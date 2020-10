21.10.2020 / 02:10



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

MÜNCHEN --(BUSINESS WIRE)--21.10.2020--

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologie, gab bekannt, dass LED Luks d.o.o., ein europäischer Hersteller von LED-Leuchten, die SunLike-LED-Serie, mit sonnengleichem Spektrum, von Seoul Semiconductor, für private Kindergärten in Slowenien zur Föderung der Augengesundheit und des Lernens einsetzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201020005656/ de/

(Fig.1) SunLike natural spectrums for Morning - Noon - Evening Colors (Graphic: Business Wire)

(Fig.1) SunLike natural spectrums for Morning - Noon - Evening Colors (Graphic: Business Wire)

In Zusammenarbeit mit LED Luks hat Seoul Semiconductor eine SunLike-Leuchtenserie entwickelt, die auf einem sonngleichem Spektrum basiert. Mit der Technologie der Naturspektrum-LEDs, der SunLike-Serie, hat LED Luks die Beleuchtungsmarke 'ARUN' für Klassenzimmer entwickelt und eingsetzt, um die Konzentration und die Entspannung der Kinder zu fördern. Die Leuchten der Arun-Serie passen die Farbtemperatur automatisch an die Tageszeit an und emfinden so das Tageslicht von Mittag bis Abend nach.

Das nachempfunde Mittagszeit hilft dem Gehirn der Kinder wacher zu werden und die Konzentration zu verbessern. Das Lichtspektrum des Abends lässt die Kinder kreativer werden und födert die Entspannung. Die durch dieses Licht geförderte Melatonin Produktion führt zu einer höhren Anzahl an Wachstumshormonen, was sich positiv auf das Gedächtnis und die Immunität der Kinder auswirkt. Der menschliche Körper produziert während des Schlafs bis zu 80 % der täglichen Produktion an Wachstumshormonen. Der Tiefschlaf hilft dem menschlichen Gehirn Abfallstoffe zu beseitigen und die Zellen zu regenerieren, wodurch das Immunsystem unterstützt wird.

Das Alter der Erde wird auf 4,5 Milliarden Jahre geschätzt. Alle Tiere auf der Erde haben sich über 3,9 Milliarden Jahre, Pflanzen über 450 Millionen Jahre, Insekten über 360 Millionen Jahre und Menschen über 7 Millionen Jahre unter natürlichem Sonnenlicht entwickelt. Basierend auf dem Einfluss des Sonnlichts in Abhänigkeit von Tag, Monat und Jahr hat sich die menschliche DNA angepasst. Der zirkadianer Rhythmus, der den Schlaf-Wach-Zyklus auf Grundlage der inneren Uhr von 24 Stunden reguliert, wird durch das Sonnlicht gesteuert.

Die SunLike-LED-Serie ist die weltweit erste Technologie, die Licht erzeugt, das dem Spektrum des natürlichen Sonnenlichts sehr nahe kommt. Die Technologie wurden in den letzten drei Jahren mit insgesamt zehn globalen Beleuchtungspreisen in Korea, Europa, China und den USA ausgezeichnet. Basierend auf den Ergebnissen einer umfassenden Schlafstudie, die von Professor Christian Cajochen und seinen Kollegen an der Universität Basel in der Schweiz durchgeführt wurde, fand die am 24. März 2019 im Journal of Lighting & Research Technology veröffentlichte Studie 'Beweise dafür, dass eine LED-Lösung mit Tageslicht [natürliches Spektrum] positive Auswirkungen auf den Sehkomfort, die Tageswacheit, die Stimmung und die Schlafintensität bei gesunden Probanden hat.' Außerdem führt Seoul Semiconductor seit drei Jahren mit einflussreichen universitären Forschungsteams in Europa und den USA Experimente zum Schutz vor Kurzsichtigkeit und zur Unterstützung des Lernens und der Konzentration von Studenten durch. Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2020 erfolgen.

'Junge Leute, die lange Stunden in geschlossenen Räumen verbringen und nicht dem Tageslicht ausgesetzt sind, brauchen vor allem eine bessere Qualität der LED-Beleuchtung, die dem natürlichen Spektrum des Sonnenlichts sehr nahe kommt', sagte Carlo Romiti, Vice President Vertrieb für Europa von Seoul Semiconductor. 'Wir glauben, dass die Naturspektrum-LEDs der SunLike-Serie von Seoul Semiconductor die notwendige Technologie für eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung sein werden, um die menschliche Gesundheit, das Wohlbefinden und eine bessere Leistung im täglichen Leben, sowie das gesunde Wachstum von Kindern zu unterstützen. Diese Serie bietet im Vergleich zu herkömmlichen LEDs die folgenden drei vorteilhaften Effekte: Besseres Lernen, bessere Augengesundheit und bessere Immunität.'

Die im Juni 2017 eingeführten LEDs der SunLike-Serie mit natürlichem Spektrum sind eine fortschrittliche Lichtquelle, die die neueste optischen und Verbindungshalbleiter-Technologie von Seoul Semiconductor mit der TRI-R(R)-Technologie von Toshiba Materials kombiniert. TRI-R, unterstützt von Toshiba Materials, findet in der Definition 'das der Sonne am nächsten liegende Licht für das menschliche Wohlbefinden' sein ursprüngliches Konzept. TRI-R ist eine eingetragene Marke von Toshiba Material Co., LTD.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor ist der zweitgrößte globale LED-Hersteller der Welt, ein Ranking ohne den Captive-Markt, und verfügt über mehr als 10.000 Patente. Basierend auf einem differenzierten Produktportfolio bietet Seoul eine breite Palette von Technologien und produziert in Massenproduktion innovative LED-Produkte für Innen- und Außenbeleuchtung, die Automobilindustrie, IT-Produkte wie Mobiltelefone, Computerbildschirme und andere Anwendungen sowie für den UV-Bereich. Die weltweit ersten Entwicklungs- und Massenproduktionsprodukte des Unternehmens wurden zum LED-Industriestandard und führen den globalen Markt an. Dazu zählen die gehäuselose LED, WICOP; einer Hochspannungs-AC-gesteuerten LED, Acrich; eine LED mit 10-facher Leistung im Vergleich zu einer herkömmlichen LED, nPola; einer hochmodernen ultravioletten LED, Violeds; einer allseitig lichtemittierenden Technologie, Glühfaden-LED; einer LED mit natürlichem Spektrum, SunLike; und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201020005656/de/

Kontakt:

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jeonghee Kim

Tel.: +82 70 4391 8311

E-Mail: jeonghee.kim@seoulsemicon.com