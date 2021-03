19:00 | 18.03.2021

Business Wire News: Deenova Wins gewinnt Ausschreibung des Krankenhauses San Camillo und weitet seine europäische Siegesserie auf Italien aus



18.03.2021 / 19:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. MAILAND --(BUSINESS WIRE)--18.03.2021-- Deenova gab heute öffentlich bekannt, dass sich der beispiellose Markterfolg des Unternehmens im Jahr 2020 ungebrochen auf Italien im Jahr 2021 ausweitet. So erhielt Deenova kürzlich den Zuschlag in einer öffentlichen Ausschreibung des Krankenhauses San Camillo Forlanini über die Lieferung mehrerer Unit-Dose-Roboter, eines elektronischen Rezeptsystems, eines Systems zur automatisierten Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten und eines kompletten Servicemodells für die Nutzung der Weltklasse-Lösungen von Deenova. Giorgio Pavesi, Managing Director von Deenova in Italien, erklärte: 'Das bestätigt die Dynamik des europäischen Marktes von Deenova. Ausgelöst wurde diese Entwicklung im Jahr 2020 durch die Kombination von neu abgeschlossenen Roboter- und Serviceverträgen mit führenden Krankenhäusern in Europa sowie den Zukauf von Technologien und komplexen Dienstleistungen durch Deenova-Bestandskunden. Das zeigt deutlich, dass unsere Bestandskunden wie das Krankenhaus San Camillo Forlanini weiterhin sehr zufrieden mit unseren Automatisierungslösungen sind.' Das Krankenhaus San Camillo Forlanini ist eine große öffentliche Gesundheitseinrichtung in Rom, die über 730 Patientenbetten verfügt und als HUB-Zentrum in das regionale Gesundheitssystem eingebunden ist. Die Abteilungen für Patientenversorgung und Verwaltung verteilen sich auf 14 Pavillons mit einer Gesamtfläche von 238.000 m². Seit 2004 ist Deenova unangefochtene Marktführer bei den kombinierten Mechatroniklösungen (Robotik und Automation) für die Closed-Loop-Medikation und die Rückverfolgbarkeit von Medizinprodukten, die in der Gesundheitsindustrie jederzeit und überall zum Einsatz kommen. Die einzigartigen und voll integrierten Lösungen von Deenova werden - wie schon in der Vergangenheit - erheblich dazu beitragen, Gesundheitsdienstleistern von dem wachsenden Druck zu entlasten, gleichzeitig die Patientensicherheit zu verbessern, Therapiefehler zu reduzieren, die Verschwendung und Abzweigung kontrollierter Stoffe zu minimieren, die Kosten unter Kontrolle zu halten und die Lücke zwischen steigendem Patientenaufkommen und knappem medizinischem Personal zu verkleinern. Deenova garantiert die Vereinfachung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung von Medikationen und implantierbaren bzw. Einweg-Medizinprodukten mit einer erwarteten Kosteneinsparung zwischen 15% und 25%. Weitere Informationen finden Sie auf www.deenova.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210318005841/de/ Kontakt:

Ansprechpartner bei Deenova:

Christophe Jaffuel, Elisa Mariotti

e.mariotti@deenova.com, +39 0523 785311



