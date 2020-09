16.09.2020 / 22:00



Das System kombiniert adaptive Ausrichtungstechnologien und Cloud-Zugriff, um Wartungskosten und Produktionsausfallzeiten zu reduzieren

ISMANING, Deutschland --(BUSINESS WIRE)--16.09.2020--

Prüftechnik, eine Division von Fluke Reliability, stellt das ShaftAlign Touch -Laserausrichtsystem vor, eine neue digitale Lösung, die die Möglichkeiten herkömmlicher Tools übertrifft und eine höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit bietet.

The user-friendly system combines premium single-laser technology with Active Situational Intelligence to empower teams of varying experience levels to align most any asset with new levels of precision and speed. (Photo: Business Wire)

Das benutzerfreundliche System kombiniert erstklassige Einzellaser-Technologie mit aktiver situationsbezogener Intelligenz, um Teams mit unterschiedlichem Erfahrungsniveau in die Lage zu versetzen, nahezu jede Anlage mit einem neuen Maß an Präzision und Geschwindigkeit auszurichten. Adaptive Ausrichtungssysteme von Prüftechnik, wie z. B. das ShaftAlign Touch, eliminieren automatisch Anwenderfehler und qualitativ minderwertige Messpunkte, indem sie sich an die Anlage, die Ausrichtsituation und den ausführenden Techniker anpassen. Mit cloud-kompatibler Software können auch neue Techniker Messungen mit erfahreneren Kollegen oder Beratern - innerhalb der Anlage oder weltweit - austauschen, um einen Auftrag auszuführen.

'ShaftAlign Touch ist eine bedeutende Verbesserung gegenüber herkömmlichen Geräten zur Wellenausrichtungsmessung und einfachen Lasersystemen auf dem Markt', sagte Ankush Malhotra, Vice President und General Manager von Fluke Reliability. 'Mit seiner intuitiven, computergestützten, geführten Benutzeroberfläche, Einzellasertechnologie und Cloud-Übertragungsmöglichkeiten setzt ShaftAlign Touch einen neuen Maßstab für die Lösung von Ausrichtungsproblemen, und das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.'

ShaftAlign Touch liefert:

* Hohe Leistung und präzise Ergebnisse - ShaftAlign Touch nutzt die Einzellasertechnologie, um hochpräzise und leistungsstarke Ausrichtmessungen zu liefern.

* Eine schnelle Einrichtung und eine intuitive Benutzeroberfläche - Durch die schnelle Einrichtung und die mit einem Tablet vergleichbare, intuitiv geführte Benutzeroberfläche ist das System benutzerfreundlicher als alle herkömmlichen Ausrichtmessverfahren. * Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung von Daten über die Cloud - Techniker können die integrierte WLAN-Cloud-Lösung nutzen, um Messdaten einfach vom ShaftAlign-Touch-Handgerät zur ARC 4.0-Software zu übertragen.

ShaftAlign Touch ist das neueste Mitglied der Familie der adaptiven Ausrichtungslasersysteme von Prüftechnik. Die adaptive Ausrichtung besteht aus einer Kombination von Software und Hardware, die es den Wartungs- und Betriebssicherheits-Teams ermöglicht, sich auf nahezu jede horizontale, winklige oder vertikale Ausrichtherausforderung einzustellen. Mit den adaptiven Ausrichtungslösungen wird die Arbeit im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt schneller erledigt, die Ergebnisse sind genauer und die Teamfähigkeit wird besser ausgeschöpft.

Weitere Informationen über den ShaftAlign Touch von Prüftechnik finden Sie unter https://www.pruftechnik.com/en-US/Products-and-Services/ Alignment-Systems-for-Rotating-Machinery/Shaft-Alignment/ Shaft-Alignment-Systems/SHAFTALIGN-touch/.

Über Prüftechnik

Prüftechnik ist ein weltweiter Anbieter von Instandhaltungstechnik mit einem umfassenden Produkt-, Service- und Schulungsprogramm, das auf die Bedürfnisse von Instandhaltungsspezialisten in den Bereichen Wellenausrichtung, Schwingungsanalyse, Zustandsüberwachung und zerstörungsfreie Prüfung zugeschnitten ist. Viele Fertigungsunternehmen weltweit vertrauen den Lösungen des Unternehmens für die zuverlässige und zustandsorientierte Instandhaltung von rotierenden Maschinen. Weitere Informationen finden Sie unter https:// www.pruftechnik.com.

Über Fluke Reliability

Fluke Reliability bietet Betriebssicherheits- und Wartungsteams die Tools, Software und Services, die sie benötigen, um die Performance ihrer Anlagen zu optimieren. Fluke Reliability umfasst drei starke Kult-Marken - Prüftechnik, eMaint und Fluke Connect - und bedient mehr als 70.000 Kunden weltweit mit einem unermüdlichen Engagement für Qualität, Innovation und Service. Die Produkte von Fluke Reliability informieren die Kunden über den Zustand ihrer Anlagen, und die Software und Services von Fluke Reliability tragen zu besseren Wartungsentscheidungen bei - sie steigern die Produktivität, verlängern die Betriebszeit und senken die Kosten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.accelix.com.

FLUKE ist eine eingetragene Marke der Fluke Corporation. Weitere Informationen finden Sie auf der Fluke-Webseite.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Kontakt:

Barbara Ellis

(425) 446 4949

barbara.ellis@fluke.com