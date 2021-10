16:00 | 16.10.2021

Business Wire News: Die Tiens-Gruppe hält an ihrer Entwicklungsphilosophie “Die Welt umarmen und der Welt dienen” fest



16.10.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. TIANJIN, China --(BUSINESS WIRE)--16.10.2021-- Am 16. Oktober 2021 veranstaltete die Tiens Group, die sich zum Ziel gesetzt hat, sich zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Gesundheitsbranche zu entwickeln, den '26th Anniversary Carnival' zum 26-jährigen Bestehen des Unternehmens, der den globalen Partnern und Menschen auf der ganzen Welt, denen die Entwicklung der umfassenden Gesundheitsindustrie am Herzen liegt, erneut den Unternehmensgrundsatz von Tiens vermittelte: 'Die Welt umarmen, der Welt dienen". Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211016005025/ de/ Die Tiens-Gruppe hält an ihrer Entwicklungsphilosophie "Die Welt umarmen und der Welt dienen" fest (Photo: Business Wire) Die Tiens-Gruppe hält an ihrer Entwicklungsphilosophie "Die Welt umarmen und der Welt dienen" fest (Photo: Business Wire) In 26 Jahren harter Arbeit hat Tiens Schritt für Schritt ein globales Netzwerk aufgebaut, von einem einzelnen Produkt zu einer diversifizierten Produktstruktur, hin zu umfassenden Gesundheitsdienstleistungen und schließlich zu einer innovativen und integrierten Entwicklung mit vielfältigen Aktivitäten. Das Unternehmen hat kontinuierlich Gesundheitsprodukte an mehr als 47 Millionen Familien auf der ganzen Welt verkauft, vermittelt das Konzept eines gesunden Lebens und ist bei einem breiten Publikum hinsichtlich der Stärkung der Gesundheit und des Immunitätssystems weithin anerkannt. Tiens ist ein globalisiertes Unternehmen, dass durch die weltweite Pandemie beeinflusst wird. Der Vorsitzende der Tiens Group, Herr Li Jinyuan, war nicht überrascht und stellte sich den dadurch hervorgerufenen Schwierigkeiten. Er leitete das Unternehmen an, zügig eine globale grenzüberschreitende E-Commerce-Plattform mit einem sozialen Netzwerk für seine Mitglieder aufzubauen und diese durch innovative neue Modelle und Mechanismen an diese zu binden: Anpassung an das globale komplexe wirtschaftliche Umfeld, weltweite Abwicklung von Kauf, Verkauf und Tausch, Unterstützung von Familien bei der Schaffung von Wohlstand durch Konsum, Förderung der Beschäftigung, Unterstützung von Unternehmern und Unterstützung bei der Führung globaler Unternehmen. Tiens hat sich in den 26 Jahren seiner Entwicklung auf die Schaffung von sozialem Mehrwert konzentriert, sich an Gemeinwohl und Wohltätigkeit orientiert, den Tiens Health Industrial Park mit einer Investition von mehr als 1,1 Mrd. US-Dollar errichtet sowie das Tianshi College mit einer Investition von mehr als 2,6 Mrd. US-Dollar gegründet und mehr als 500 Mio. US-Dollar in soziale Wohlfahrts- und Wohltätigkeitsorganisationen investiert. Das Festhalten an einem Sinn für Ethik und Gerechtigkeit hat bei Verbrauchern auf der ganzen Welt großen Anklang gefunden. Herr Li Jinyuan, Vorsitzender der Tiens Group, sagte, dass Tiens die Unternehmensphilosophie 'Umarmen und Dienen der Welt' weiterhin verfolgen wird! [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20211016005025/de/ Kontakt:

Medienkontakt

Firmenname: TIENS Gruppe

Ansprechpartner: Yukai Wang

E-Mail: zcfw@tiens.com

Website: https://www.tiens.com



