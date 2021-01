20:20 | 05.01.2021

05.01.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. DENVER --(BUSINESS WIRE)--05.01.2021-- CSG hat Brian Shepherd zum 1. Januar offiziell in seiner neuen Position als CEO willkommen geheißen und läutete damit nach einem erfolgreichen Jahr 2020 für das Unternehmen eine neue Ära des Wachstums, der Innovation, der Inklusion und der Diversifikation ein. Shepherd, der seit 2016 als Executive Vice President und Group President maßgeblich am strategischen Wachstum des Unternehmens beteiligt war, wurde im August letzten Jahres zum Nachfolger von Bret Griess gewählt. Anerkannt für seine Leidenschaft, eine wertebasierte, ergebnisorientierte Kultur zu schaffen und zu fördern, ist Shepherd für seine Fähigkeit bekannt, profitable Unternehmen, die im Bereich Enterprise SaaS und Cloud-basierte Lösungen tätig sind, zu führen und zu vergrößern. Er bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen globaler Vertrieb, Services und Bereitstellung, Strategie, Unternehmensentwicklung und Marketing in die Rolle des CEO von CSG ein. 'Ich fühle mich geehrt, dieses Unternehmen in die nächste Phase unseres Wachstums und unserer Weiterentwicklung zu führen', sagte Shepherd. 'Die bewährten Kompetenzen von CSG und die solide Erfolgsbilanz bei der Lösung der größten geschäftlichen Herausforderungen unserer Kunden bilden ein starkes Fundament, während wir uns darauf konzentrieren, ein größeres, besseres und zukunftsfähigeres Unternehmen aufzubauen.' 'Ich möchte das, was unsere Mitarbeiter am meisten an der Arbeit bei CSG lieben, nämlich unsere wertebasierte Kultur, noch weiter ausbauen. Unsere Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt unseres Erfolgs und Wachstums. Während wir weiterhin sicherstellen, dass alle Stimmen gehört und vertreten werden, werden wir außerdem auf unserer Verpflichtung zu einem handlungsorientierten Ansatz für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion aufbauen', fügte Shepherd hinzu. Der heutige Tag markiert außerdem die Ernennung von Shepherd in den CSG-Vorstand: 'Da sich zahlreiche Branchen in einem rekordverdächtigen Tempo weiterentwickeln, positioniert Brians umfassende Erfahrung in Kombination mit seiner Energie, seinem Unternehmergeist und seinem Scharfsinn als Führungskraft ihn auf einzigartige Weise, um CSG auf das nächste Level zu bringen', sagte Don Reed, Vorstandsvorsitzender von CSG. 'Wir sind zuversichtlich, dass seine Vision und seine engen Beziehungen in der Service-Provider-, Unternehmens- und Partnerlandschaft den Wachstumskurs von CSG stärken und Marktanteile in den dynamischen Marktsegmenten Drahtlose Kommunikation, Kundenerlebnis, Zahlungen und Unternehmenskunden gewinnen werden', so Reed. Als erfahrener Technologie-Veteran war Shepherd in Führungspositionen u. a. bei TeleTech, Amdocs, DST Innovis und McKinsey & Company tätig. In diesen Funktionen hat er zudem mehr als zwei Dutzend Software-, Zahlungs-, Analyseund Beratungsunternehmen erfolgreich akquiriert und integriert. Er erhielt seinen Master of Business Administration von der Harvard Business School. Er ist in der globalen Unternehmenszentrale in Denver ansässig und arbeitet von dort aus. Über CSG Seit mehr als 35 Jahren vereinfacht CSG die Komplexität von Geschäften und bietet innovative Lösungen zur Kundenbindung, die Unternehmen dabei unterstützen, Kunden zu gewinnen, zu monetarisieren, zu binden und zu halten. CSG ist in mehr als 120 Ländern weltweit tätig und verwaltet jährlich Milliarden kritischer Kundeninteraktionen. Mit seiner preisgekrönten Softwareund Service-Suite können Unternehmen aus Dutzenden von Branchen ihre größten geschäftlichen Herausforderungen bewältigen und in einem sich ständig verändernden Marktumfeld erfolgreich sein. CSG ist ein bewährter Partner, der digitale Innovationen für Hunderte der weltweit führenden Marken voranbringt, darunter AT&T, Charter Communications, Comcast, DISH, Eastlink, Formula One, MTN und Telstra. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter csgi.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter. Copyright (c) 2020 CSG Systems International, Inc. und/oder seine Partner ('CSG'). Alle Rechte vorbehalten. CSG(R) ist ein eingetragenes Markenzeichen von CSG Systems International, Inc. Sämtliche Markenzeichen, Service Marks und/oder Produktnamen Dritter, die in diesem Dokument genannt sind, sind Eigentum der jeweiligen Besitzer, und alle Rechte daran sind vorbehalten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210105005862/de/ Kontakt:

Brad Jones

Public Relations - Global / Nordamerika / Asien-Pazifik CSG

+1 (303) 200-3001

brad.jones@csgi.com Kristine Østergaard

CSG

Public Relations - Europa / Naher Osten / Afrika +44 (0)75 0051 8412

kristine.ostergaard@csgi.com John Rea

Investor Relations

CSG

+1 (210) 687 4409

john.rea@csgi.com



