ressourcen besser zu schützen. Durch den Einsatz der proprietären CSC-Lösungen können sich Unternehmen wirksam vor Cyber-Bedrohungen für ihre Online-Vermögenswerte schützen und so verheerende Einnahmeverluste, eine Schädigung des Markenrufs oder erhebliche Geldbußen aufgrund von Verstößen gegen Richtlinien wie der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) vermeiden. CSC bietet außerdem Online-Markenschutz - eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsmaßnahmen - mit ganzheitlichem Ansatz für den Schutz digitaler Vermögenswerte sowie Betrugspräventions-Dienstleistungen zur Bekämpfung von Phishing. Seit 1899 unterhält CSC seinen Hauptsitz in Wilmington, US-Bundesstaat Delaware, sowie Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen und überall dort präsent, wo seine Kunden sind. Um dies zu erreichen, beschäftigt CSC eigene Experten für jeden seiner Unternehmenskunden. Nähere Informationen unter cscdbs.com.

