18:40 | 12.01.2021

Business Wire News: Deenova gewinnt Top10 Robotics Award sowie öffentliche Ausschreibungen von AP-HP und Francois Quesnay



12.01.2021 / 18:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. MAILAND, Italien --(BUSINESS WIRE)--12.01.2021-- Wie Deenova heute separat bekanntgab, hat das Unternehmen für mechatronische Servicelösungen zwei wichtige Auszeichnungen erhalten: zum einen die 2020 Top 10 Robotics Solutions von CIO Applications Europe und zum anderen den Zuschlag bei der jüngsten öffentlichen Resah-Ausschreibung für den D3 ACCED-Robot, der rund um die Uhr im renommierten AP-HP (l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) in Hendaye und im François Quesnay Hospital Center im Betrieb ist und für zwei der D3 ASTUS-Lösungen des Unternehmens. Christophe Jaffuel, Chief Commercial Officer von Deenova, erklärte: 'Wir haben das Jahr 2020 abgeschlossen und das Jahr 2021 mit einem Paukenschlag begonnen. Ich bin sehr stolz auf unser Team, das zuletzt beispiellose Leistungen in unserer Branche vollbracht hat. Die beiden jüngsten Auszeichnungen für das Unternehmen stellen die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von Deenova heraus, nämlich die Patientenversorgung, die für eine bessere Sicherheit und eine höhere Therapietreue entwickelt wurde, sowie die Rund-um-die Uhr-Verfügbarkeit - ein zentraler Bestandteil des Bedarfs der AP-HP.' AP-HP (l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) ist ein weltweit anerkanntes Universitätsklinikzentrum mit europäischer Dimension. Die 39 Krankenhäuser Zentrums nehmen mehr als zehn Millionen Patienten pro Jahr auf: Untersuchungen, Notfälle, Krankenhausaufenthalte und schließlich häusliche Pflege, in allen Lebensaltern, als öffentlicher Gesundheitsdienst für alle, rund um die Uhr. François Quesnay Hospital Center ist ein Klinikum mit 612 Betten im Großraum Paris mit einem Budget von 125 Millionen Euro und 175 Ärzten. Das Magazin CIO Applications Europe hebt sich mit seinem einzigartigen Ansatz des voneinander Lernens ab, indem es Fachleuten die umfassendste Sammlung von Technologietrends bietet und gleichzeitig die erfolgreichste Einzelinitiative in ganz Europa ist. Deenova ist unangefochten der führende Anbieter von kombinierten Mechatronik (Robotik und Automation)-Lösungen für die Rückverfolgbarkeit von Medikamenten und RFID-basierten medizinischen Geräten in der Gesundheitsbranche, jederzeit und überall. Die einzigartigen, patentierten und vollständig integrierten Lösungen von Deenova tragen in hohem Maße dazu bei, den wachsenden Druck auf die Gesundheitsdienstleister abzufedern. Gleichzeitig verbessern sie die Patientensicherheit, verringern Therapiefehler, minimieren Abfall sowie die Abzweigung kontrollierter Substanzen, ermöglichen Kosteneinsparungen und verkleinern die Lücke zwischen steigendem Patientenaufkommen und knappem medizinischem Personal. Deenova garantiert die Vereinfachung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung von Medikamenten und implantierbaren oder einmal verwendbaren medizinischen Geräten mit einer erwarteten Kosteneinsparung zwischen 15 % und 25 %. Für weitere Informationen über die marktführenden Lösungen von Deenova besuchen Sie bitte www.deenova.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210112005910/de/ Kontakt:

Kontakte bei Deenova:

Christophe Jaffuel, Elisa Mariotti

e.mariotti@deenova.com, +39 0523 785311



