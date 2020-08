15.08.2020 / 12:00



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

TOKIO --(BUSINESS WIRE)--15.08.2020--

Der Edogawa NICHE-Preis für das Jahr 2020 wurde an Dr. John Craig Venter für seinen Beitrag zur Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit dem menschlichen Genom verliehen. Diese Auszeichnung spiegelt Dr. Venters Lebensleistungen in Bezug auf die Kraft der Genomik und insbesondere die Identifizierung des menschlichen Genoms wider, das das Gesundheitswesen radikal verändert hat, so Prof. Gary Levy, Vorsitzender des Edogawa-NICHE-Preiskomitee (www.edogawanicheprize.org).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200815005006/ de/

Dr. John Craig Venter, recipient of the 2020 - Edogawa NICHE Prize, for his contribution to research and development pertaining to the Human genome. (Photo: Business Wire)

Dr. John Craig Venter, recipient of the 2020 - Edogawa NICHE Prize, for his contribution to research and development pertaining to the Human genome. (Photo: Business Wire)

Der Edogawa-NICHE-Preis wurde 2018 vom Jinseisha Trust und dem Nichi-In-Zentrum für Regenerative Medizin (NCRM) ins Leben gerufen, das Wissenschaftler oder Kliniker auszeichnet, deren Beiträge zur Entwicklung der Prävention, Diagnose oder Behandlung von Krankheiten durch einen interdisziplinären Ansatz führen. Alumni des Fujio Cup Quiz, ein Teil von NCRM NICHE (www.ncrmniche.org), haben Vorrang bei der Nominierung, ein einzigartiges Merkmal dieses Preises. Zu den früheren Preisträgern zählen Prof. James Till, University of Toronto, Kanada, für die Entdeckung von Stammzellen (2018) und Dr. Steven Rosenberg, National Institutes of Health, USA, für seine bahnbrechende Arbeit zur Immuntherapie von T-Lymphozyten (2019).

Dr. Venter wurde am 14. Oktober 1946 in Salt Lake City, Utah, geboren. Er begann seine College-Ausbildung am College of San Mateo, Kalifornien, und studierte später Biochemie an der University of California in San Diego bei dem Biochemiker Nathan O. Kaplan. Nach seiner Promotion in Physiologie und Pharmakologie an der UCSD wurde er Professor an der State University of New York und trat 1984 dem National Institute of Health bei. Er hat Celera Genomics, das Institut für Genomforschung (TIGR), das J. Craig Venter Institute (JCVI) gegründet und Human Longevity Inc und Synthetic Genomics mitbegründet.

Seine wegweisende Sequenzierung des ersten menschlichen Genoms mit dem Humangenomprojekt führte zur Transfektion einer Zelle mit einem synthetischen Chromosom. Dies hat die Möglichkeit eröffnet, neuartige Lösungen nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch in Umwelt- und Energiebereichen zu entwickeln.

Die Verleihung des Edogawa-NICHE-Preises an Dr. Venter ist die jüngste in einer Reihe von Auszeichnungen, darunter die United States Medal of Science (2008), der Gardner Foundation International Award (2002), der Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis (2001) sowie der King Faisal International Award of Science (2001). Er wurde in die Liste der einflussreichsten Personen der Welt des Time Magazine aufgenommen.

Der Termin für die Preisverleihung wird später bekannt gegeben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200815005006/de/

Kontakt:

Anfragen an:

Samuel JK Abraham

info@gncorporation.com