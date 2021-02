22:40 | 16.02.2021

Business Wire News: Denodo ist ‘Customers’ Choice’ im 2021 ‘Gartner Peer Insights’-Bericht ‘Voice of the Customer: Data Integration Tools’



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. 91 % der Bewerter bekunden Bereitschaft, Denodo weiterzuempfehlen PALO ALTO, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--16.02.2021-- Denodo, der führende Anbieter im Bereich Datenvirtualisierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im 'Gartner Peer Insights ,Voice of the Customer': Data Integration Tools'-Bericht vom 8. Februar 2021 als 'Customers' Choice' ausgezeichnet wurde. Mit einer Gesamtbewertung von 4,6 von 5 Punkten ist Denodo einer von nur zwei Anbietern, die im Jahr 2021 als 'Customers' Choice' unter 17 in den Bericht aufgenommenen Anbietern in diesem Markt genannt werden. Von den 56 Kundenrezensionen, die Denodo erhalten hat, sind 91 % bereit, Denodo weiterzuempfehlen. Die vollständige Liste der Nutzerrezensionen und -bewertungen von Gartner Peer Insights, die innerhalb der zwölf Monate bis zum 31.^ Dezember 2020 publiziert wurden, können Sie hier einsehen. Während die obigen Angaben auf Kundenfeedback beruhen, wurde Denodo auch von den Gartner-Experten im 'Gartner Magic Quadrant'-Bericht vom August 2020 für Datenintegrationstools ausgezeichnet, in dem Denodo als Leader (führender Anbieter) eingestuft wurde. Laut Gartner ist 'Gartner Peer Insights eine kostenlose Peer-Review- und Bewertungsplattform, die sich an Entscheidungsträger aus dem Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen richtet. Die Rezensionen durchlaufen einen strengen Validierungs- und Moderationsprozess, um sicherzustellen, dass sie authentisch sind.' Beispiele und aktuelle Rezensionen von Kunden auf der 'Gartner Peer Insights'-Website lauten: * 'Denodo bietet ein einheitliches Webportal mit einem zentralen Einstieg. Ist sehr einfach zu bedienen und bietet Zugriff auf alle Tools wie Server und Diagnosetools von Denodo. Verfügt über eine bessere Integration der Tools der Denodo-Suite. Man kann Technologien wie Open ID integrieren, die verschiedene Funktionalitäten integrieren und großartige Ergebnisse liefern.' Die vollständige Rezension kann hier nachgelesen werden. * 'Wir nutzen Denodo in erster Linie für die Datenanalyse und haben zunächst mit einem Prototyping-Tool begonnen, um Daten schnell in das Unternehmen zu bringen. Anschließend haben wir ermittelt, ob die Daten einen Wert für das Unternehmen darstellen, und dann entweder die Daten über einen ETL-Prozess bereitgestellt oder die Daten aus den Denodo-Ansichten weiterverwendet. Wir nutzen Denodo jetzt intensiv, um den Umfang der Datenduplizierung und -bewegung im Unternehmen zu reduzieren und versuchen, auf die Daten dort zuzugreifen, wo sie sich befinden.' Die vollständige Rezension kann hier nachgelesen werden. 'Wir glauben, dass die Platzierung von Denodo als Leader (führender Anbieter) im ,Gartner Magic Quadrant 2020' für Datenintegrations-Tools durch den Gartner Peer Insights ,Voice of the Customer: Data Integration Tools'-Bericht gut ergänzt wird, da dieser Bericht das Vertrauen unserer Kunden in unser Produkt, unsere Dienstleistungen und unseren Support widerspiegelt', sagt Ravi Shankar, SVP und CMO bei Denodo. 'Unser Ziel war immer und wird auch in Zukunft sein, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass unsere Kunden mit unserer Plattform und unseren Lösungen ihre Geschäftsziele erfolgreich erreichen.' Bitte twittern: https://bit.ly/3d91eX0 Quellen: Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Data Integration Tools, Peer Contributors, 8. Februar 2021. Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, Ehtisham Zaidi, Eric Thoo, Nick Heudecker, Sharat Menon, Robert Thanaraj, 18. August 2020. Erforderliche rechtliche Hinweise Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, die die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Gartner Peer Insights Customers' Choice stellt die subjektiven Meinungen einzelner Endbenutzer-Prüfungen, -Bewertungen und -Daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik angewendet werden. Sie geben weder die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wieder noch stellen sie eine Befürwortung dar. Über Denodo Denodo ist der führende Anbieter im Bereich Datenvirtualisierung und bietet agile, leistungsfähige Datenintegration, Datenabstraktion und Echtzeit-Datendienste bei vielfältigsten Unternehmens-, Cloud-, Big-Data- und unstrukturierten Datenquellen zum halben Preis der herkömmlichen Konzepte an. Die Kunden von Denodo haben in allen größeren Branchen an signifikanter geschäftlicher Agilität und ROI gewonnen, indem sie schnelleren und einfacheren Zugang zu einheitlichen Geschäftsinformationen für agile BI, Big-Data-Analysen, Web-Funktionen und Cloud-Integration, Einzelansicht-Anwendungen und Datenservices von Unternehmen bekommen haben. Denodo ist gut abgesichert, profitabel und nicht börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.denodo.com oder unter den Rufnummern +1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053. 