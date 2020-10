12:10 | 22.10.2020

Business Wire News: Der Zwischenbericht von EURid für das dritte Quartal 2020 zeigt Lettland als das Land mit dem größten Anstieg der Registrierungen



BRÜSSEL --(BUSINESS WIRE)--22.10.2020-- Heute wurde der Zwischenbericht für das dritte Quartal 2020 von EURid veröffentlicht, in dem die Organisation Statistiken und Entwicklungen für das Quartal bekannt gibt. Besonders hervorzuheben: - Es wurden 143.871 neue Registrierungen von Domains verzeichnet; - Lettland liegt an der Spitze der Länderliste mit einem Anstieg der Registrierungen um +4,2 %;

- Die durchschnittliche Erneuerungsrate betrug 78,3 %. Die Gesamtanzahl der Registrierungen sank von 3.606.143 zum Ende des 2. Quartals 2020 auf 3.576.302 zum Ende des 3. Quartals 2020. Die kontinuierlichen Bemühungen zur Bekämpfung schädlicher Domains und der Rückgang der Registrierungen von britischen Domaininhabern, die ab dem 1. Januar 2021 nicht mehr die Registrierungsvoraussetzungen erfüllen werden, sind der Hauptgrund für den Rückgang. Zu den wichtigsten Entwicklungen im Quartal gehörten: - Die Präsentation der Finalisten der .eu Web Awards 2020. - Der Start von .eu Live Talks mit einem Vortrag über 'KI in Ihrem Unternehmen'.

- Die Einrichtung eines Jugendausschusses, der das Register in Fragen der Internet-Governance sowie bei der Förderung der .eu Top-Level-Domain beraten wird.

- Die Gründung einer neuen Dynamischen Koalition für Daten und Vertrauen (DC-DT) innerhalb des Internet Governance Forum. Erfahren Sie mehr im Zwischenbericht von EURid für das 3. Quartal 2020. Über EURid EURid ist das Register, das die länderspezifischen Top-Level-Domains (TLD) .eu, .ею und .Αµπ. infolge eines Vergabeverfahrens im Auftrag der Europäischen Kommission verwaltet. EURid arbeitet mit über 700 zugelassenen Registraren zusammen. Im Rahmen ihres fortgesetzten Engagements für Datensicherheit ist EURid seit 2013 nach den ISO27001-Sicherheitsstandards zertifiziert. EURid wurde zudem bei dem System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) registriert. EURid verfügt über eine Hauptniederlassung in Diegem (Belgien) und regionale Niederlassungen in Pisa (Italien), Prag (Tschechien) und Stockholm (Schweden). Weitere Informationen finden Sie auf: www.eurid.eu. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201022005559/de/ Kontakt:

EURid, Reelika Kirna, press@eurid.eu



