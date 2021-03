7:20 | 16.03.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. FUKUOKA (Japan) --(BUSINESS WIRE)--16.03.2021-- Um die neuesten Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit und Reichweite der von der HD-PLC^*2 Alliance geförderten HD-PLC-Technologie^*1 zu integrieren, hat die Alliance der IEEE Standards Association^*3 die Spezifikationen der Technologie der nächsten Generation vorgeschlagen. Zur großen Zufriedenheit der Alliance-Mitglieder enthält der kürzlich veröffentlichte IEEE 1901-2020-Standard die neuesten HD-SPS-Funktionen, die eine schnellere Kabelkommunikation mit größerer Reichweite über vorhandene Metalldrähte (Steuerkabel, Koaxialkabel, Stromkabel usw.) ermöglichen. Im Vergleich zu drahtlosen Kommunikationssystemen ermöglicht die HD-SPS eine sicherere, stabilere und zuverlässigere Kommunikation. Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung vorhandener Kabel, dass eine Netzwerkinfrastruktur nicht nur Innenräume wie Häuser, Gebäude und Fabriken, sondern auch Außenbereiche mit einer Länge von mehreren Kilometern abdeckt. Yoshiyuki Miyabe, Senior Adviser der HD-PLC Alliance und Senior Managing Executive Officer der Panasonic Corporation, erklärte in einer Nachricht: 'Unser Unternehmen und die HD-PLC Alliance haben gemeinsam die HD-PLC-Technologie entwickelt, die jetzt als IEEE 1901-2020-Standard veröffentlicht wird. Wir gehen davon aus, dass diese Standardisierung dazu beitragen wird, HD-PLC zu einer bahnbrechenden Technologie für die kommende Ära des IdD zu machen. Wir nutzen dieses Ergebnis für verschiedene Produkte und Geschäftslösungen für die Zukunft und bemühen uns, die Innovation und Weiterentwicklung der Technologie weiter zu unterstützen, um unseren Kunden neue Werte zu bieten.' Die HD-PLC Alliance bemüht sich, die Technologie durch ein Zertifizierungsprogramm und ein Logo zu fördern. Die Testumgebung wird aktualisiert, um die aktuellen Kommunikationskompatibilitätsdienste der dritten Generation sowie die kommenden Interoperabilitätszertifizierungsdienste der vierten Generation gemäß IEEE 1901-2020 anzubieten. Am 18. März 2021 findet ein Webinar^*4 zu dieser Technologie statt, das von IEEE SA und HD-PLC Alliance organisiert wird. Besuchen Sie auch unsere erneuerte Website.^*5 Zugehörige Informationen:

HD-PLC Alliance-Mitglieder Pressemitteilung [Panasonic Corporation]

Lizenzierung des IP-Kerns für Halbleiter gemäß dem internationalen Standard IEEE 1901-2020

https://news.panasonic.com/global/press/data/2021/03/en210316-2/en210316-2.html [Socionext Inc.]

Socionext stimmt mit MIRAIT, MMD und Nuri Telecom über die Fernkommunikation von Stromleitungen der nächsten Generation zur Verifizierung und sozialen Umsetzung überein

https://www.socionext.com/en/pr/sn_pr20210309_01e.pdf (Hinweis) *1: HD-PLC(TM): Ein eingetragenes Warenzeichen oder Markenzeichen der Panasonic Corporation in Japan und anderen Ländern. HD-PLC Alliance: Gegründet am 25. September 2007 mit dem Ziel, die *2: Verwendung von High-Definition Power Line Communication (HD-PLC) zu expandieren und die Kommunikationskompatibilität sicherzustellen. *3: IEEE Standards Association: Normenverband innerhalb des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) IEEE 1901-2020-Standard: https://standards.ieee.org/standard/1901-2020.html *4: Webinar der IEEE SA und der HD-PLC Alliance März 2021 Untertitel: Heimnetzwerke, Industrie- und Gebäudeautomation über HD-PLC (High Speed Powerline Communication) Erfahren Sie mehr: https://standards.ieee.org/events/index.html *5: HD-PLC Alliance Homepage: https://hd-plc.org/ Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210315005444/de/ Kontakt:

HD-PLC Alliance

Takanori Miyake, Ryoji Kido,

E-Mail: info@hd-plc.org



