4:20 | 21.12.2021

Business Wire News: CURE Pay: CURE Token ermöglicht Zugang zu Kryptowährungen



21.12.2021 / 04:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. CHICAGO --(BUSINESS WIRE)--21.12.2021-- Kryptowährungen haben 2021 hinsichtlich der Akzeptanz der breiten Masse große Sprünge gemacht. Die Tatsache, dass beliebte Marken und Unternehmen Kryptowährungen akzeptieren und auf dem Kryptomarkt mitmischen, deutet darauf hin, dass sich dieser Techtrend bewähren wird. Kryptowährungen und dezentrale Finanzdienstleistungen bieten unbegrenzte Wachstumsmöglichkeiten, jedoch gibt es immer noch viele Barrieren für die Akzeptanz durch die breite Masse. Eine der größten ist die Zugänglichkeit. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211220005802/ de/ (Photo: Business Wire) (Photo: Business Wire) Kryptowährungs- und Blockchain-Technologien sind für viele schwer zu verstehen, ganz zu schweigen von der Navigation auf dem Gebiet. Es ist egal, wie großartig ein Projekt ist, wenn der Durchschnittbürger nicht weiß, wie er es kaufen und halten kann. Jacob Beckley, Gründer von CURE Token, hat dies erkannt und eine Lösung geschaffen. CURE Pay ist eine neue, einfache Art für jedermann/-frau, in CURE Token zu investieren und einen Unterschied zu bewirken. Durch CURE Pay wird der Kauf von CURE Token so einfach wie eine E-Commerce-Transaktion. Nach dem Bestellabschluss wird für Investoren automatisch ein digitales Wallet erstellt. In dieses Wallet gehen auch alle zukünftigen Käufe von CURE Token. Investoren können alle relevanten Informationen zu ihrer Investition auf einem leicht zugänglichen Dashboard auf der Website von CURE Token überprüfen. Darüber hinaus stehen auf der Website weitere Funktionen zur Verfügung, wie etwa informative Videos zum Investieren in Kryptowährungen. CURE Token, gestützt durch die Beckley Foundation und geschaffen durch Jacob Beckley, ist eine Kryptowährung für einen guten Zweck, nämlich das Bewusstsein für Kinderkrebs zu schärfen und den davon Betroffenen zu helfen. CURE Token hilft Familien durch direkt Zuschüsse, wie etwa zu Lebenshaltungskosten und monatlichen Arztrechnungen. CURE Token bringt der Wohltätigkeit ihre Transparenz zurück, indem Investoren genau gezeigt wird, wo ihre Gelder hinfließen: direkt zu den Familien in Not. Innerhalb der ersten drei Stunden nach der Einführung erzielte CURE Pay einen Umsatz in Höhe von 28.000 US-Dollar. Weitere Informationen über CURE Token und die Möglichkeit zum Kauf mittels CURE Pay finden Sie auf der Website https:// pay.curetoken.net. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20211220005802/de/ Kontakt:

Panda PR Marketing

Amanda Whitcroft

amanda@pandapr.co

www.pandapr.co



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



21.12.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1260345 21.12.2021