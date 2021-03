15:20 | 04.03.2021

Business Wire News: Die norwegischen Rettungsdienste arbeiten dank der einheitlichen Kontrollraumlösung von Motorola Solutions landesweit zusammen



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Die CommandCentral-Software ermöglicht die digitale Transformation und vereinfacht die Arbeitsabläufe für Rettungsdienste in ganz Norwegen CHICAGO --(BUSINESS WIRE)--04.03.2021-- Das Gesundheitswesen ist ein wichtiger Arbeitsbereich, in dem jede Sekunde zählt und der Kontrollraum im Mittelpunkt der lebenswichtigen Betriebs- und Einsatzabläufe steht. Teams benötigen Zusammenarbeit und Flexibilität, um Notfallsituationen effektiv zu bewältigen, sobald sie auftreten. Dies wird besonders deutlich während der anhaltenden COVID-19-Pandemie, wo der Druck auf die Gesundheitsdienste einschließlich der medizinischen Kommunikationszentren weiter zunimmt. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210304005659/ de/ (Photo: Business Wire) (Photo: Business Wire) Motorola Solutions gab heute bekannt, dass es von Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO HF) einen Auftrag zur Bereitstellung einer neuen CommandCentral-Kontrollraumlösung (Control Room Solution, CRS) für den norwegischen Gesundheitsnotdienst erhalten hat. 'Die neue Kontrollraumlösung ermöglicht signifikante Verbesserungen der Effizienz und Skalierbarkeit und bietet die dringend benötigte Flexibilität zwischen wichtigen Teams', sagte Lars Erik Tandsæther, CEO von HDO HF. 'Diese Anforderungen sind seit Langem für das Gesundheitssystem von großer Bedeutung, und diese Lösung wird unsere Fähigkeit, auf Notrufe zu reagieren, erheblich verbessern.' 'Unsere CommandCentral-Kontrollraumlösung vereinheitlicht Daten, optimiert die Workflows für das Fallmanagement und bietet den Teams in medizinischen Notfallkommunikationszentren in Norwegen mehr Flexibilität', sagte Michael Kaae, Regionalvorstand für Europa bei Motorola Solutions. 'Beim Notfallmanagement zählt jede Sekunde. Aus diesem Grund sehen wir einen Trend bei Organisationen wie HDO, die ihre Kommandozentralen auf eine einzige Plattform verlagern, um die Effizienz zu steigern.' Die fortschrittliche Kontrollraumlösung wird die wichtige Arbeit des norwegischen Gesundheitsnotdienstes in allen medizinischen Zentren und externen ambulanten Behandlungszentren unterstützen. Sie wird die Effizienz und Zusammenarbeit für Mitarbeiter, regionale Gesundheitsbehörden und die medizinischen Notfallkommunikationszentren erhöhen. HDO HF kann die Lösung in ihren privaten Rechenzentren hosten und so das IT-Management vereinfachen, die Datenkapazität erhöhen, um steigenden Anforderungen gerecht zu werden, und die Kosten senken, indem wichtige Aufgaben wie die Berichterstellung automatisiert werden. Die Lösung kann auch dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen Notfall- und allgemeinen Gesundheitsorganisationen zu verbessern. Das CommandCentral-Softwarepaket von Motorola Solutions ist die am besten integrierte, einsatzkritische Softwareplattform der öffentlichen Sicherheitsbranche. Notfallkontrollräume profitieren von der Zusammenführung aller Kommunikationskanäle zu einer einheitlichen Online-Schnittstelle, ohne Einschränkungen hinsichtlich des physischen Standorts der Ressourcen und mit unübertroffener betrieblicher Flexibilität und Belastbarkeit. Über Motorola Solutions Motorola Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der einsatzkritischen Kommunikation und Analytik. Unsere Technologien für einsatzkritische Landfunkkommunikation, Software für Kommandozentralen, Videosicherheit und -analyse, unterstützt durch Verwaltungs- und Support-Dienste, machen Gemeinden sicherer und helfen Unternehmen dabei, produktiv und sicher zu bleiben. Bei Motorola Solutions läuten wir eine neue Ära der öffentlichen Sicherheit ein. Erfahren Sie mehr unter www.motorolasolutions.com. Folgen Sie @MotoSolutions auf Twitter Folgen Sie @MotorolaSolutions auf Instagram Folgen Sie @MotorolaSolutions auf LinkedIn Liken Sie @MotorolaSolutions auf Facebook MOTOROLA, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von Motorola Trademark Holdings, LLC, und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. (c)2021 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210304005659/de/ Kontakt:

