MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Neue Funktionen von Diligent Boards, BoardEffect und Community by Diligent senken Sicherheitsrisiken bei virtuellen Meetings durch Ein-Klick-Zugang zu Videokonferenzlösungen NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--07.04.2020-- Diligent hat heute einen neuen, sichereren Ansatz für Videokonferenzen für alle Board-Management-Anwendungen seines Portfolios angekündigt - einschließlich Diligent Boards für Unternehmen, BoardEffect für gemeinnützige Organisationen und Community by Diligent für Schulen und lokale Behörden -, da sich Vorstandssitzungen und vertrauliche Diskussionen von Führungskräften aufgrund der COVID-19-Pandemie und in Vorbereitung auf die Zukunft der Arbeit in externe Umgebungen verlagern. Vorstandsmitglieder und Führungskräfte können mit einem Klick aus der Diligent-Suite sicherer Sitzungsmanagement-Anwendungen an vertraulichen virtuellen Besprechungen teilnehmen. Auf diese Weise wird das Risiko minimiert, das mit der Weitergabe von Einladungen zu Besprechungen verbunden ist, da diese Links zu unsicheren Geräten in Heimnetzwerken und persönlichen E-Mail-Konten enthalten, die problemlos abgefangen werden können. Der Zugriff auf Links zu virtuellen Besprechungen innerhalb der Diligent-Plattformen unterstützt führende Videoanwendungen wie Zoom, WebEx und Go-To-Meeting. Dieses Update unterstützt Organisationen, die zur Bewältigung der COVID-19-Krise häufiger als bisher vertrauliche Vorstands- und Ausschusssitzungen abhalten, zusätzlich zur Vorbereitung der langfristig geplanten, vierteljährlichen Vorstandssitzungen und jährlichen Aktionärsversammlungen. Da Videokonferenzen zu einer immer wichtigeren Komponente der Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Organisation werden, benötigen Unternehmen robuste Sicherheitsprotokolle, um sensible, vertrauliche Sitzungsinformationen vor unautorisierter Weitergabe oder Angriffen wirksam zu schützen. Diligent hat seine Produktsuite marktführender, moderner Governance-Anwendungen mit Blick auf diese Sicherheitsherausforderungen entwickelt und bereitet Vorstandsmitglieder und Führungskräfte des Unternehmens auf eine zunehmend virtuelle Zukunft vor. Neben einer verbesserten Benutzererfahrung beseitigt die erweiterte Videokonferenzfunktionalität die Probleme durch die Verteilung von Besprechungseinladungen über gemeinsame Kalender auf verschiedenen Geräten und einfachen Heimnetzwerken. 'Moderne Unternehmensführung ist in diesen beispiellosen Zeiten von entscheidender Bedeutung. Die plötzliche Verlagerung auf Videokonferenzen bedeutet einen großen Schritt, der uns gleichzeitig auf eine Zukunft vorbereitet, in der Führungskräfte und Vorstände effizientere und sicherere mobile Tools benötigen', so Brian Stafford, CEO bei Diligent. 'Um seine Kunden zu unterstützen, setzt Diligent voll und ganz auf Innovation. Vorstandsmitglieder sind bereits mit der Nutzung unserer Anwendung für alle ihre Unterlagen vertraut. Mit der Umstellung auf virtuelle Meetings zentralisieren wir die Sitzungen auf Diligent, erleichtern Vorstandsmitgliedern die Teilnahme an der Videokonferenz und helfen Unternehmen bei der sicheren Weiterleitung von Sitzungsinformationen.' Die Diligent-Funktionen zur Unterstützung virtueller Sitzungen sind in die Sitzungsmanagement-Anwendungen Boards, BoardEffect und Community integriert und helfen großen und kleinen Organisationen, auf Entfernung sicher zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren und Krisen zu bewältigen. Dies ist für eine moderne Unternehmensführung während der laufenden Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 unerlässlich. Näheres über virtuelle Sitzungen erfahren Sie unter: https://insights.diligent.com/crisis-management/ virtual-meetings-how-to-get-your-board-up-running. Über Diligent Diligent ist führend im Bereich der Modern Governance. Diligent befähigt Führungskräfte, Governance durch hochsichere, integrierte SaaS-Anwendungen in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln und Unternehmen dabei zu unterstützen, in der heutigen komplexen, globalen Landschaft erfolgreich zu bestehen. Die cloud-basierten Anwendungen von Diligent optimieren die tägliche Arbeit von Vorständen, Ausschüssen und Aufsichtsräten, unterstützen die Zusammenarbeit und den sicheren Informationsaustausch innerhalb der gesamten Organisation, verwalten die Daten von Tochterunternehmen und Geschäftsbereichen und liefern die Erkenntnisse und Informationen, die Führungskräfte benötigen, um Governance-Defizite zu minimieren und neue Chancen zu nutzen. Auf Diligent, das größte globale Netzwerk von Unternehmensleitern und Führungskräften, verlassen sich mehr als 17.000 Organisationen und 650.000 Führungskräfte in über 90 Ländern. Mit seinem preisgekrönten globalen Kundenservice unterstützt Diligent mehr als 50 Prozent der Fortune 1000-, 70 Prozent der FTSE 100-, 65 Prozent der ASX- sowie mehr als 80 Prozent der DAX-Unternehmen. Zudem betreibt Diligent mit BoardEffect die größte globale Plattform für gemeinnützige Organisationen und mit Community by Diligent eine der führenden Plattformen für Schulträger. Besuchen Sie www.diligent.com, und erfahren Sie mehr darüber, wie Organisationen durch moderne Unternehmensführung bessere Leistungen erzielen und strategische Vorteile realisieren können. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. 