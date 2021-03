17:20 | 01.03.2021

Deque Systems, der vertrauenswürdige Marktführer für digitalen Zugang, hat heute die Verfügbarkeit von axe(TM) DevTools Pro bekannt gegeben. Axe DevTools Pro basiert auf der unheimlich beliebten kostenlosen Browsererweiterung namens axe und ist ein großer Fortschritt für die digitale Gleichstellung. Entwickler können die Zugänglichkeit an der Quelle mithilfe bahnbrechender Technologien für menschliches und maschinelles Lernen angehen. Entwickler und Anfänger können mit axe DevTools Pro gleichermaßen automatisierte und Intelligent Guided Tests(TM) auf ihren Websites und Anwendungen ausführen, die sich direkt mit den wesentlichen Hindernissen befassen, die Menschen mit einer Behinderung davon abhalten, das gesamte Angebot im Internet zu nutzen. Axe DevTools Pro kann 76 bis 84 Prozent der Zugangsprobleme auf einer Webseite identifizieren. Dies ist die branchenweit breiteste Auswahl an Optionen zur Erkennung und Behebung von Zugangsproblemen. Über 19.000 Entwickler und andere Benutzer haben während der 16-monatigen Beta-Phase Beiträge zur Verfeinerung von axe DevTools Pro eingereicht. Viele dieser Vorschläge wurden bereits umgesetzt. Axe DevTools Pro ist ab sofort unter www.deque.com/axe/devtools verfügbar. Es gibt eine 14-tägige kostenlose Testversion, für die keine Kreditkarte erforderlich ist. Danach ist das Programm für 40 USD pro Monat oder 409 USD pro Jahr erhältlich. 'Mit wenig Aufwand oder Fachwissen können Entwickler jetzt bedeutsame Änderungen vornehmen und das Benutzererlebnis auf ihren Apps erheblich verbessern. Wenn Sie Ihre App für Menschen mit einer Behinderung zugänglich machen, programmieren Sie besser und mit weniger Risiko. Axe DevTools Pro wurde entwickelt, um die Wirkung zu verstärken, die Entwickler entfalten können, ohne bestehende Prozesse zu stören', sagt Dylan Barrell, Chief Technology Officer von Deque Systems. 'Mit überlegener Automatisierung und geführten Tests können jetzt auch Anfänger zuverlässige Zugänglichkeitstests und Korrekturen durchführen.' Unter Verwendung der branchenüblichen quelloffenen Zugriffsregeln für axe von Deque sowie Prinzipien des maschinellen Lernens basieren die sogenannten Intelligent Guided Tests von axe DevTools Pro auf einfachen Frage-und-Antwort-Interaktionen, für die keine Fachkenntnisse in Bezug auf Zugänglichkeit erforderlich sind. Axe DevTools Pro führt Entwickler durch Inspektionen ihrer Websites und Apps, ermöglicht das Scannen ganzer Seiten oder von Teilen davon und erstellt und speichert dann vollständige Berichte, in denen Bereiche für die Optimierung hervorgehoben werden. Andere verfügbare DevTools-Produkte für axe: Axe DevTools Enterprise: Alle Funktionen von axe DevTools Pro stehen auch Deque-Kunden zur Verfügung, die axe DevTools Enterprise haben. Die Enterprise-Benutzer profitieren außerdem von CI/CD-Integration, CLI, Unternehmenssicherheit und -support sowie nativen Android- und iOS-Tools. Axe DevTools Free: Benutzer, die für ihre hinzugefügten Funktionen kein Upgrade auf Pro oder Enterprise durchführen, können weiterhin automatisierte Tests mit der Browsererweiterung axe DevTools kostenlos ausführen. 'Axe DevTools wurde entwickelt, um Entwicklern dabei zu helfen, Probleme im Kern zu beheben, während sie programmieren. Dies ist die agilste Methode, um Zugangshindernisse zu beheben und zukünftige rechtliche Probleme zu vermeiden', so Preety Kumar, CEO von Deque Systems. 'Dies ist von entscheidender Bedeutung, um Überarbeitungen zu vermeiden und den DevOps-Lebenszyklus zu beschleunigen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Websites für die mehr als 1 Milliarde Menschen auf der Welt mit einer Behinderung nutzbar sind, die möglicherweise auf unterstützende Technologien angewiesen sind, um sich im Internet zurechtzufinden.' Über Deque Systems Deque (ausgesprochen wie die-kiu) ist ein Software- und Dienstleistungsunternehmen für Barrierefreiheit im Internet. Unsere Auftrag ist die digitale Gleichstellung. Wir glauben, dass jeder unabhängig von seinen Fähigkeiten gleichen Zugang zu Informationen, Diensten, Anwendungen und allem anderen im Internet haben sollte. Wir arbeiten mit Großunternehmen und anderen Organisationen zusammen, um sicherzustellen, dass auf ihre Websites und Apps zugegriffen werden kann. Deque wurde in über 250.000 Browsern installiert und ist mit über 4000 abgeschlossenen Audit-Projekten der Branchenstandard. Axe und Intelligent Guided Testing sind Marken von Deque Systems, Inc. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210301005043/de/ Kontakt:

