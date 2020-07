20:40 | 28.07.2020

Business Wire News: Die Western & Southern Financial Group verstärkt ihre Beziehungen zu DXC Technology zur Weiterentwicklung der Lebensversicherungslösungen und der langfristigen Wachstumsstrategie



28.07.2020 / 20:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. TYSONS (US-Bundesstaat Virginia) --(BUSINESS WIRE)--28.07.2020-- Die Western & Southern Financial Group, ein führender Anbieter einer breiten Palette von Versicherungs-, Investment- und Altersvorsorgelösungen, hat sich jetzt für den Einsatz von DXC Assure for Life and Wealth entschieden, um ihre Angebotspalette um neue Worksite- und Privatkunden-Lebensversicherungsprodukte zu erweitern. Im Rahmen eines neuen Fünfjahresvertrags wird DXC Technology (NYSE: DXC) softwaregestützte Geschäftsprozess-Dienstleistungen zur Verfügung stellen, die einen sofort einsatzbereiten Geschäftsbetrieb, eine sichere und skalierbare Technologieinfrastruktur und Kundenbetreuungsdienste umfassen. Das Versicherungs-Startup-Unternehmen Afficiency wird das Produktdesign, den Vertrieb, das Risikomanagement und eine digitale Point-of-Sale-Lösung bereitstellen, die in die Business Process Services (BPS) von DXC integriert ist und ein durchgehend digitales Kundenerlebnis ermöglicht. 'Dank der Fähigkeiten von DXC Technology sind wir in der Lage, schnell in den Markt für digitale Worksite-Versicherungslösungen zu expandieren und mit leicht verständlichen und hochwertigen Produkten und Dienstleistungen neue Kunden zu gewinnen", sagte Adam Zuckerberg, Vice President Worksite Solutions für die Western & Southern Financial Group. 'Wir sind stolz auf diese Vertiefung unserer Beziehung mit der Western & Southern Financial Group, einem langjährigen DXC-Kunden, um sie bei der Einführung vereinfachter Produkte der nächsten Generation zu unterstützen, die ihren Kunden hervorragende Erlebnisse bieten', sagte Phil Ratcliff, Vice President und General Manager, Global Insurance, von DXC Technology. 'Unser Geschäftsbereich Life BPS, der sich auf unsere digitale Versicherungsplattform und unser Innovations-Ökosystem stützt, wird dazu beitragen, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen, die betriebliche Effektivität zu optimieren und die Skalierbarkeit zu erhöhen, um mit dem geschäftlichen Wachstum unserer Kunden Schritt halten zu können.' 'Wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit Western & Southern und DXC Technology dem US-Verbraucher neue, zu 100 % digitale Lebensversicherungsprodukte anbieten zu können und den nahtlosen Abschluss maßgeschneiderter, individueller Lebensversicherungen innerhalb weniger Minuten zu ermöglichen', sagte Mark Scafaro, CEO und Mitgründer von Afficiency. Das Versicherungsgeschäft von DXC gründet sich auf ein Portfolio weit verbreiteter Verwaltungs-Basissoftware-Ressourcen und stellt eine umfassende Palette vertikalspezifischer Software und Dienstleistungen für das Versicherungswesen dar. DXC ist ein marktführender Anbieter von BPS für die nordamerikanische Lebens- und Rentenversicherungsbranche und betreut fast 30 Kunden mit mehr als 11 Millionen verwalteten Verträgen. Die untereinander vernetzten globalen BPS-Zentren von DXC unterstützen eine umfassende Serie von Lösungen des Unternehmens, einschließlich der neuesten digitalen Verwaltungskomponente DXC Assure Policy, mit der diese Richtlinien verwaltet werden. Weitere Informationen zu DXC Assure for Life and Wealth erhalten Sie, wenn Sie hier klicken. Um mehr über die DXC-Dienstleistungen und -Lösungen für die Versicherungsbranche zu erfahren, besuchen Sie www.dxc.technology/insurance. Über DXC Technology DXC Technology (NYSE: DXC) hilft weltweit tätigen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme zu betreiben und Abläufe auszuführen und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Innovationsförderung vertrauen die weltweit größten Unternehmen auf den Enterprise Technology Stack von DXC, um ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Weitere Informationen über die Erfolgsgeschichte von DXC und unseren Fokus auf Menschen, Kunden und die operative Umsetzung finden Sie unter www.dxc.technology. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200728005908/de/ Kontakt:

* Dana Greenstein, Corporate Media Relations, +1.914.607.7631, dgreenstein@dxc.com

* Shailesh Murali, M&A and Investor Relations, +1.703.245.9700, shailesh.murali@dxc.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



28.07.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1104493 28.07.2020