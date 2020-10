2:10 | 09.10.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Der von der FINA genehmigte technische Matrix-Anzug der Marke Phelps ist jetzt weltweit erhältlich VISTA, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--08.10.2020-- Die Marke Phelps gab heute bekannt, dass Kanadas jüngste Schwimmweltmeisterin Penny Oleksiak dem Team als offizielle globale Botschafterin beitritt. Als Teil des Phelps-Teams wird Oleksiak trainieren und Wettkämpfe bestreiten, wobei sie die branchenführende Produktpalette von Trainingsgeräten bis hin zu Hochleistungs-Schwimmanzügen nutzen wird, darunter den von der FINA zugelassenen Matrix Tech Suit, der ab sofort für Verbraucher weltweit unter www.michaelphelps.com erhältlich ist. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201008006087/ de/ Michael Phelps welcomes World Champion swimmer Penny Oleksiak to the Phelps Brand. Photo courtesy of Phelps Brand. Michael Phelps welcomes World Champion swimmer Penny Oleksiak to the Phelps Brand. Photo courtesy of Phelps Brand. Oleksiak, eine Schwimmweltmeisterin und Olympiarekordhalterin, wurde als Gesicht der Matrix-Kampagne, der ersten Produkteinführung der Marke Phelps im Jahr 2020, ausgewählt. Als Teil des Phelps-Teams wird Oleksiak (CAN) dazu beitragen, die Marke weltweit zusammen mit der wachsenden Liste von Eliteathleten wie dem Weltmeister und amerikanischen Rekordhalter Chase Kalisz (USA), der zweimaligen Olympiasiegerin Georgia Davies (GBR), dem französischen Rekordhalter David Aubry (FRA) und dem Olympioniken Luca Pizzini (ITA) voranzubringen. 'Ich bin ein großer Fan von Penny und dem, was sie im Becken erreicht hat. Ich bin begeistert, dass sie dem Phelps-Team als erste weibliche Weltbotschafterin beitritt', sagte Phelps. 'Penny ist eine großartige Athletin, die meine Leidenschaft für den Sport teilt und der Marke Phelps bereits viele großartige Einblicke gewährt hat. Ihre Persönlichkeit, ihr Talent und ihr Selbstvertrauen sind ein enormer Gewinn für die gesamte Schwimmsport-Gemeinschaft.' Oleksiak, viermalige Olympiamedaillengewinnerin und sechsmalige Gewinnerin der Weltmeisterschaftsmedaille, ist eine Kraft im Team Kanada. Als jüngste olympische Goldmedaillengewinnerin Kanadas hält sie den Rekord des Landes für die meisten olympischen Medaillen bei einzelnen Sommerspielen. In ihrer kurzen Karriere ist sie für ihre aufregenden Hintergrundsiege bekannt geworden, bei denen sie vier olympische und sechs Weltmedaillen gewann; derzeit hält sie den olympischen Rekord für die 100 Meter Freistil. 'Ich bin so aufgeregt, Teil des Phelps-Teams zu sein', sagte Oleksiak. 'Ich habe während meiner gesamten Karriere zu Michael aufgeblickt und habe nun die Chance, von ihm zu lernen und mit ihm zusammenzuarbeiten, um der Schwimmgemeinde eine unglaubliche Erfahrung und eine unglaubliche Produktlinie zu bieten. Das ist wirklich ein Traum, der für mich wahr geworden ist.' Die Marke Phelps, die ursprünglich 2015 als MP Brand ins Leben gerufen wurde, entwickelt unter der Leitung von Michael Phelps und Hall of Fame Coach Bob Bowman weiterhin technologisch fortschrittliche Wettschwimm- und Trainingsanzüge für Wettkampfschwimmer. Das erste Produkt, das unter der Marke Phelps auf den Markt gebracht wird, ist der Matrix Tech Suit, ein von der FINA genehmigter Wettkampfanzug der Spitzenklasse, der mit der proprietären Exo-Core-Technologie entwickelt wurde. Der Matrix verfügt über adaptives Kompressionsmaterial, um Muskelvibrationen und Widerstand zu reduzieren, während er gleichzeitig maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit gewährleistet. Darüber hinaus verfügt der Matrix über ein Stützbandsystem für eine verbesserte Körperposition durch Verwendung von Band an der Vorder- und Hinterachse und durch Querkoordination zur Verbesserung von Länge und Position. 'Penny ist eine großartige Athletin, und ihre einzigartigen Erfahrungen und Erkenntnisse werden eine Schlüsselrolle dabei spielen, die heutige Produktinnovation im Wettkampfschwimmen der Marke Phelps mitzugestalten', sagte Andrew Gritzbaugh, General Manager Nordamerika für Aqua Lung, die Muttergesellschaft der Marke Phelps und Aqua Sphere. 'Wir freuen uns sehr darauf, sie im Team willkommen zu heißen und sie bei ihren zukünftigen Bemühungen zu unterstützen.' Um Produkte der Marke Phelps zu kaufen, gehen Sie auf www.michaelphelps.com. Über DIE MARKE PHELPS Die Marke Phelps bietet klassenbeste, innovative Schwimmprodukte an, die für ein breites Spektrum von Schwimmern über den gesamten Wettkampfschwimm-Lebenszyklus hinweg zugänglich sind. Die Marke Phelps kombiniert das globale Produktdesign-Know-how und den Vertrieb von Aqua Sphere mit den Erfahrungen von Michael Phelps und Coach Bob Bowman auf den höchsten Ebenen der Schwimmleistung und bietet technische Schwimmprodukte, bei denen geschützte Technologien und leistungssteigernde Designs zum Einsatz kommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.michaelphelps.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201008006087/de/ Kontakt:

