MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SHENZHEN, China --(BUSINESS WIRE)--19.11.2020-- Kürzlich brachte die Marke Dreame ein neues Produkt auf den Markt - Dreame T20, das das Ziel von 100.000 US-Dollar innerhalb von 32 Stunden nach der Einführung auf Indiegogo erreichte. Die meisten Kommentare von Unterstützern zeigen, dass sie hohe Erwartungen an das Produkt haben und sich darauf freuen, es selbst auszuprobieren. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201119006362/ de/ Dreame (Photo: Business Wire) Dreame (Photo: Business Wire) Starkes Reinigungsvermögen Dreame T20 hat in Bezug auf die Absaugung und andere Merkmale immer gut funktioniert. Verglichen mit Dyson V10 130AW Saugleistung, 24Kpa Winddruck und 60min Batterielebensdauer, hat T20 150 AW ãEUR25Kpa und 70min , was ausreicht, um verschiedene Reinigungsanforderungen der Benutzer zu erfüllen. Zum ersten Mal hat sich T20 dem automatischen Induktionsmodus angeschlossen, der die Saugleistung automatisch an das Material des sauberen Bereichs anpasst. Bei der Verwendung von Böden und Teppichen hat dieser Modus offensichtliche Vorteile. Von der Bodenfläche bis zur Teppichfläche wird automatisch Druck aufgebaut, um die Reinigungsanforderungen zu erfüllen. Die abnehmbare Batterie verdoppelt die Reinigungszeit. Die Doppelbatterien bieten eine Batterielebensdauer von 140 Minuten, so dass Sie große Räume auf einmal reinigen können. Beide Akkus können gleichzeitig über die an der Wand montierte Aufbewahrungs- und Ladestation aufgeladen werden. Im Lieferumfang ist nur ein Akku enthalten, und Kunden müssen bei Bedarf den zweiten Akku kaufen. Dreame T20 verwendet zum allerersten Mal die V-förmige Bürstenstruktur, die das Haar effektiv von der Seite der Walze in den mittleren Bereich drückt, das Haar daraus und dann durch den kleinen Zahnkamm schält, um es direkt in den großen Luftauslass zu saugen. Effektive Lösung des Problems der Haarverfilzung. Leicht zu Verwenden Dreame T20 hat eine Menge detaillierter Änderungen vorgenommen. Die Staubbox und das Filtersystem sind alle waschbar; die Ein-Tasten-Sperrfunktion hat freie Finger, man muss die Taste nicht ständig drücken, wenn man sie benutzt; die offensichtliche Lärmreduzierung macht den Klang weicher , was die Benutzerfreundlichkeit erheblich verbessert. Angemessener Preis Unabhängig von der Reinigungsleistung oder dem Bedienungskomfort ist die Leistung der Dreame T20 bemerkenswert. Auch der Preis der T20 ist sehr kundenfreundlich. T20 wird am Schwarzen Freitag auf den Markt gebracht, und der Preis wird voraussichtlich 300-320$ betragen. Kurz gesagt, Dreame T20 ist ein Staubsauger, dessen Kauf sich lohnt. Produktlink:https://bit.ly/3pFacyV [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201119006362/de/ Kontakt:

Unternehmensname:Shenzhen Muchen E-Commerce Co.,LTD Website:https://www.mcmartglobal.com/

Ansprechpartner:Peter Liu

Email:peter@mcmart.com.cn



