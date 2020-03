3:30 | 10.03.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Bewerbungen um Plätze im Nicht-Händler-Ausschuss für 2020 NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--10.03.2020-- DC Administration Services, Inc. (DCAS) vermerkt, dass der Listenprüfungstermin 2020 für die Determination Committees auf Montag, den 30. März 2020 fällt. DCAS möchte darum alle interessierten ISDA-Mitglieder auffordern, sich um einen Platz im Nicht-Händler-Ausschuss des Determinations Committee für die jeweilige Region zu bewerben. Interessierte, die sich um einen Platz bewerben möchten, sollten das entsprechende Schreiben (Non-dealer Committee Participation Letter) sorgfältig lesen und unterzeichnet bis spätestens Freitag, den 13. März 2020, 17 Uhr EDT, einreichen. Weitere Informationen über das Verfahren und das Formblatt des Non-dealer Committee Participation Letter zum Herunterladen erhalten Sie unter https:// www.cdsdeterminationscommittees.org/about-dc-committees/ constitution-of-the-determinations-committees/. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200309005884/de/ Kontakt:

Mark Ferraris

(USA) 516.503.9007



